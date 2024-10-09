Keyless SSL すべての主要なクラウドプロバイダーのFIPS 140-2 L3ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）サービスをサポート
2021-03-27
Cloudflareは、おそらく世界のどの企業よりも多くのSSL/TLSプライベートキーを生成、保護、管理しています。プライベートキーは慎重に保護する必要があります。これが攻撃者の手に渡ると、正当なサイトになりすまし、HTTPSリクエストを復号化する可能性があるためです。...続きを読む »
2021-03-27
Cloudflareは、おそらく世界のどの企業よりも多くのSSL/TLSプライベートキーを生成、保護、管理しています。プライベートキーは慎重に保護する必要があります。これが攻撃者の手に渡ると、正当なサイトになりすまし、HTTPSリクエストを復号化する可能性があるためです。...続きを読む »
2019-11-01
時が経つのは早いものです。Heartbleedの脆弱性が発見されたのは5年半前です。Heartbleedの名が広く世間に知れわたったのは、専用のWebページとロゴが作られた最初のバグだったからだけではなく、インターネットそのものの脆さを露呈したからです。暗号ライブラリの小さなバグであるHeartbleedは、オンライン上のほとんどすべてのWebサイトのユーザーの個人情報を漏洩する可能性がありました。...