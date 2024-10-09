WEITERE BEITRÄGE
08. April 2024
Abschluss der Developer Week 2024
Die Developer Week 2024 ist nun offiziell zu Ende. Im Folgenden finden Sie eine kurze Zusammenfassung der Ankündigungen und detaillierten technischen Untersuchungen, die letzte Woche veröffentlicht wurden...
03. April 2024
R2 fügt Ereignisbenachrichtigungen, Unterstützung für Migrationen von Google Cloud Storage und eine Speicherebene mit seltenem Zugriff hinzu
Wir freuen uns, drei neue Funktionen für Cloudflare R2 ankündigen zu können:
Ereignisbenachrichtigungen, Unterstützung für Migrationen von Google Cloud Storage und eine
Speicherebene für seltenen Zugriff...
31. März 2024
Willkommen zur Developer Week 2024
Wir starten die Developer Week 2024 und freuen uns, Sie in dieser Woche begrüßen zu dürfen und Ihnen eine kleine Vorschau auf das zu geben, was Sie erwartet, und welche Zukunft wir für unsere Plattform sehen...
08. März 2024
Log Explorer: Überwachung von Sicherheitsereignissen ohne Speicherlösungen von Drittanbietern
Mit der kombinierten Leistungsfähigkeit von Security Analytics + Log Explorer können Sicherheitsteams Sicherheitsangriffe nativ innerhalb von Cloudflare analysieren, untersuchen und überwachen. Dadurch werden die Zeit bis zur Lösung und die Gesamtbetriebskosten für Kunden reduzie...
06. März 2024
Magic Cloud Networking vereinfacht die Sicherheit, Konnektivität und Verwaltung von öffentlichen Clouds
Wir stellen vor: Magic Cloud Networking, eine neue Reihe von Funktionen zur Visualisierung und Automatisierung von Cloud-Netzwerken, um unseren Kunden eine sichere, einfache und nahtlose Verbindung zu öffentlichen Cloud-Umgebungen zu ermöglichen...
07. Februar 2024
SASE aus einer Hand dank Netzwerkmodernisierung
SASE aus einer Hand vereinfacht Sicherheit, Vernetzung und DevOps – jetzt mit erweiterten Site-to-Site-, WANaaS-, Mesh- und P2P-Netzwerkfunktionen...
02. Oktober 2023
Die Birthday Week im Rückblick: alle unsere Ankündigungen und eine KI-gestützte Chance für Start-ups
Sie brauchen eine kurze Zusammenfassung der vielen Neuigkeiten unserer Birthday Week oder eine kleine Erinnerung dazu? Dann ist dieser Rückblick das Richtige für Sie...
27. September 2023
Wo Inferenz zu Hause ist
Wir möchten heute eine Reihe von neuen Produkten präsentieren und glauben, dass diesen eine ähnliche Bedeutung zukommen wird wie Workers damals für die Zukunft der Datenverarbeitung...
27. September 2023
Jahresbrief 2023 des Cloudflare-Gründers
Cloudflare ist jetzt offiziell ein Teenager. Uns gibt es seit dem 27. September 2010. Heute feiern wir unseren dreizehnten Geburtstag...
26. September 2023
Connectivity Cloud: die modernen Art, Ihre Clouds, Netzwerke, Anwendungen und Nutzer zu verbinden und zu schützen
Weitere Recherchen bestätigten unseren Verdacht: Umfragen unter IT- und Sicherheitsverantwortlichen haben ergeben, dass 72 % eine sichere „Any-to-Any“-Cloud-Plattform sehr schätzen würden...
25. September 2023
Wechsel zu Cloudflare bietet Einsparpotenzial von bis zu 96 % bei netzwerkbezogenen CO2-Emissionen
Wir freuen uns, Ihnen einen diese Woche veröffentlichten unabhängigen Bericht vorstellen zu können. Dieser hat ergeben, dass bei Umstellung von Firmennetzwerkdiensten von lokalen Geräten auf ...
03. August 2023
Cloudflare Zero Trust jetzt in das Cloud SIEM von Datadog integrierbar
Wir freuen uns sehr, heute die allgemeine Verfügbarkeit einer Integration für Cloudflare Zero Trust bei Datadog bekannt zu geben...
23. Juni 2023
„All the way up to 11“: Brotli-Bereitstellung vom Ursprung aus & neues Feature: Compression Rules
Heute erweitern wir unsere Unterstützung für die Brotli-Komprimierung und ermöglichen eine End-to-End-Brotli-Komprimierung für Webinhalte. Die Komprimierung spielt eine wichtige Rolle bei der Bytes-Reduktion während der Übertragung und sorgt für schnellere Downloads und nahtloses...
16. Mai 2023
Database Integrations: Vier Klicks zur Verbindung mit Neon, PlanetScale und Supabase auf Workers
Heute kündigen wir Database Integrations an: Verbinden Sie sich auf Workers nahtlos mit der Datenbank Ihrer Wahl. ...
16. Mai 2023
Cloudflare R2 und MosaicML ermöglichen das Training von LLMs auf jedem Rechner, überall auf der Welt, ohne Wechselkosten
Gemeinsam geben Cloudflare und MosaicML den Kunden die Freiheit, LLMs auf jedem Rechner zu trainieren, überall auf der Welt, ohne Wechselkosten. Das bedeutet schnellere und billigere Trainingsläufe, ganz ohne Anbieterbindung...