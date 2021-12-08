将 Cloudflare 的 Zero Trust 平台延伸至支持 UDP 和互联网 DNS

6 分钟阅读时间

2020 年末，经 Cloudflare 授权的组织开始在我们的网络上构建私有网络。他们在服务器端使用 Cloudflare Tunnel，并在客户端使用 Cloudflare WARP，以此消除对传统 VPN 的需求。时至今日，已有数千家组织与我们一起踏上了这段旅程—弃用了传统的 VPN 集中器、内部防火墙和负载平衡器。这些组织不再需要维护所有这些传统硬件，并大幅提高了终端用户的速度，且能在整个组织范围内维护 Zero Trust 规则。

我们从 TCP 着手，因为该协议非常强大并能实现各种重要用例。然而，要真正取代 VPN，您还需能覆盖 UDP。从今天开始，我们很高兴能在 Cloudflare 的 Zero Trust 平台上提前访问 UDP。更大的一个好处是：由于支持 UDP，我们可提供内部DNS—因此无需手工迁移数以千计的私有主机名，就可覆盖 DNS 规则。今天，您可单击此处注册，免费获取 Cloudflare for Teams；如果您希望加入提前获取 UDP 和 Internal DNS 的等待名单，请访问此链接。

私有网络在 Cloudflare 上的拓扑结构

建立私有网络包含两个主要组成部分：基础设施部分和客户部分。

基础设施部分由 Cloudflare Tunnel 提供技术支持，并由其将您的基础设施（无论是单一的应用程序、很多的应用程序，还是整个网段）连接到 Cloudflare。要实现这一点，可在您的环境中运行一个简单的命令行后台程序，以建立到 Cloudflare 的多个安全、仅出站、负载平衡的链接。简单地说，Tunnel 的作用是将您的网络与 Cloudflare 相连。

另一方面，我们需要您的终端用户能轻松连接到 Cloudflare，更重要的是连接到您的网络。这种连接由我们强大的设备客户端 Cloudflare WARP 来处理。您的内部 MDM 工具可在几分钟内将该客户端部署到您的整个组织，并在用户设备和 Cloudflare 网络之间建立一个基于 WireGuard 的安全连接。

我们现已将您的基础设施和用户连接到 Cloudflare，因此很容易对您的应用程序进行标记，并在 Zero Trust 安全控制上分层，以验证您网络上每一个请求的身份和以设备为中心的规则。

不过，到目前为止，仅支持 TCP。

扩展 Cloudflare Zero Trust 以支持 UDP

在过去一年中，越来越多的用户开始采用 Cloudflare 的 Zero Trust 平台，我们已经收集了有关确保 VPN 连接的所有用例数据。其中，最常见的需求是对基于 UDP 流量的全面支持。QUIC 等现代协议利用 UDP 的轻量级架构的优势—在 Cloudflare，我们坚信我们的使命就是推进这些新标准以建立一个更好的互联网。

今天，我们很高兴能为那些希望提前访问 Cloudflare for Teams（支持 UDP）的团队开放一个官方等待名单。

UDP 是什么，为什么它那么重要？

UDP 是互联网的一个重要组成部分。如果没有它，很多应用程序就无法满足现代使用的要求。我们需要依赖于近乎实时通信的应用（如视频流或 VoIP 服务），因此我们需要 UDP，以及它在互联网上所扮演的角色。然而，就其核心而言，TCP 和 UDP 可实现相同的结果—只是所用手段大相径庭而已。每种方法都有其独特的优点和缺点，使用这些方法的下游应用总会有所感受。

如果您向某人提出类似问题，这里有个简单例子可恰当地比喻这两种方法的工作方式。TCP 看起来应该很熟：您通常会打招呼，等待他们回话，然后问他们最近怎么样，再等待他们回应，然后问他们想要什么。

另一方面，UDP 相当于直接走到别人面前，问他们想要什么，而非核实他们是否听见。若采用这种方法，您的一些问题可能会遗漏，但只要您能得到答案，也就无所谓了。

就像上面的对话一样，若采用 UDP，很多应用实际上并不在乎是否会丢失一些数据；视频流或游戏服务器就是很好的例子。如果您在流媒体传输时丢失了一个数据包，并且不希望整个流媒体在接收该数据包前停止，那么您最好放弃这个数据包，继续进行操作。应用程序开发人员之所以使用 UDP 的另一个原因是，他们更愿意围绕连接、传输和质量控制开发自己的控件，而不是使用 TCP 的标准化控制。

