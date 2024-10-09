Cloudflare 2023年版Year in Review（1年の振り返り）

2023-12-12

このCloudflare Radarの2023年版Year in Review（1年の振り返り）は、Cloudflareのネットワークデータを基に、様々なトラフィック、接続性、速度に関する情報をまとめ、世界および国・地域レベルで1年を通して観察されたインターネットの傾向とパターンをレビューした4回目の年次報告書です。 ...