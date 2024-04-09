Developer Platform (CN)

Browser Rendering API GA，推出 Cloudflare Snippets 、SWR，并向所有用户提供 Workers for Platforms
2024/04/05
Browser Rendering API 现已向所有付费 Workers 客户提供，并改进了会话管理功能...继续阅读 »
2024/04/05
Browser Rendering API 现已向所有付费 Workers 客户提供，并改进了会话管理功能...继续阅读 »
2024/04/03
我们欣然公布 Cloudflare R2 的三项新功能：事件通知、支持从 Google Cloud Storage 迁移，以 及低频访问存储层...
2024/04/02
今天，我们欣然发布包括 Workers AI、Cloudflare 的推理平台进入 GA 阶段以及支持使用 LoRA 对模型进行微调，并支持从 HuggingFace 进行一键部署等一系列消息。 Cloudflare Workers 现已支持 Python 编程语言及更多功能...
2024/04/02
Workers AI 现在支持使用 LoRA 对模型进行微调。但是，LoRA 的定义及其工作原理是什么呢？在这篇文章中，我们将探讨模型微调、LoRA 甚至是一些数学原理，分享 LoRA 底层工作原理的详细信息...
2024/04/01
全栈应用的核心部分是存储和保留数据！我们希望宣布一系列产品更新来拉开本届 Developer Week 的序幕，这些更新旨在帮助开发人员在 Cloudflare 上构建有状态的应用程序，包括正式发布 D1 和 Hyperdrive，前者是 Cloudflare 的 SQL 数据库，后者是 Cloudflare 的数据加速服务...
2024年4月01日 13:00
D1——Cloudflare 的 SQL 数据库——现已正式发布。增加对 10 GB 数据库、数据导出和增强查询调试的支持，使开发人员能够利用 D1 构建生产就绪的应用程序，以满足其对关系型 SQL 数据库的全部需求...
2024年3月14日 12:30
Workers AI 和 AI Gateway 团队最近与本古里安大学的安全研究人员密切合作，通过我们的公共漏洞悬赏计划提交了一份研究报告。通过这个流程，我们发现并完全修补了一个可能会影响所有大型语言模型 (LLM) 提供商的漏洞。以下是完整的内容...
2024年3月04日 14:02
Cloudflare 是 AI 时代第一家保护 LLM 模型和用户的提供商...
2024年3月04日 14:00
恶意行为者利用生成式 AI 来进行更有说服力的网络钓鱼攻击。了解 Cloudflare 的电子邮件安全系统如何利用先进的机器学习模型来看穿欺骗...
2024年3月04日 14:00
宣布推出用于安全性分析的 AI 助理。现在能够比以往更轻松地获得有关 Web 安全的强大洞察。使用新的集成式自然语言查询界面探索安全性分析...
2023年11月14日 14:00
Workers AI 现在支持使用 server-sent events（服务器发送事件）对我们目录中的 LLM 模型（包括 Llama-2）进行流式文本响应...
2023年9月28日 13:02
Hyperdrive 让 Cloudflare Workers 快速访问您的现有数据库，无论它们位于何处，都能获得优越性能...
2023年9月28日 13:00
D1 现在处于公测阶段，主旋律是“规模”：每数据库的存储限制更高，并且能够创建更多数据库，我们正在解锁开发人员在 D1 上构建生产规模应用程序的能力...
2023年9月27日 13:00
Vectorize 是我们全新推出的矢量数据库产品，旨在让您完全在 Cloudflare 的全球网络上构建 AI 加持的全栈应用程序；现已可用...
2023年9月27日 13:00
我们很高兴推出 Workers AI，它是一个 AI 推理即服务平台，使开发人员只需输入几行代码就可以运行 AI 模型，所有这一切都由我们的 GPU 全球网络提供支持...