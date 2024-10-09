WEITERE BEITRÄGE
18. März 2025
Verwalten Sie das vorausschauende Sicherheitsniveau Ihres Unternehmens über eine einzige Plattform – mit Cloudflare
Cloudflare führt eine Plattform für die einheitliche Verwaltung des Sicherheitsniveaus ein, die dazu beiträgt, SaaS- und Web-Apps zu schützen, die in verschiedenen Umgebungen bereitgestellt werden. ...
17. März 2025
Die klassische Kryptografie ist bedroht. Rüsten Sie mit Cloudflare Zero Trust auf Post-Quanten-Kryptografie auf.
Heute geben wir bekannt, dass Unternehmen jetzt den sensiblen Traffic ihres Firmennetzwerks vor Quantenbedrohungen schützen können, indem sie ihn durch die Zero-Trust-Plattform von Cloudflare tunneln....
16. März 2025
Willkommen zur Security Week 2025
In der nächsten Woche werden wir die neuesten Trends in der Cybersicherheit diskutieren, neue Produkte und Partnerschaften ankündigen und die neuesten Cloudflare-Technologien vorstellen. ...
11. März 2024
Abschluss der Security Week 2024
Dieser Beitrag bietet einen Überblick über die Blogbeiträge, die während Security Week 2024 veröffentlicht wurden...
08. März 2024
Log Explorer: Überwachung von Sicherheitsereignissen ohne Speicherlösungen von Drittanbietern
Mit der kombinierten Leistungsfähigkeit von Security Analytics + Log Explorer können Sicherheitsteams Sicherheitsangriffe nativ innerhalb von Cloudflare analysieren, untersuchen und überwachen. Dadurch werden die Zeit bis zur Lösung und die Gesamtbetriebskosten für Kunden reduzie...
08. März 2024
Das Chaos in den Cloudflare-Büros nutzen
Dieser Blog-Beitrag befasst sich mit den neuen Quellen des „Chaos“, die zu LavaRand hinzugefügt wurden, und damit, wie Sie dieses nutzbar gemachte Chaos in Ihrer nächsten Anwendung einsetzen können...
07. März 2024
Cloudflare schützt die globale Demokratie vor Bedrohungen durch neue Technologien im Wahljahr 2024
2024 stehen in mehr als 80 Ländern Wahlen an, von denen etwa 4,2 Milliarden Menschen direkt betroffen sind...
07. März 2024
Advanced DNS Protection: Schutz vor raffinierten DNS-DDoS-Angriffen
Wir freuen uns, Advanced DNS Protection vorstellen zu können – ein widerstandsfähiges Abwehrsystem zum Schutz vor den raffiniertesten DNS-basierten DDoS-Angriffen...
06. März 2024
Magic Cloud Networking vereinfacht die Sicherheit, Konnektivität und Verwaltung von öffentlichen Clouds
Wir stellen vor: Magic Cloud Networking, eine neue Reihe von Funktionen zur Visualisierung und Automatisierung von Cloud-Netzwerken, um unseren Kunden eine sichere, einfache und nahtlose Verbindung zu öffentlichen Cloud-Umgebungen zu ermöglichen...
06. März 2024
Einfachere Anbindung von Unternehmen an Cloudflare mit Express Cloudflare Network Interconnect
Mit Express Cloudflare Network Interconnect können Sie Ihr Netzwerk schnell und einfach mit Cloudflare verbinden. Kunden können jetzt Express CNIs direkt über das Cloudflare-Dashboard bestellen, und sie sind innerhalb von 3 Minuten einsatzbereit. Express CNI vereinfacht auch die ...
05. März 2024
Absicherung ungeschützter Assets mit dem Security Center: ein schneller Überblick für CISO
Wir freuen uns, heute eine Reihe neuer Funktionen unseres Security Centers vorstellen zu können, die eine direkte Antwort auf eine sich häufig stellende Herausforderung liefern: die Sicherstellung einer lückenlosen Implementierung in der gesamten Infrastruktur...
04. März 2024
Cloudflare stellt Firewall for AI vor
Cloudflare ist einer der ersten Anbieter, der LLM-Modelle und Nutzende im Zeitalter der KI schützt...
04. März 2024
Mit den „Secure by Design“-Prinzipien von CISA die Branche verändern
Sicherheitsaspekte sollten nicht erst nachträglich berücksichtigt werden, sondern von vornherein integraler Bestandteil des Softwaredesigns sein. Erfahren Sie, wie Cloudflare durch Anwendung ...
04. März 2024
Die Angst vor generativer KI nehmen: Wie Cloudflare den Posteingang vor KI-gestütztem Phishing schützt
Erfahren Sie, wie die E-Mail-Sicherheitssysteme von Cloudflare mithilfe fortschrittlicher Machine-Learning-Modelle die Täuschungsversuche durchschauen können...
04. März 2024
Cloudflare führt AI Assistant für Security Analytics ein
Mit AI Assistant für „Security Analytics“ ist es ab sofort leichter als je zuvor, aussagekräftige Informationen über Ihre Websicherheit zu erhalten. Die neue integrierte Schnittstelle gibt Ihnen die Möglichkeit, mit Abfragen in natürlicher Sprache Ihre eigene Sicherheitsanalyse d...