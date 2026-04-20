Entwicklung der Agentic Cloud: alles, was wir während der Agents Week 2026 angekündigt haben

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Heute geht unsere erste Agents Week zu Ende, eine Innovation Week, die ganz dem Zeitalter der Agenten gewidmet ist. Der Zeitpunkt hätte nicht passender sein können: Im vergangenen Jahr haben die Agenten die Arbeitsweise der Menschen rasch verändert. Coding-Agenten helfen Entwicklern, ihre Produkte schneller bereitzustellen als je zuvor. Support-Agenten bearbeiten Tickets von Anfang bis Ende. Forscher validieren innerhalb von Minuten Hypothesen zu Hunderten von Quellen. Und die Menschen setzen nicht nur einen Agent ein, sondern gleich mehrere parallel und rund um die Uhr.

Wie Cloudflare-CTO Dane Knecht und VP of Product Rita Kozlov in unserem Beitrag zur Einführung der Agents Week betonten, ist das potenzielle Ausmaß von Agents gewaltig: Wenn auch nur ein Teil der Wissensarbeiter weltweit jeweils einige Agents parallel einsetzt, braucht es Rechenkapazität für zig Millionen gleichzeitige Sitzungen. Das klassische Cloud-Modell, bei dem eine App viele Nutzer bedient, ist dafür nicht ausgelegt. Doch genau das wollen Entwickler und Unternehmen erreichen: Agents bauen, für Nutzer bereitstellen und im großen Maßstab betreiben.

Dorthin zu gelangen bedeutet, Probleme über den gesamten Stack hinweg zu lösen. Agents brauchen Compute, das von vollständigen Betriebssystemen bis hin zu schlanken Isolates skaliert. Sie brauchen Sicherheit und Identität, die direkt in ihre Ausführung integriert sind. Sie brauchen eine Agent-Toolbox mit den richtigen Modellen, Tools und dem nötigen Kontext, um echte Arbeit zu leisten. Und der von Agents erzeugte Code braucht einen klaren Weg vom Nachmittagsprototypen zur produktiven Anwendung. Schließlich muss sich auch das Web selbst anpassen, wenn Agents einen immer größeren Anteil des Internetverkehrs ausmachen — für das entstehende agentenbasierte Web. Wie sich herausstellt, war die containerlose, serverlose Compute-Plattform, die wir vor acht Jahren mit Workers eingeführt haben, wie für diesen Moment geschaffen. Seitdem haben wir sie zu einer vollständigen Plattform ausgebaut — und diese Woche haben wir die nächste Welle an Grundbausteinen veröffentlicht, die gezielt für Agents entwickelt wurden und genau um diese Herausforderungen herum aufgebaut sind.

Wir sind hier, um Cloud 2.0 – die Agentic Cloud – zu entwickeln. Eine Infrastruktur für eine Welt, in der Agents zu den primären Workloads gehören.

Hier ist eine Übersicht über alles, was wir diese Woche angekündigt haben – damit Ihnen nichts entgeht.

Rechenleistung

Es beginnt mit Compute. Agents brauchen einen Ort, an dem sie laufen können — und einen Ort, an dem sie den von ihnen geschriebenen Code speichern und ausführen können. Nicht alle Agents brauchen dasselbe: Manche benötigen ein vollständiges Betriebssystem, um Pakete zu installieren und Terminalbefehle auszuführen, die meisten hingegen etwas Schlankes, das in Millisekunden startet und auf Millionen skaliert. Diese Woche haben wir die Umgebungen dafür bereitgestellt — ebenso wie einen neuen Git-kompatiblen Workspace für Agents:

Sicherheit

Agents und ihr Code auszuführen ist nur die halbe Herausforderung. Agents verbinden sich mit privaten Netzwerken, greifen auf interne Dienste zu und handeln eigenständig im Namen von Nutzern. Wenn jeder in einem Unternehmen eigene Agents aufsetzen kann, darf Sicherheit kein nachträglicher Gedanke sein — sie muss der Standard sein. Diese Woche haben wir die passenden Tools vorgestellt, um genau das einfach zu machen.

