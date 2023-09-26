欢迎使用全球连通云：连接和保护云、网络、应用程序和用户的现代方式

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我们工作中最好的部分是与 Cloudflare 客户进行交流的时间。我们总是从他们的 IT 和安全挑战中学到一些新的、有趣的东西。

近年来，这些对话的某些方面发生了变化。客户告诉我们的最大挑战越来越不容易定义。而且绝对不是一个产品或功能就可以解决的问题。

相反，我们从 IT 和安全团队那里听到的是，他们正在失去对其数字环境的控制。

这种失控有几种形式。由于担忧兼容性，对于采用他们知道自己需要的新功能，他们也许会表示犹豫。或者，他们可能会谈论做相对简单的改变需要花费多少时间和精力，以及这些改变如何从有更多影响的工作中占用时间。如果我们必须总结这种感觉，那就是“无论我的团队或预算有多大，都不足以完全连接和保护业务。”

这些感觉熟悉吗？如果是，让我们告诉您，您远远不是一个人。

失去控制的原因

IT 和安全的变化速度正在加快，随之而来的是可怕的复杂性。IT 和安全团队负责的技术领域比过去更广泛。最近的一项研究证实了这些转变：在负责保护办公室、远程和混合办公人员的团队中，52% 在过去五年中才开始承担这项责任。与此同时，46% 的团队在此期间承担了管理和保护公共云应用程序的责任，53% 的团队则被安排处理棘手的监管合规问题。

IT 和安全团队面临着巨大的挑战：连接远程团队、本地团队和基础设施、多个云环境、SaaS 应用等，使它们像一个单一的安全环境一样运行。但这样做并非易事，原因有多个：

IT 和安全部门往往容易因权宜之计和错综复杂的依赖关系而陷入困境。

幸运的是，我们找到了前进的道路。

欢迎认识全球连通云

通常，客户对话的一个重要部分是能够理解言外之意。当客户谈论失去控制的情况时，他们似乎悄悄地希望得到一些他们认为不存在的东西。他们想要一种能够连接 IT 和安全部门所负责的一切的纽带 —— 与环境中的一切协同工作，随处可用，并执行所需的任何安全、网络和开发功能，从而减少复杂性。

进一步的研究证实了我们的怀疑。 对 IT 和安全领导者的调查表明，72% 的人高度看重一个安全的“任意到任意”云平台。他们还表示，将整个 IT 和安全预算的平均 16% 投资于这样的平台。

这让我们开始思考——这种云平台到底会是什么样子的？它将如何完成所有必要的任务呢？

我们要分享的答案是：全球连通云。

全球连通云是一种全新的方法，用于提供企业保护和连接其数字环境所需的许多服务。这是一个统一、智能的平台，提供可编程的云原生服务，实现所有网络（企业和互联网）、云环境、应用和用户之间的任意对任意连接。它包括大量安全、性能和开发人员服务，但不是为了替代每一个地方的每一种服务，而是为了能够任何有需要的地方融入，并将许多关键服务整合到单一平台上。

全球连通云是围绕四个基本原则构建的。

深度集成 —— 组织依赖互联网将其数字环境的各个要素与员工、合作伙伴和客户连接起来。全球连通云与互联网和企业网络原生集成，在每个用户、应用和基础设施之间提供安全、低延迟、可无限扩展的连接性。它像最佳状态的互联网一样快速、简单，但没有相关风险或不确定性。 可编程性——每个企业数字环境都有专有的基础设施、多云、独特的合规需求，以及其他高度特定的工具、流程和配置。全球连通云的架构提供无限的互操作性和可定制的网络，使其能够适应这些独特的需求，同时仍然提供一致的用户体验和高效的管理。 平台情报 — 组织需要各种各样的服务来连接和保护其数字环境中的一切。但是集成所有东西并试图管理它们会导致效率低下和安全漏洞。一个架构良好的全球连通云在基础层面上内置了广泛的服务，分析庞大数量和多样化的流量，以自动更新情报模型。 简单性 — 太多 IT 和安全服务意味着太多的仪表板，从而导致效率低下、可见性差和警报疲劳。虽然 100% 整合到一个平台上并不能解决问题，但全球连通云通过从单个面板管理更多 IT 环境，显著减少了工具蔓延和仪表板过载。

