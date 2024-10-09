免費開始使用|連絡銷售團隊|

Cloudflare 部落格

訂閱以接收新文章的通知：
Vivek Ganti

Vivek Ganti

2021 年第二季 DDoS 攻擊趨勢

2021-07-20

DDoS趨勢安全性RadarFancy BearLazarus group勒索攻擊

最近幾周發生了大規模的勒索軟體和勒索型分散式拒絕服務攻擊（DDoS）活動，干擾了世界各地關鍵基礎結構的多個方面，包括最大的石油管道系統運營商之一，以及世界最大肉類加工公司之一。本季度早些時候，比利時 200 多個組織，包括政府、國會網站和其他服務，也遭到了 DDoS 攻擊。...

2020 年第二季網路層 DDoS 攻擊趨勢

2020-08-05

DDoS趨勢COVID-19安全性DDoS 報告

2020 年第一季，在短短幾週內，我們的生活方式發生了翻天覆地的變化。我們對線上服務的依賴達到前所未有的程度。有條件的員工在家工作、各個年齡段和各個年級的學生都線上上課，我們重新定義了保持連線的含義。公眾對保持連線的依賴程度越深，攻擊者造成混亂並破壞我們生活的潛在回報就越豐厚。...