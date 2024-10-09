Cloudflare Radarの2025年版Year in Review（1年の振り返り）：AIの台頭、ポスト量子、そして記録的規模のDDoS攻撃
2025-12-15
世界各地で観察されたインターネットのトレンドとパターンに関する第6回年次レビューでは、2025年を特徴づけた破壊的変化、進歩、指標を紹介します。 ...続きを読む »
2025-12-15
世界各地で観察されたインターネットのトレンドとパターンに関する第6回年次レビューでは、2025年を特徴づけた破壊的変化、進歩、指標を紹介します。 ...続きを読む »
2023-12-12
このCloudflare Radarの2023年版Year in Review（1年の振り返り）は、Cloudflareのネットワークデータを基に、様々なトラフィック、接続性、速度に関する情報をまとめ、世界および国・地域レベルで1年を通して観察されたインターネットの傾向とパターンをレビューした4回目の年次報告書です。...
2022-12-22
Cloudflare Radar 2022 Year In Reviewをお届けします。インタラクティブなチャート、グラフ、マップを使って、この1年を通じてインターネット上で何が変化したかをご覧ください...
2021-12-23
2021年も新型コロナウィルス感染症の影響下での暮らしが続き、インターネットトラフィックにも影響を受けました。学習とエクササイズは（国によって差はあるものの）何とか通常に近い状態に戻り始めましたが、...
2021-12-20
年月の経過と共にインターネットトラフィックは増加し続けています（少なくとも今まではそうで、パンデミックも「追い風」になっています）...