对于 Cloudflare 来说，对 UDP 流量的端到端支持将能够解锁大量新用例。以下就是几个我们认为能让您激动万分的用例。

内部 DNS 解析器

大多数企业网络需要使用内部 DNS 解析器来传播对内网资源的访问。您的内联网需要使用内部 DNS 解析器，原因与互联网需要使用公共 DNS 解析器的很多原因相同。简而言之，人类擅长很多事情，但并不擅长记住一长串数字（在本例中是 IP 地址）。公共和内部 DNS 解析器都可帮助我们解决这个问题（或更多其他问题）。

在企业界，如果要求内部用户导航到 192.168.0.1 等地址来访问 Sharepoint 或 OneDrive，那将会造成没必要的麻烦。相反，如果为每个资源创建 DNS 条目并让您的内部解析器为您的用户处理所有映射，就会容易得多，因为人类非常擅长这种操作。

事实上，DNS 查询通常包含来自客户端的一个 UDP 请求。然后，服务器可向客户端返回一个回复。DNS 请求并不是非常大，因此通常可以放在数据包中发送和接收。这使得 Zero Trust 平台上的 UDP 支持成为了弃用 VPN 的关键因素。

胖客户端应用程序

UDP 的另一个常见用例是胖客户端应用程序。到目前为止，我们目前所讨论的 UDP 的其中一个优势就是它是一个精简的协议。它之所以精简，是因为 TCP 的三向握手和其他可靠性措施在设计上已剥离了出去。在很多情况下，应用程序开发人员仍然希望有这些可靠性控件，而且他们对自己的应用程序非常熟悉，知道这些控件可以通过针对其应用程序的调整而得到更好的处理。这些胖客户端应用程序通常可执行关键的业务功能，但必须得到端到端的支持才能进行迁移。例如，传统版本的 Outlook 可通过胖客户端实现，其中大部分操作由本地机器执行，而仅与 Exchange 服务器的同步交互通过 UDP 执行。

同样，Zero Trust 平台现在对 UDP 的支持意味着这些类型的应用程序没有理由再留在传统的 VPN 上。

全球有很大一部分互联网流量通过 UDP 进行传输。通常，人们将对时间敏感型应用程序与 UDP 划等号。在这种情况下，偶尔丢弃数据包会比等待更好—但是，还有很多其他用例，我们很希望能为其提供全面支持。

您现在可根据我们的开发人员文档中的教程和指南，在 Cloudflare 上构建您的私有网络。以下是关键路径。如果您已是我们的客户且有兴趣加入 UDP 和内部 DNS 访问的等待名单，请跳至本篇文章末尾！

将您的网络连接到 Cloudflare

首先，您需要在您的网络上安装 cloudflared 并通过以下命令进行认证：

其次，您应使用一个用户友好的名称来创建一个隧道，以识别您的网络或环境。

cloudflared tunnel login

最后，您将需要使用私有网络的 IP/CIDR 范围来配置隧道。借此，您可使 Cloudflare WARP 代理意识到，对这个 IP 范围的任何请求都要路由到我们的新隧道。

cloudflared tunnel create acme-network

然后，您仅需运行您的隧道！

cloudflared tunnel route ip add 192.168.0.1/32

将用户连接到您的网络

要连接您的首位用户，应先在他们要连接的设备上下载 Cloudflare WARP 代理，然后按照安装程序中的步骤进行操作。

接下来，您应访问团队仪表板，然后创建一个注册策略来定义哪些人能访问我们的网络。这个策略可以在“设置 > 设备 > 设备注册”下创建。在以下示例中，您可以看到，我们要求用户位于加拿大，并拥有尾缀为 @cloudflare.com 的电子邮件地址。

在创建此策略后，您可单击机器上的 WARP 桌面图标，并导航至“首选项 > 账户 > 使用团队登录”，注册您的第一个设备。

最后，我们将从“设置 > 网络 > 拆分隧道”的排除列表中删除我们添加到隧道的 IP 范围。事实上，这将确保该流量路由到 Cloudflare，然后按计划发送到我们的私有网络隧道。

除了上述教程外，我们的团队仪表板上还配有产品内指南，其中对每个步骤进行了更详细的说明，并提供了整个过程的验证。

要创建您的首个隧道，应导航至“访问 > 隧道”。

要将您的首个设备注册 WARP，应导航至“我的团队 > 设备”。

下一步

我们非常高兴能在今天发布我们的等候名单 ，而更令我们兴奋的是，我们在未来几周内就能推出这一新功能。我们即将开始使用私有网络隧道，并计划继续为每个内部 DNS 主机名的每个请求增加对 Zero Trust 访问规则的更多支持。我们着手制定各种检测性能的措施，以此确保我们的 Zero Trust 平台仍能保持最快的速度—与使用传统 VPN 带来的不便相比，使用我们的产品能让您的用户喜出望外。