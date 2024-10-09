マルチパスドメイン認証（Multipath Domain Control Validation）を使用した証明書発行の保護
2019-06-18
インターネット上の信頼性は、公開鍵暗号基盤（PKI）に支えられています。PKIがデジタル証明書を発行することでサーバーはWebサイトをセキュアに保つことができ、暗号化された信頼できる通信の基盤を提供します。...続きを読む »
2019-06-18
インターネット上の信頼性は、公開鍵暗号基盤（PKI）に支えられています。PKIがデジタル証明書を発行することでサーバーはWebサイトをセキュアに保つことができ、暗号化された信頼できる通信の基盤を提供します。...続きを読む »
2016-09-22
Cloudflareは、暗号化されていないインターネットに終止符を打つことを目指しています。しかし、WebのHTTPSの移行については、ニワトリとタマゴのように、どちらが先かと言う問題があります。...
2013-10-24
楕円曲線暗号（ECC）は、今日広く使用されている暗号の中でも最も強力で、最も理解されていないタイプの1つです。Cloudflareでは、お客様のHTTPS接続からデータセンター間のデータの送信方法まで、ECCを幅広く活用しています。...