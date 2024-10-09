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Connectivity Cloud

Allgemeine Verfügbarkeit von AI Gateway: Eine einheitliche Schnittstelle für die Verwaltung und Skalierung Ihrer Workloads mit generativer KI

2024-05-22

EntwicklerplattformEntwicklerOpen SourceWorkers AIConnectivity CloudAI Gateway (DE)AI

AI Gateway ist eine Plattform, die KI für den IT-Betrieb bereitstellt und die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Beobachtbarkeit Ihrer KI-Anwendungen gewährleistet. Mit einer einzigen Zeile Quellcode stehen Ihnen leistungsstarke Funktionen wie Durchsatzbegrenzung, benutzerdefiniertes Caching...

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