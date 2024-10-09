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Der Cloudflare-Blog

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Developer Week

WEITERE BEITRÄGE

04. April 2024

Neue Tools für die Produktionssicherheit — Gradual Deployments, Source Maps, Rate Limiting und neue SDKs

Heute geben wir fünf Updates bekannt, die Ihnen noch mehr Möglichkeiten bieten: Gradual Deployments, Source Mapped Stack Traces in Tail Workers, eine neue Rate Limiting API, brandneue API SDKs und Updates für Durable Objects – alle mit Blick auf geschäftskritische Produktionsdien...

Developer Week
Cloudflare Workers
Rate Limiting (DE)
SDK
Observability

02. April 2024

Workers AI wird noch besser: Allgemeine Verfügbarkeit und weitere neue Fähigkeiten

Wir freuen uns, heute eine Reihe von Ankündigungen machen zu können. Dazu gehört die allgemeine Verfügbarkeit von Workers AI, der Inferenzplattform von Cloudflare, sowie die Unterstützung feinjustierter Modelle mit LoRA und die Bereitstellung mit einem einzigen Klick über Hugging...

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