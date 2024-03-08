API Security (CN)

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从识别网络钓鱼尝试到保护应用程序和 API，Cloudflare 使用 AI 来提升其安全解决方案抵御新威胁以及更复杂威胁的有效性 ...

安全考量应当是软件设计过程中不可分割的一部分，而不应当是事后的想法。了解 Cloudflare 如何遵守 CISA 的 Secure by Design 原则以推进行业变革 ...

Cloudflare 的首席安全官就 2024 年 Security Week 致辞，分享了有关过去一年的威胁、安全事件的洞察以及全球 CISO 的关键优先事项和关注点 ...

我们的《2024 年 API 安全和管理报告》今天隆重发布。《2024 年 API 安全和管理报告》详细说明了我们如何保护客户，以及这对 API 安全的未来意味着什么，本文是对报告的介绍和补充 ...