Agent Toolbox

Ein leistungsfähiger Agent muss denken und sich erinnern, kommunizieren und sehen können. Das heißt: Er braucht die richtigen Modelle, Zugriff auf die passenden Werkzeuge und den richtigen Kontext für die jeweilige Aufgabe. Diese Woche haben wir die grundlegenden Bausteine bereitgestellt — Inferenz, Suche, Gedächtnis, Sprache, E-Mail und einen Browser — die aus einem Agenten etwas machen, das tatsächlich Arbeit erledigt.

Prototyp bis zur Produktion

Die beste Infrastruktur ist auch die, die sich leicht nutzen lässt. Wir wollen Entwickler und ihre Agenten genau dort erreichen, wo sie bereits arbeiten — im Terminal, im Editor oder direkt im Prompt — und die gesamte Cloudflare-Plattform ohne Kontextwechsel zugänglich machen.

Agentenbasiertes Web

Immer mehr Agents gehen online, bewegen sich dabei aber weiterhin in einem Internet, das für menschliche Nutzer entwickelt wurde. Deshalb brauchen bestehende Websites neue Tools, mit denen sie den Content-Zugriff für Bots steuern, Inhalte für Agents aufbereiten und einschätzen können, wie gut sie auf diese Veränderung vorbereitet sind.

Ankündigung Zusammenfassung Wir stellen den Agent-Readiness-Score vor. Ist Ihre Website bereit für Agenten? Der Agent Readiness Score kann Website-Betreibern helfen, zu verstehen, wie gut ihre Websites KI-Agenten unterstützen. Hier beleuchten wir neue Standards, teilen Radar-Daten und erläutern, wie wir die Cloudflare-Dokumentation zur agentenfreundlichsten im Web gemacht haben. Weiterleitungen für das KI-Training setzen kanonische Inhalte durch. Unverbindliche Anweisungen hindern Crawler nicht daran, veraltete Inhalte aufzunehmen. Weiterleitungen für das KI-Training (Redirects for AI Training) ermöglicht es allen Cloudflare-Nutzern, verifizierte Crawler mit nur einem Schalter und ohne Änderungen am Ursprung zu kanonischen Seiten weiterzuleiten. Agents Week: Update zur Netzwerk-Performance Durch die Migration unserer Request-Handling-Schicht auf eine Rust-basierte Architektur namens FL2 hat Cloudflare seinen Performancevorsprung auf 60 % der weltweit führenden Netzwerke ausgebaut. Dabei nutzen wir Messungen mit echten Nutzern und TCP-Connection-Trimeans, um sicherzustellen, dass unsere Daten die tatsächliche Erfahrung von Menschen im Internet widerspiegeln. Komprimierung durch gemeinsame Wörterbücher, die mit dem agentenbasierten Web Schritt hält Wir geben Ihnen einen ersten Einblick in unsere Unterstützung für gemeinsam genutzte Komprimierungswörterbücher, zeigen Ihnen, wie dadurch die Seitenladezeiten verbessert werden, und verraten, wann Sie die Beta selbst ausprobieren können.

Und das war's dann auch schon!

Die Agents Week 2026 geht zu Ende, aber die Agentic Cloud fängt gerade erst an. Alles, was wir diese Woche eingeführt haben – von Compute und Sicherheit über die Agenten-Toolbox bis hin zum Agentic Web – ist die Grundlage. Wir werden weiter darauf aufbauen, damit Sie alles haben, um das zu entwickeln, was als Nächstes kommt.

Heute und morgen werden weitere Blog-Beiträge veröffentlicht, die weitere wichtige Informationen beinhalten werden. Halten Sie also Ausschau nach den neuesten Entwicklungen in unserem Blog .