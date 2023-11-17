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Serverless (CN)

宣布 Cloudflare Workers 的绿色计算

2021/07/27

Cloudflare Workers (CN)Serverless (CN)Developers (CN)Impact Week (CN)

我们经常面临快速行动或负责任地行动的选择。无论主题是安全、安全性，还是在这种情况下的可持续性，我们都被要求权衡停止创新以保护我们自己、我们的用户或地球。但是，如果情况并非总是如此呢？在 Cloudflare，我们的目标是为您带来可持续的计算，而无需任何额外的时间、工作或复杂性。...

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