Fair Shot프로젝트 소개: COVID-19 백신 등록 사이트가 수요를 따라잡을 수 있도록 보장

3분 읽기

전세계의 정부 및 의료 기관들은 현재 COVID-19 백신의 공정하고 효율적인 보급이라는 역사상 가장 어려운 물류 문제로 어려움을 겪고 있습니다. 백신 접종 자격이 있는 사람들이 누구인지 알리고, 예약 자격이 있는 사람들을 등록하고, 이들이 예약을 지킬 수 있도록 보장하고, 필요한 취급 조건대로 백신을 수송하고 백신을 접종할 수 있는 숙련된 인력을 보장하고 이 모든 일을 2회 수행(대부분의 백신은 2회 접종이 필요)해야 하는 일은 쉽지 않습니다.

Cloudflare는 이 문제의 대부분을 해결할 수는 없지만, 한 가지 중요한 부분을 도와드릴 수는 있다고 생각했습니다. 고객이 백신 접종 예약을 처음 시작할 때, 과부하로 등록 웹 사이트가 중단되지 않도록 보장하는 일입니다. Fair Shot프로젝트에서는 COVID-19 백신 보급을 담당하는 정부, 지방자치단체, 병원, 약국 등의 모든 기관에게 Cloudflare의 새로운 대기실 서비스를 무료로 제공합니다. 자격이 되는 전세계 기관에게 제공되며, 최소한 2021년 7월 1일까지, 예약에 대한 공급보다 수요가 많다면 그 이후까지, 계속 무료입니다.

등록 웹 사이트의 가동 중단

과부하 하에서 백신 예약 등록 웹 사이트가 가동 중단되는 것은 이론적인 내용이 아닙니다. 기관들이 백신 접종 계획을 수립하면서 전세계에서 반복하여 발생하는 현실입니다. 지난 주말, Cloudflare는 이를 절감했습니다. Cloudflare 고위 경영진의 부인이 부모님의 백신 접종을 등록하려 했습니다. 모든 기준을 충족했고 거주 중인 지역에서는 정오에 예약이 시작되도록 계획되어 있었습니다.

하지만, 사이트가 열리는 시각이 되자, 이 사이트는 즉시 중단되었습니다. 이는 해커나 악의적 활동에 의한 것이 아니었습니다. 단지 너무 많은 사람이 동시에 사이트에 접속하려고 했기 때문입니다. "이 사이트들이 압도되지 않도록, 질서정연한 대기열을 만드는 서비스를 Cloudflare가 만들면 어때요?" 부인이 남편에게 이렇게 말했습니다.

가상 대기실

사실상 Cloudflare는 이미 이러한 기능을 준비하고 있었지만, 이 사용 사례를 위한 것은 아니었습니다. 당사의 고객 중에도 공급보다 수요가 많아 공평하게 분배하는 문제는 겪는 고객이 있습니다. 인기 콘서트, 최신 운동화, 인기 국립 공원 출입을 위한 티켓 판매 등은 모두에게 공정한 기회를 보장하는 것이 어려운 과제입니다.

등록 사이트를 열어, 실제 판매 이전에 희귀한 자원을 확보하게 하는 것이 솔루션입니다. 정해진 시간보다 먼저 사이트를 방문하는 모든 사람이 대기열에 들어갑니다. 판매가 시작되기 직전에, 대기열의 순서가 무작위로 (공정하게) 변경됩니다. 사람들은 대기열의 새로운 무작위 위치에 배정되고, 특정 시점에서 사이트의 후선 작업에서 처리할 수 있는 수만큼만 사이트에 들어갈 수 있습니다.

Cloudflare에서는 Cloudflare 고객용의 이 기능을 '대기실'이라는 기능으로 구축했습니다(대기실 구축에 참여한 Brian Batraski의 게시물에서 대기실의 기술적인 세부 사항을 알아보세요). 이 기술은 코드 변경이나 하드웨어 추가 없이 어떠한 기존의 웹 사이트 앞에라도 놓을 수 있기 때문에 매우 강력합니다. 간단한 DNS 변경만으로 Cloudflare를 배포한 이후 대기실을 구성하면, 어떠한 트랜잭션 사이트도 자원의 부족 여부와 무관하게 수요를 따라잡을 수 있도록 합니다.

중요성 인식, 출시를 위한 박차

이 기능은 2월에 출시할 계획이었습니다. 그러다가 과부하로 백신 사이트가 중단되고 백신 접종 자격이 있는 사람들이 좌절하는 것을 보면서 출시에 박차를 가하고 백신을 공정하게 보급하기 위해 노력하는 기관들에게 무료로 제공할 필요를 느꼈습니다. 이렇게 하여, Fair Shot 프로젝트가 탄생했습니다.

정부, 지방자치단체, 병원, 약국, 진료소 등 백신을 보급하는 일정을 관리하는 모든 단체는 projectfairshot.org에서Fair Shot 프로젝트 참여를 신청할 수 있습니다.

일선 기관이 필요로 하는 기술적 자원 제공

이 서비스는 최소한 2021년 7월 1일까지, 예약에 대한 공급보다 수요가 많을 경우 그 이후까지, 자격이 되는 전세계 기관에게 무료로 제공됩니다. Cloudflare는 의료적인 냉방 보관의 전문가도 아니고, 저는 바늘을 보면 질겁하는 사람입니다. Cloudflare가 백신 보급과 관련한 물류의 과제 중 많은 것을 해결하지는 못합니다. 하지만 이러한 면에서 도움이 된다는 것을 알게 되자, 이를 돕기 위해 최선을 다해야 한다고 생각했습니다.

이 위기의 수퍼 히어로는 환자를 돌보는 의료진과 기적 같은 백신을 만들어낸 과학자들입니다. Cloudflare는 세계가 인터넷을 가장 필요로 할 때 인터넷이 계속 작동할 수 있도록 하는 조연을 담당하는 것이 자랑스럽습니다. Fair Shot프로젝트는 더 나은 인터넷 구축이라는 Cloudflare의 사명을 지키는 또 다른 방법입니다.