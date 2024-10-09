Vivek Ganti

2020 年第二季網路層 DDoS 攻擊趨勢

2020-08-05

2020 年第一季，在短短幾週內，我們的生活方式發生了翻天覆地的變化。我們對線上服務的依賴達到前所未有的程度。有條件的員工在家工作、各個年齡段和各個年級的學生都線上上課，我們重新定義了保持連線的含義。公眾對保持連線的依賴程度越深，攻擊者造成混亂並破壞我們生活的潛在回報就越豐厚。 ...