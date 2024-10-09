WEITERE BEITRÄGE
03. Februar 2022
Müssen Sie Analytics-Tracking-Daten in der EU aufbewahren? Cloudflare Zaraz kann eine Lösung bieten
Eine kürzlich getroffene Entscheidung der österreichischen Datenschutzbehörde (die gleichnamige „Datenschutzbehörde“) führt bei Netzwerkingenieuren zu Kopfschütteln und hat EU-Unternehmen, die Google Analytics (GA) verwenden, aufgeschreckt...
09. Dezember 2020
Cloudflares datenschutzorientierte Web Analytics sind jetzt für alle verfügbar
Jeder kann sich jetzt anmelden, um die neue Web Analytics von Cloudflare zu nutzen – auch ohne seine DNS-Einstellungen zu ändern....
29. September 2020
Kostenlose, datenschutzgerechte Analytics („Privacy First“) für ein besseres Web
Jeder, der eine Website besitzt, muss einige grundlegende Informationen über seine Website kennen: Welche Seiten besuchen Nutzer? Wo befinden sie sich? Welche anderen Websites haben Traffic an meine Website gesendet?...
29. September 2020
Web Vitals mit Browser Insights messen
Bei Cloudflare sind viele von uns ganz besessen davon, Websites schneller zu machen. Doch wer die Performance verbessern will, muss sie erst einmal messen können. ...
12. Dezember 2019
So haben wir mit unserer neuer GraphQL Analytics API die Firewall Analytics entwickelt
Firewall Analytics ist das erste Produkt im Cloudflare-Dashboard, das die neue GraphQL Analytics API verwendet. Alle Produkte im Cloudflare-Dashboard werden mit denselben öffentlichen APIs entwickelt, die wir auch unseren Kunden zur Verfügung stellen....
12. Dezember 2019
Wir stellen vor: die GraphQL Analytics API – genau die Daten, die Sie brauchen, an einem Ort
Wir freuen uns, heute eine leistungsstarke und flexible neue Möglichkeit ankündigen zu können, Cloudflare-Kennzahlen und -Protokolle auszuwerten....
11. Dezember 2019
Neue Tools zur Serverüberwachung und Vermeidung von Ausfallzeiten
Wenn Ihr Server ausfällt, ist das ein großes Problem. Heute stellt Cloudflare zwei neue Tools vor, mit denen Sie bei Ausfällen besser verstehen, was vorgeht, und schneller reagieren können; außerdem einen neuen Dienst, mit dem sich Ausfallzeiten automatisch vermeiden lassen....
10. Dezember 2019
Einführung von Load Balancing Analytics
Cloudflare möchte Internetwebsites überall schneller, sicherer und zuverlässiger machen. Load Balancing (Lastverteilung) fördert Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit und hat sich in den letzten drei Jahren weiterentwickelt....
09. Dezember 2019
Firewall Analytics: Jetzt für alle kostenpflichtigen Tarife verfügbar
Unser Tool Firewall Analytics erlaubt unseren Kunden, Sicherheitsbedrohungen über eine intuitive Benutzeroberfläche schnell zu erkennen und zu untersuchen. Bisher stand dieses Tool nur unseren Enterprise-Kunden zur Verfügung....
27. September 2019
Fazit der Geburtstagswoche 2019
Diese Woche haben wir den 9. Geburtstag von Cloudflare mit einer Vielzahl neuer Angebote gefeiert, die unsere Mission, das Internet besser zu machen, weiter voranbringen. Hier sei kurz zusammengefasst, wie wir die Geburtstagswoche 2019 gefeiert haben....
24. September 2019
Einführung von Browser Insights
Geschwindigkeit ist wichtig. Wenn Ihre Website oder App schneller ist, bietet sie den Nutzern eine angenehmere Erfahrung und Sie erzielen mehr Konversionen und mehr Umsatz, das ist bekannt. ...