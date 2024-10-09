WEITERE BEITRÄGE
07. Mai 2024
Die Verwendung von Cloudflare for Unified Risk Posture
Cloudflare for Unified Risk Posture, eine neue Reihe von Funktionen zur Risikoverwaltung im Bereich Cybersicherheit, die auf unserem globalen Netzwerk aufbauen, kann Unternehmen bei der automatischen und dynamischen Durchsetzung von Maßnahmen zur Neutralisierung von Risiken in Ve...
14. März 2024
So schützen wir unsere KI-Produkte vor auf Token-Länge basierenden Seitenkanalangriffen
Im Zusammenhang mit einer Meldung, die über unser öffentliches Bug Bounty-Programm eingereicht wurde, hat das Workers AI- und AI Gateway-Team kürzlich eng mit Sicherheitsforschenden der Ben-Gurion-Universität zusammengearbeitet...
06. März 2024
Magic Cloud Networking vereinfacht die Sicherheit, Konnektivität und Verwaltung von öffentlichen Clouds
Wir stellen vor: Magic Cloud Networking, eine neue Reihe von Funktionen zur Visualisierung und Automatisierung von Cloud-Netzwerken, um unseren Kunden eine sichere, einfache und nahtlose Verbindung zu öffentlichen Cloud-Umgebungen zu ermöglichen...
04. März 2024
Defensive AI: das Framework von Cloudflare zum Schutz vor Bedrohungen der nächsten Generation
Von der Erkennung von Phishing-Versuchen bis hin zum Schutz von Anwendungen und APIs – Cloudflare nutzt KI, um die Effektivität seiner Sicherheitslösungen zu verbessern und neue und raffiniertere Angriffe abzuwehren...
07. Februar 2024
SASE aus einer Hand dank Netzwerkmodernisierung
SASE aus einer Hand vereinfacht Sicherheit, Vernetzung und DevOps – jetzt mit erweiterten Site-to-Site-, WANaaS-, Mesh- und P2P-Netzwerkfunktionen...
16. November 2023
Einführung der erweiterten Sitzungsprüfungsfunktionen bei Cloudflare One
Administratoren können jetzt alle aktiven Nutzersitzungen und die damit verbundenen Daten, die von ihren Cloudflare One-Richtlinien verwendet werden, einfach überprüfen. Sie erhalten somit das Beste aus beiden Welten: extrem fein justierte Kontrollen und gleichzeitig verbesserte ...
13. Juli 2023
DLP Exact Data Match jetzt in der Beta-Version verfügbar
Cloudflare One unterstützt jetzt Exact Data Match zum Schutz vor Datenverlust...
16. Mai 2023
Database Integrations: Vier Klicks zur Verbindung mit Neon, PlanetScale und Supabase auf Workers
Heute kündigen wir Database Integrations an: Verbinden Sie sich auf Workers nahtlos mit der Datenbank Ihrer Wahl. ...
13. April 2023
Cloudflare One wurde im Gartner® „Magic Quadrant™ for Security Service Edge“ erwähnt
Cloudflare Zero Trust wurde in den Gartner® „Magic Quadrant™ for Security Service Edge“ aufgenommen...
21. Februar 2023
Der Chief Zero Trust Officer: eine neue Rolle für ein neues Zeitalter der Cybersicherheit
Die Einführung von Zero Trust kann schwierig sein, und die Bemühungen können ins Stocken geraten. Die Notwendigkeit eines Chief Zero Trust Officers (CZTO) ist darauf zurückzuführen, dass die Zero-Trust-Sicherheit angesichts der zunehmenden Cyberangriffe immer wichtiger wird...
13. Januar 2023
Kurze Zusammenfassung der CIO Week 2023
Erfahren Sie mehr über die neuen Produkte, Partnerschaften und Innovationen, die Cloudflare während der CIO Week angekündigt hat, um Unternehmen bei der Modernisierung ihrer IT und Sicherheit zu unterstützen...
11. Januar 2023
Email Link Isolation – Ihr Sicherheitsnetz bei neuesten Phishing-Angriffen
Email Link Isolation ist Ihr Sicherheitsnetz für die kuriosen Links, die in den Posteingängen der Empfänger landen und eventuell angeklickt werden. Dieser zusätzliche Schutz macht Cloudflare Area 1 zur umfassendsten E-Mail-Sicherheitslösung, wenn es um den Schutz vor Phishing-Ang...
10. Januar 2023
Wir präsentieren den Cloudflare One-Programmpfad für autorisierte Service Delivery Partner (ASDP)
Diese Woche kündigen wir unseren Programmpfad für autorisierte Service Delivery Partner (ASDP) an. Es wurde zur Validierung von Partnern entwickelt, die Dienste rund um Cloudflare One bereitstellen möchten...
10. Januar 2023
Weshalb entscheiden sich CIOs für Cloudflare?
Over 10,000 organizations trust Cloudflare One to connect and secure users, devices, applications, and data. Hear from the leaders of our customers to better understand why they selected Cloudflare....
24. Juni 2022
Cloudflare One und Zscaler Zero Trust Exchange im Vergleich: Welche Lösung bietet das umfassendste Spektrum an Funktionen? Die Antwort wird Sie überraschen
Wie Cloudflare One gegenüber der Trust Exchange von Zscaler abschneidet? Hier finden Sie es heraus...