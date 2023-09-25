宣佈推出 Cloudflare 事件警示

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很多人依賴 Cloudflare。我們平均每秒處理超過 4,600 萬個 HTTP 請求；數百萬客戶使用我們的服務，其中包括 31% 的《財富》1000 強企業。而且這些數字還在不斷增加。

鑑於我們在幫助網際網路運作方面享有的特權地位，我們始終非常重視事件期間的透明度。但我們在不斷努力做得更好。

因此，今天我們很高興地宣佈推出 Incident Alerts，可透過電子郵件、webhook 或 PagerDuty 取得。這些通知可以在 Cloudflare 儀表板中輕鬆存取，並且可以自訂以防止通知過載。最重要的是，每個人都可以使用它們；您只需要一個免費帳戶即可開始。

事件的生命週期

如果沒有適當的透明度，事件會給依賴網際網路的所有人帶來混亂，也會浪費資源。由於有如此多不同的實體共同努力使網際網路運作，診斷和疑難排解可能會變得複雜且耗時。到目前為止，最好的解決方案是提供者提供透明且主動的警示，這樣，每當出現問題時，都可以清楚知道問題出在哪裡。

Cloudflare 事件回應

我們瞭解針對事件主動且透明地發出警示的重要性。我們努力透過直接提醒企業級客戶並允許每個人訂閱 RSS 摘要或利用 Cloudflare Status API 來改善通訊。此外，我們還會在整個事件生命週期期間更新 Cloudflare 狀態頁面（其中提供事件報告、更新和解決方案一覽表），並追蹤計畫維護。

然而，並不是每個人都想使用 Status API 或訂閱 RSS 摘要。這兩個選項都需要客戶端準備一些基礎架構並完成一些程式設計工作，且都不提供簡單的設定來篩選掉定期維護等噪音。對於那些不想自己建立任何東西的人來說，造訪狀態頁面仍然是拉式模型，而不是推式模型。客戶需要自己監控 Cloudflare 的狀態，而在這些情況下，及時性可能會帶來很大的不同。

如果沒有主動的通訊渠道，在發生事件時 Cloudflare 與我們的客戶之間可能會出現脫節。儘管我們會盡快更新狀態頁面，但缺乏推播通知意味著無法滿足客戶期望。新的 Cloudflare Incident Alerts 旨在解決這個問題。

一旦 Cloudflare 事件可能影響您的服務，我們希望主動通知您——無需您執行任何程式設計步驟。與 Status API 和 RSS 摘要不同，Cloudflare Incident Alerts 只需在儀表板中點擊幾下即可進行設定，您可以選擇接收不同影響層級的特定產品相關事件的電子郵件、PagerDuty 或 Web hook 警示。Status API 將繼續可用。

透過這種多維粒度，您可以按特定服務和嚴重性篩選通知。例如，如果您是 Cloudflare for SaaS 客戶，您可能想要針對自訂主機名稱啟動延遲發出警示，而不是針對 Stream 延遲增加發出警示。同樣，您可能只關心關鍵事件，而不是針對輕微事件接收通知。Incident Alerts 可讓您自行選擇。

事件的生命週期

如何篩選事件以滿足您的需求

您可以按以下類別篩選事件通知：

Cloudflare 網站和服務：當事件影響某些產品或產品領域時接收通知。

影響層級：針對關鍵、重大和/或輕微事件接收通知。

這些類別並不互相排斥。以下是一些可能的設定：

對於所有關鍵事件 ，請透過電子郵件通知我。

對於影響 Cloudflare Pages 的關鍵和重大事件 ，請透過 webhook 通知我。

對於影響 Stream 的所有事件，請透過 PagerDuty 通知我。

儀表板中提供五十多種不同的警示，您可以根據需要自訂通知。您不僅可以自訂要接收的警示，還可以自訂您希望收到通知的方式。透過將 PagerDuty、webhook 和電子郵件整合到系統中，您可以靈活地選擇最適合您工作環境的方式。此外，透過許多可用通知中的多種設定，您可以輕鬆設定僅在需要時接收有關所需內容的警示。

試用

您今天就可以開始在您的 Cloudflare 帳戶上設定事件警示。方法如下：

導覽至 Cloudflare 儀表板 → 通知。 選擇「新增」。 選擇「事件警示」。 輸入您的通知名稱和說明。 選擇您希望收到通知的影響層級和元件。如果任一欄位留空，則將分別預設為所有影響層級或所有元件。 選擇您希望如何接收通知： 核取 PagerDuty 新增 Webhook 新增電子郵件收件者 選擇「儲存」。 選擇通知行右側的「測試」來測試通知。

如需有關 Cloudflare 警示通知系統的更多資訊，請造訪此處的文件。