사설 IP와 Cloudflare Tunnel로 부하 분산 강화: 효율적인 트래픽 분산을 위한 안전한 경로
2023-09-08
부하 분산 솔루션에 새로 추가된 Local Traffic Management(LTM)가 Zero Trust 와 긴밀하게 통합된 것을 발표하게 되어 정말 기쁩니다!...계속 읽기 »
2023-09-08
부하 분산 솔루션에 새로 추가된 Local Traffic Management(LTM)가 Zero Trust 와 긴밀하게 통합된 것을 발표하게 되어 정말 기쁩니다!...계속 읽기 »
2021-01-22
전세계의 정부 및 의료 기관들은 현재 COVID-19 백신의 공정하고 효율적인 보급이라는 역사상 가장 어려운 물류 문제로 어려움을 겪고 있습니다. ...
2021-01-22
오늘 Cloudflare 대기실에 대해 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다! 이는 COVID-19 백신 접종에 대한 압도적인 수요로 예약 신청 웹 사이트가 중단되는 것을 막는 것을 목표로 하는 Project Fair Shot이...