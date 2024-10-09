Die Security Week 2025 ist nun offiziell zu Ende. Sie umfasste tiefere Einblicke in unser KI-Angebot, die Vorstellung einer einheitlichen Navigation und eine Einführung in unseren KI-Agenten Cloudy. ...

Mit dem CASB von Cloudflare können Sie sensible Daten in Ihre Cloud-Speicher-Konten integrieren, nach solchen Daten sowie Fehlkonfigurationen suchen und sie sich anzeigen lassen. ...

Forrester Research hat Cloudflare in seinem Bericht „The Forrester Wave™: Web Application Firewall Solutions“ aus dem ersten Quartal 2025 als einen Marktführer (Leader) anerkannt. ...

Mit Cloudflare for AI können Entwickler, Sicherheitsteams und Content Creator das Netzwerk und Tool-Portfolio von Cloudflare nutzen, um KI-Apps zu schützen, zu beobachten und sicherer zu machen. ...

Echtzeit-Einblicke mit unserer neuen Plattform für Bedrohungsereignisse. Verwertbare Infos für Ihre Cybersicherheit, um Angriffen einen Schritt voraus zu sein und Ihre kritischen Assets zu schützen. ...

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