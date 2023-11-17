Serverless (CN)

Workers AI 中大型语言模型的流式传输和更长的背景信息
2023/11/14
Workers AI 现在支持使用 server-sent events（服务器发送事件）对我们目录中的 LLM 模型（包括 Llama-2）进行流式文本响应...继续阅读 »
2023/11/14
Workers AI 现在支持使用 server-sent events（服务器发送事件）对我们目录中的 LLM 模型（包括 Llama-2）进行流式文本响应...继续阅读 »
2022/05/10
今天，我们推出了 Workers for Platforms，它是一个可以使任何产品变得可编程的工具套件，可帮助我们的客户给其客户和开发人员立即带来价值...
2021/12/17
我们在 11 月宣布了全栈 Cloudflare Pages 的公测版，从那时起，希望向其应用程序添加动态功能的开发人员开始广泛使用它。今天，我们很高兴地宣布 Pages 对 Remix 应用程序的支持，该应用程序由我们的全堆栈平台提供支持。...
2021/09/29
您现在可以使用 Cloudflare 进行无服务器端对端实时串流。Stream Live 将视频摄取、编码、录制和播放器等功能融汇在一款产品中。...
2021/07/27
我们经常面临快速行动或负责任地行动的选择。无论主题是安全、安全性，还是在这种情况下的可持续性，我们都被要求权衡停止创新以保护我们自己、我们的用户或地球。但是，如果情况并非总是如此呢？在 Cloudflare，我们的目标是为您带来可持续的计算，而无需任何额外的时间、工作或复杂性。...
2018年11月09日 14:57
Cloudflare有一个名为Workers的云计算平台。与我所知的其他所有云计算平台不同，它不使用容器或虚拟机。我们认为这是无服务器和云计算的未来，接下来我会告诉你为什么。...