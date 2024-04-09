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Developer Platform (CN)

升级版 Workers AI：现已正式发布且具备更多新增功能

2024/04/02

Developer Week (CN)Developers (CN)Workers AI (CN)General Availability (CN)Developer Platform (CN)Cloudflare Workers (CN)简体中文

今天，我们欣然发布包括 Workers AI、Cloudflare 的推理平台进入 GA 阶段以及支持使用 LoRA 对模型进行微调，并支持从 HuggingFace 进行一键部署等一系列消息。 Cloudflare Workers 现已支持 Python 编程语言及更多功能...

使用正式发布的 D1 以及 Hyperdrive、Queues 和 Workers Analytics Engine 更新，简化状态管理

2024/04/01

Developer Week (CN)Developers (CN)Developer Platform (CN)D1 (CN)Hyperdrive (CN)Queues (CN)简体中文

全栈应用的核心部分是存储和保留数据！我们希望宣布一系列产品更新来拉开本届 Developer Week 的序幕，这些更新旨在帮助开发人员在 Cloudflare 上构建有状态的应用程序，包括正式发布 D1 和 Hyperdrive，前者是 Cloudflare 的 SQL 数据库，后者是 Cloudflare 的数据加速服务...

更多帖子

2024年3月14日 12:30

缓解 Cloudflare AI 产品中的令牌长度侧信道攻击

Workers AI 和 AI Gateway 团队最近与本古里安大学的安全研究人员密切合作，通过我们的公共漏洞悬赏计划提交了一份研究报告。通过这个流程，我们发现并完全修补了一个可能会影响所有大型语言模型 (LLM) 提供商的漏洞。以下是完整的内容...

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