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通过将 Cloudflare 的 Analytics 数据集成到 Prometheus 和 Grafana 中来改进您的监控设置

2021-05-20

3 分钟阅读时间
这篇博文也有 English 版本。

以下是 Labyrinth Labs 的 DevOps 工程师 Martin Hauskrecht 的客帖。

在 Labyrinth Labs，我们非常重视监控。拥有有效的监控设置是我们为客户所做工作的关键部分。

Cloudflare 的 Analytics 仪表板为我们的客户 Pixel Federation 提供了许多用于调试和分析目的的有用信息。但是，它不会自动与现有的监控工具（例如 Grafana 和 Prometheus）集成，我们的 DevOps 工程师每天都使用它们来监控我们的基础结构。

Cloudflare 提供了一个日志 API，但我们需要分析的日志数量非常庞大，这样做效率低下且成本太高。幸运的是，Cloudflare 已经完成了每秒聚合数千个事件并将它们公开在易于使用的 API 中的艰巨工作。

将来自我们区域的 Cloudflare 数据与其他系统的指标相结合将使我们更好地了解我们的系统，并能够关联指标并创建更有用的警报，从而使我们的第 2 天操作（例如调试事件或分析我们系统的使用情况） 更高效。

由于我们的监控堆栈主要基于 Prometheus 和 Grafana，因此我们决定实施我们自己的 Prometheus 导出器，从 Cloudflare 的 GraphQL Analytics API 中提取数据。

设计

根据当前的云趋势以及我们在 Kubernetes 中使用导出器的意图，用 Go 编写代码是显而易见的选择。Cloudflare 为 Golang 提供了一个 API SDK，因此可以轻松开始常见的 API 任务。

我们利用 Cloudflare 的 GraphQL API 来获取有关我们每个区域的 Analytics 数据，并将它们转换为 Prometheus 指标，然后在指标端点上公开。

我们能够获取有关请求总数和速率、带宽、Cache 利用率、威胁、SSL 使用情况和 HTTP 响应代码的数据。此外，我们还能够监控正在传输的内容类型以及请求来自哪些国家和地区。

所有这些信息都是通过 Cloudflare 的 GraphQL API 中的 http1mGroups 节点提供的。如果您想查看哪些数据集可用，可以在https://developers.cloudflare.com/analytics/graphql-api/features/data-sets 中找到简要说明

除此之外，我们还可以获得 Cloudflare 数据中心的数据。我们的图表可以轻松显示它们之间的流量分布，进一步帮助我们进行评估。数据是从GraphQL 的 httpRequestsAdaptiveGroups 中的节点获取的。

在针对 GraphQL API 运行查询后，我们只需将结果格式化为遵循 Prometheus 指标格式并将它们公开在 /metrics 端点上。为了使事情更快，我们使用 Goroutines 并并行发出请求。

部署

我们的首选目的是在 Kubernetes 中使用导出器。因此，它带有一个Docker 镜像Helm 图表，这使部署更容易。您可能需要调整服务注释以匹配您的 Prometheus 配置。

导出器本身在 /metrics 端点上公开收集的指标。因此，在 pod 或 Kubernetes 服务上设置 Prometheus 注释将完成这项工作。

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  annotations:
    prometheus.io/path: /metrics
    prometheus.io/scrape: "true"

我们计划在 Helm 图表中添加一个 Prometheus ServiceMonitor，让那些在 Kubernetes 中使用 Prometheus operator 的人更容易抓取导出器。

配置非常简单，您只需提供您的 API 电子邮件和密钥。您可以将抓取仅限于选定的区域。请参阅我们在GitHub 存储库中的文档或查看下面的示例。

 env:
   - name: CF_API_EMAIL
     value: <YOUR_API_EMAIL>
   - name: CF_API_KEY
     value: <YOUR_API_KEY>

  # Optionally, you can filter zones by adding IDs following the example below.
  # - name: ZONE_XYZ
  #   value: <zone_id>

要使用 Helm 部署导出器，您只需运行：

helm repo add lablabs-cloudflare-exporter https://lablabs.github.io/cloudflare-exporter
helm repo update

helm install cloudflare-exporter lablabs-cloudflare-exporter/cloudflare-exporter \
--set env[0].CF_API_EMAIL=<API_EMAIL> \
--set env[1].CF_API_KEY=<API_KEY>

我们还在我们的 repo 中提供了一个 Helmfile 以使部署更容易，您只需要添加您的凭据即可使其工作。

可视化数据

我已经解释了导出器的工作原理以及如何让它运行。正如我之前提到的，我们使用 Grafana 来可视化来自 Prometheus 的指标。我们创建了一个仪表板，可以从 Prometheus 获取数据并将其投入使用。

仪表板分为几行，将各个面板分组以便于导航。它允许您针对指标可视化的各个区域。

为了让运营团队更加受益，您可以使用收集的指标来创建警报。这些可以直接在 Grafana 中创建，也可以使用 Prometheus 警报规则创建。

此外，如果您将 ThanosCortex 集成到您的监控设置中，您可以无限期地存储这些指标。

未来的工作

我们希望将更多的 Analytics 数据集成到我们的导出器中，最终达到 Cloudflare 的 GraphQL 可以提供的每一个指标。我们计划很快为 Firewall Analytics、DoS Analytics 和网络Analytics 创建新的指标。

如果您有任何疑问、问题或建议，请随时创建 GitHub 问题。非常感谢任何拉取请求。

关于我们

Labyrinth Labs 通过采用正确的技术和原则，帮助公司构建、运行、部署和扩展软件和基础结构。Analytics 顾客 Prometheus Grafana 监控

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