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Security Week

WEITERE BEITRÄGE

18. März 2025

Verwalten Sie das vorausschauende Sicherheitsniveau Ihres Unternehmens über eine einzige Plattform – mit Cloudflare

Cloudflare führt eine Plattform für die einheitliche Verwaltung des Sicherheitsniveaus ein, die dazu beiträgt, SaaS- und Web-Apps zu schützen, die in verschiedenen Umgebungen bereitgestellt werden. ...

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Verwaltung des Sicherheitsniveaus
Sicherheit
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SaaS-Sicherheit

06. März 2024

Einfachere Anbindung von Unternehmen an Cloudflare mit Express Cloudflare Network Interconnect

Mit Express Cloudflare Network Interconnect können Sie Ihr Netzwerk schnell und einfach mit Cloudflare verbinden. Kunden können jetzt Express CNIs direkt über das Cloudflare-Dashboard bestellen, und sie sind innerhalb von 3 Minuten einsatzbereit. Express CNI vereinfacht auch die ...

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