有了这些特性，连接云可以让您在不失去更多控制的情况下为您的数字环境添加新的服务，同时帮助您恢复对已有服务的控制。

Cloudflare 全球连通云

我们承认，我们倾向于认为这四种特性特别重要。从最早期开始，我们就基于集成、可编程性、平台情报和简单性的原则来构建我们的服务。现在，我们的整体产品组合已经足够全面，可以帮助客户在解决大量安全和 IT 需求时实现这些优势。

由于采取这种方式，我们可以自豪地宣布，Cloudflare 是世界上第一个全球连通云。

但是，我们口说无凭。以下是几个例子，客户使用 Cloudflare 来帮助解决他们自己的控制危机：

Conrad Electric：为全球分布式员工队伍提供安全访问

全球连通云的可编程性、深度网络集成和内置情报使其非常适用于提供对企业资源的安全访问。

电子产品零售商 Conrad Electronic 告诉我们：“仅仅保持员工在线就造成了一系列的管理瓶颈。” 他们的 2300 名员工中有近一半需要远程访问公司应用程序。启用这种访问是一件麻烦事：他们必须为每个用户部署和配置 VPN 客户端。

Conrad Electronic 现在使用 Cloudflare 的全球连通云提供对数百个企业应用的安全远程访问。该公司的管理负担明显降低了，他们的团队告诉我们，他们现在每个月有更多的时间用于改善他们的 Web 运营。更重要的是，他们的安全态势变得更强了：“我们点一下鼠标就能限制特定的个人或保护敏感区域。不必维护 1000 个VPN 配置文件，增强了我们的安全性，为我们节省了时间和金钱。”

全球连通云的威胁情报、网络集成和统一界面也使其在弥合安全漏洞和支持全球范围内安全交付应用方面表现出色。

跨国零售和批发公司 Carrefour 的电子商务业务蓬勃发展，增长迅速。然而，当网络攻击激增时，仅仅增加他们的安全堆栈无济于事。正如他们的安全团队告诉我们的那样，“多种工具的交错使架构的协调和控制变得复杂……此外，缺乏跨工具的集成使调查和解决安全性和性能问题变得复杂且耗时。”

作为更广泛的安全转型的一部分，他们采用了 Cloudflare 的全球连通云来防止 Web 漏洞利用、零日威胁和恶意机器人攻击。这样做可以让他们替换来自不同供应商的五个安全工具。从那以后，他们将事件解决时间缩短了 75%。

最后，全球连通云的可编程性和网络集成帮助它在几乎任何环境中推动创新发展。

全球设计巨头 Canva 就是一个例子。以前，他们使用各种开发人员平台在网络边缘运行自定义代码。但他们发现这些服务使用起来太耗时，而且遇到了阻碍他们创新的限制。

Cloudflare 的全球连通云已经成为“我们软件的关键部分”，他们使用全球连通云的开发人员服务来构建和运行自定义代码，为 SEO 优化页面交付，并对内容访问实施行时间限制。最近，他们告诉我们：“多亏了 Cloudflare，我们可以专注于发展我们的产品，并充满信心地拓展新市场，因为我们知道我们的平台是快速、可靠和安全的。”

更重要的是，他们的经验使他们也采用了 Cloudflare 的安全访问和应用交付——就展示全力运行的全球连通云而言，这是一个令人非常满意的例子。

进一步了解全球连通云

客户是我们创新的灵感来源，我们的全球连通云愿景也不例外。我们的目标是让事情变得更简单、更快、更安全、连接更紧密——看到全球连通云如何帮助降低复杂性和提高安全性，真是令人惊叹。

您可在这里了解有关全球连通云的更多信息 但我们希望这仅仅是开端。欢迎联系 Cloudflare，提出问题和建议。我期待继续对话，发现我们可以继续在客户的安全、互连之旅中提供帮助的方法。