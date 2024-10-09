Developer Week 2025 wrap-up
2025-04-14
We’ve closed out Developer Week 2025. Here’s a quick recap of the announcements and in-depth technical explorations that went out during the week....Weiterlesen »
2025-04-14
We’ve closed out Developer Week 2025. Here’s a quick recap of the announcements and in-depth technical explorations that went out during the week....Weiterlesen »
2025-04-11
Erfahren Sie, wie Entwickler mit Cloudflare KI-Workloads skalieren und die Automatisierung optimieren sowie, was Workers Launchpad-Kohorte Nr. 4 entwickelt hat, und schauen Sie sich Kohorte Nr. 5 an...
2025-04-11
Wir präsentieren Workers VPC – ein globales privates Netzwerk zur Verbindung von Applikationen auf Cloudflare Workers mit Ihrer bestehenden Cloud-Infrastruktur. ...
2025-04-10
Wir haben Super Slurper von Grund auf mit unserer Entwicklerplattform neu konzipiert – mit Cloudflare Workers, Durable Objects und Queues – und die Übertragungsgeschwindigkeit um bis zu 5x verbessert....
2025-04-09
Cloudflare Realtime und RealtimeKit, ein komplettes Toolkit für die Bereitstellung von Echtzeit-Audio- und Video-Apps in wenigen Tagen mit SDK für Kotlin, React Native, Swift, JavaScript und Flutter....
08. April 2025
Jetzt statische Websites und Full-Stack-Anwendungen auf Cloudflare Workers bereitstellen. Die Framework-Unterstützung für React Router v7, Astro, Vue und andere + Vite-Plugin sind nun verfügbar. ...
07. April 2025
Cloudflare erwirbt Outerbase, um die Möglichkeiten für Datenbank- und Agenten-Entwickler zu erweitern...
07. April 2025
Workflows – eine Durable Execution Engine, die direkt auf Workers aufbaut – ist jetzt allgemein verfügbar. Jetzt mit neuen „Mensch in der Schleife“-Funktionen, mehr Skalierbarkeit und mehr Metriken....
07. April 2025
Cloudflare bietet Toolkit für KI-Agents mit Agents SDK-Support für MCP-Clients (Model Context Protocol), Authentifizierung/Autorisierung/Hibernation für MCP-Server und Free-Tarif von Durable Objects. ...
06. April 2025
Wir starten die Cloudflare Developer Week 2025 – unsere Innovationswoche, die den Ankündigungen für Entwickler und Entwicklerinnen gewidmet ist....
08. April 2024
Die Developer Week 2024 ist nun offiziell zu Ende. Im Folgenden finden Sie eine kurze Zusammenfassung der Ankündigungen und detaillierten technischen Untersuchungen, die letzte Woche veröffentlicht wurden...
05. April 2024
Browser Rendering-API ist jetzt für alle zahlenden Workers-Kunden verfügbar und bietet auch eine verbesserte Sitzungsverwaltung...
04. April 2024
Heute geben wir fünf Updates bekannt, die Ihnen noch mehr Möglichkeiten bieten: Gradual Deployments, Source Mapped Stack Traces in Tail Workers, eine neue Rate Limiting API, brandneue API SDKs und Updates für Durable Objects – alle mit Blick auf geschäftskritische Produktionsdien...
03. April 2024
Wir freuen uns, drei neue Funktionen für Cloudflare R2 ankündigen zu können: Ereignisbenachrichtigungen, Unterstützung für Migrationen von Google Cloud Storage und eine Speicherebene für seltenen Zugriff...
02. April 2024
Wir freuen uns, heute eine Reihe von Ankündigungen machen zu können. Dazu gehört die allgemeine Verfügbarkeit von Workers AI, der Inferenzplattform von Cloudflare, sowie die Unterstützung feinjustierter Modelle mit LoRA und die Bereitstellung mit einem einzigen Klick über Hugging...
02. April 2024
Workers AI unterstützt jetzt feinabgestimmte Modelle mit LoRAs. Aber was ist ein LoRA und wie funktioniert es? In diesem Beitrag tauchen wir in die Feinabstimmung (Fine-Tuning), die LoRAs und sogar in die Mathematik ein, um Ihnen die Details zu zeigen...
02. April 2024
Einführung der Python-Unterstützung für Cloudflare Workers, jetzt in der offenen Beta-Phase. Wir haben unsere Systeme überarbeitet, um Python zu unterstützen, von der Workers-Laufzeitumgebung selbst bis hin zu der Art und Weise, wie Workers im Cloudflare-Netzwerk bereitgestellt w...
01. April 2024
D1, die SQL-Datenbank von Cloudflare, ist jetzt allgemein verfügbar. ...
01. April 2024
Ein zentraler Bestandteil jeder Full-Stack-Anwendung ist die Speicherung und Persistenz von Daten! Wir freuen uns, die Woche mit Ankündigungen zu beginnen, die Entwicklern helfen, zustandsbehaftete Anwendungen auf Cloudflare zu erstellen. Dazu gehört, dass D1, die SQL-Datenbank v...
31. März 2024
Wir starten die Developer Week 2024 und freuen uns, Sie in dieser Woche begrüßen zu dürfen und Ihnen eine kleine Vorschau auf das zu geben, was Sie erwartet, und welche Zukunft wir für unsere Plattform sehen...