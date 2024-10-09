Der Juni war der aktivste Monat für DDoS-Angriffe im zweiten Quartal 2025 und machte fast 38 % aller beobachteten Aktivitäten aus. ...

Lesen Sie mehr über die neuesten Meilensteine und Erweiterungen des globalen Backbones von Cloudflare und darüber, wie es unsere Connectivity Cloud und unsere Dienste unterstützt. ...

AI Gateway ist eine Plattform, die KI für den IT-Betrieb bereitstellt und die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Beobachtbarkeit Ihrer KI-Anwendungen gewährleistet. Mit einer einzigen Zeile Quellcode stehen Ihnen leistungsstarke Funktionen wie Durchsatzbegrenzung, benutzerdefiniertes Caching ...

Cloudflare for Unified Risk Posture, eine neue Reihe von Funktionen zur Risikoverwaltung im Bereich Cybersicherheit, die auf unserem globalen Netzwerk aufbauen, kann Unternehmen bei der automatischen und dynamischen Durchsetzung von Maßnahmen zur Neutralisierung von Risiken in Verbindung ...

Cloudflare erscheint erneut im Gartner® Magic Quadrant™ für den Bereich Security Service Edge (SSE). Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass Cloudflare einer von nur zehn Anbietern ist, die in diesem Bericht aufgeführt werden. Es ist bereits das zweite Jahr in Folge, in dem wir für unsere ...