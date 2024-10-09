Verhindern Sie, dass „Schatten-KI“ Ihre Daten unbemerkt an unerlaubte KI weitergibt. Es bedarf einer neuen Schutzmaßnahme. Erlangen Sie Sichtbarkeit und Kontrolle zurück – ohne Innovation zu gefährden ...

Mit der kombinierten Leistungsfähigkeit von Security Analytics + Log Explorer können Sicherheitsteams Sicherheitsangriffe nativ innerhalb von Cloudflare analysieren, untersuchen und überwachen. Dadurch werden die Zeit bis zur Lösung und die Gesamtbetriebskosten für Kunden reduziert ...

Mit AI Assistant für „Security Analytics“ ist es ab sofort leichter als je zuvor, aussagekräftige Informationen über Ihre Websicherheit zu erhalten. Die neue integrierte Schnittstelle gibt Ihnen die Möglichkeit, mit Abfragen in natürlicher Sprache Ihre eigene Sicherheitsanalyse durchzuführen ...

Cloudflare nutzt die Analytics Engine von Workers für die Erfassung von Analysedaten zu unseren eigenen Produkten ...

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Kunden von Cloudflare ab sofort ihre Protokolle unmittelbar an IBM Security QRadar SIEM übertragen können. Diese direkte Integration erlaubt Kosteneinsparungen und schnellere Protokollübermittlung für Cloudflare- ...