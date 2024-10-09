Cloudflare Mesh ermöglicht Nutzern, Netzwerkknoten und autonomen KI-Agenten einen sicheren Zugriff auf nichtöffentliche Netzwerke. Durch die Integration bei Workers VPC können Entwickler nun Agenten begrenzten Zugriff auf nichtöffentliche Datenbanken und API ohne manuell eingerichtete Tunnel gewähren. ...

Der CASB von Cloudflare scannt ChatGPT, Claude und Gemini auf Fehlkonfigurationen, Offenlegung sensibler Daten und Compliance-Probleme und unterstützt Firmen bei der vertrauensvollen KI-Einführung. ...

Verhindern Sie, dass „Schatten-KI“ Ihre Daten unbemerkt an unerlaubte KI weitergibt. Es bedarf einer neuen Schutzmaßnahme. Erlangen Sie Sichtbarkeit und Kontrolle zurück – ohne Innovation zu gefährden ...

Der erste KI-Agent von Cloudflare, Cloudy, hilft dabei, komplizierte Konfigurationen für Cloudflare-Administratoren leicht verständlich zu machen. ...

Wir kommen heute unserem Ziel, ein besseres Internet zu schaffen, ein gutes Stück näher: Cloudflare ermöglicht jetzt allgemein einen kostenlosen Zugang zu über zehn verschiedenen Website- und Netzwerksicherheitsprodukten und -funktionen. ...