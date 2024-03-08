API Security (CN)

消除对生成式 AI 的恐惧：Cloudflare 如何保护收件箱以防御 AI 增强的网络钓鱼
2024/03/04
恶意行为者利用生成式 AI 来进行更有说服力的网络钓鱼攻击。了解 Cloudflare 的电子邮件安全系统如何利用先进的机器学习模型来看穿欺骗...继续阅读 »
2024/03/04
恶意行为者利用生成式 AI 来进行更有说服力的网络钓鱼攻击。了解 Cloudflare 的电子邮件安全系统如何利用先进的机器学习模型来看穿欺骗...继续阅读 »
2024/03/04
从识别网络钓鱼尝试到保护应用程序和 API，Cloudflare 使用 AI 来提升其安全解决方案抵御新威胁以及更复杂威胁的有效性...
2024/03/04
安全考量应当是软件设计过程中不可分割的一部分，而不应当是事后的想法。了解 Cloudflare 如何遵守 CISA 的 Secure by Design 原则以推进行业变革...
2024/03/03
Cloudflare 的首席安全官就 2024 年 Security Week 致辞，分享了有关过去一年的威胁、安全事件的洞察以及全球 CISO 的关键优先事项和关注点...
2024/01/09
我们的《2024 年 API 安全和管理报告》今天隆重发布。《2024 年 API 安全和管理报告》详细说明了我们如何保护客户，以及这对 API 安全的未来意味着什么，本文是对报告的介绍和补充...
2023年3月20日 13:00
欢迎来到 Security Week 2023，了解 Cloudflare 如何帮助组织更容易从保护应用转移到保护员工，并确保他们在任何地方都受到保护...
2023年3月15日 13:00
我们今天宣布，Cloudflare 现在可以自动发现所有 API 端点，学习所有 API 网关客户的 API 架构...
2023年3月15日 13:00
今天，我们隆重推出 Cloudflare Cloudflare API 序列分析。订阅了 API 网关服务的客户可以使用序列分析(Sequence Analytics)，查看对其端点发出的 API 请求的最重要序列...
2023年3月14日 13:00
Cloudflare 很高兴推出 Descaler 计划，这是将现有 Zscaler 客户迁移到 Cloudflare One 的无障碍路径。Cloudflare 使企业客户更容易切换到更快速、更简单且更敏捷的安全和网络转换基础...
2023年3月12日 17:00
欢迎来到 Security Week 2023，我们将展示 Cloudflare 如何尽可能容易地从保护应用转移到保护员工，并确保他们在任何地方都受到保护...
2023年2月21日 14:00
实施 Zero Trust 并非易事，而且努力有可能停滞不前。面对不断加剧的网络攻击，Zero Trust 安全益发重要，因而有必要设立首席 Zero Trust 官(CZTO)职位...
2022年9月27日 14:15
Forrester 在 2022 年第三季度 Forrester Wave™：Web 应用程序防火墙报告中将 Cloudflare 评为“领导者”。该报告按照当前产品、策略和市场存在类别的 24 项标准对 12 家 Web 应用程序防火墙（WAF）提供商进行了评估...
2022年9月06日 16:15
Gartner 在 2022 年度 “Gartner® Web 应用程序和 API 保护 (WAAP) 魔力象限™” 报告中评估了 11 家供应商的 “执行能力” 和 “愿景完整性”，并将 Cloudflare 评为“领导者”...