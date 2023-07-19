免費開始使用|連絡銷售團隊|

Cloudflare 部落格

訂閱以接收新文章的通知：

Cloudflare Zaraz 升級：全面上市和新定價

2023-07-19

閱讀時間：5 分鐘
本貼文還提供以下語言版本：EnglishFrançaisDeutsch日本語한국어简体中文

Cloudflare Zaraz 已完成測試階段，現在普遍可供所有客戶使用。它包含在 Cloudflare 開發人員平台的免費方案、付費方案和企業方案中。請存取我們的文件，瞭解有關不同方案的更多資訊。

2023 年 11 月 10 日更新根據客戶回饋意見，我們正在重新評估 Zaraz 的定價，以便為廣泛的使用案例提供最佳服務。客戶可以繼續使用 Zaraz 而無需付費，直至另行通知。與之前一樣，一小部分 Zaraz 功能需要付費的（5 美元/月）Workers 訂閱。

Zaraz 是 Cloudflare 開發人員平台的一部分

Cloudflare Zaraz 是開發人員和行銷人員用來載入 Google Analytics 4、Facebook CAPI、TikTok 等第三方工具的解決方案。藉助 Zaraz，Cloudflare 客戶只需點擊幾下即可輕鬆轉移到伺服器端資料收集，無需設定和維護自己的雲端環境，或對其網站進行額外變更以進行安裝。在 Zaraz 的協助下，伺服器端資料收集可簡化來自伺服器的分析報告，而不必在使用者的瀏覽器上載入大量 JavaScript 檔案。由於瀏覽器在使用第三方解決方案和 Cookie 方面的限制，這是一個快速增長的趨勢。這會使網站速度顯著加快，並增強 Web 安全性和隱私性。

Zaraz 推出測試版已經一年半了。在此期間，我們一直致力於與盡可能多的客戶會面，收集意見反應，並在解決使用者的需求之前深入瞭解他們的需求。我們一直在以很高的速度交付功能，現在我們的產品已經達到了強大、靈活且具有競爭力的階段。由於構建在 Cloudflare 的全球網路上，我們還能提供其他廠商所沒有的獨特功能，例如 Zaraz 的 Worker Variables。我們培養了一個強大且充滿活力的 Discord 社群，並且我們擁有經過認證的 Zaraz 開發人員，已準備好幫助任何人進行實施和設定。

如今，有超過 25,000 個網站在執行 Zaraz，涵蓋個人網站到一些全球最大公司的網站。我們認為，現在是時候結束測試版並推出我們的新定價系統了。我們相信，這個定價不僅對我們客戶而言優惠實在，同時還具有競爭力和可持續性。這是對我們的客戶兌現持續承諾的下一個合乎邏輯的步驟，我們正在為他們構建未來。

如果您正在建置 Web 應用程式，那麼您很可能至少花費了一些時間來實作用於分析、行銷績效、轉化最佳化、A/B 測試、客戶體驗等的第三方工具。事實上，根據 Web Almanac 報告，截至 2022 年，94% 的行動版網頁至少使用了一種第三方解決方案，第三方請求佔網站發出的所有請求的 45%。顯然，第三方解決方案無處不在。它們已經成為 Web 發展過程中不可或缺的一部分。第三方工具將繼續存在，它們需要有效的開發人員解決方案。我們正在構建 Zaraz 來幫助開發人員正確管理其網站的第三方。

從今天開始，所有人都可以在其儀表板中免費使用 Cloudflare Zaraz，Zaraz 付費版本則包含在 Workers 付費方案中。免費方案旨在滿足大多數想要將 Zaraz 用於個人用例的開發人員的需求。Workers 付費方案的客戶價格從每月 5 美元起，可以享有使 Zaraz 變得強大的廣泛功能，在其專業專案中部署 Zaraz，以及利用隨用隨付系統。這些都在 Workers 付費方案中所包含功能之外額外提供。另一方面，企業方案滿足了想要充分利用我們平台潛力的大型企業的需求。

Zaraz 如何定價

Zaraz 的定價基於兩個部分：Zaraz 載入和功能集。每次網頁載入其中的 Zaraz 指令碼，和/或啟用 Pageview 觸發器時，都會對 Zaraz 載入進行計數。對於單一頁面應用程式，每個 URL 導覽都算作一次新的 Zaraz 載入。在 Zaraz 監控儀表板下有一份報告，顯示您的網站在特定時間段內產生了多少次 Zaraz 載入。Zaraz 載入和功能計入我們的賬單中，如下所示：

Free plan

免費方案的每個帳戶每月的 Zaraz 載入上限為 100,000 次。這應該能夠讓想要將 Zaraz 用於個人用例（例如個人網站或業餘專案）的所有人免費實現其目的。100,000 次 Zaraz 載入後，Zaraz 將停止運作。

遵循相同的邏輯，免费方案包括將 Zaraz 用於個人用例所需的一切。這包括：自動插入；來自我們 Web APIZaraz DebuggerZaraz TrackZaraz Set同意管理平台 (CMP)資料層相容性模式，等等。

如果您的網站產生的 Zaraz 總載入次數超過 100,000 次，您將需要升級到 Workers 付費方案以避免服務中斷。如果您需要一些更進階的功能，您可以升級到 Workers 付費方案，每月只需 5 美元即可獲得存取權限。

Workers 付費方案包括每個帳戶每個月免費使用前 200,000 次 Zaraz 載入。

如果您超出免費的 Zaraz 載入配置，則每額外 1,000 次 Zaraz 載入需收費 0.50 美元，但該服務將繼續運作。（您可以設定通知，以便在超過 Zaraz 載入次數的特定閾值時接收通知，以追蹤您的使用情況。）

Workers 付費客戶可以使用大多數 Zaraz 現有的強大功能，以及一些其他功能，包括：來自我們 Web API 的 Zaraz E-commerce自訂端點Workers Variables預覽/發佈工作流程隱私功能等等。

如果您的網站產生數百萬次 Zaraz 載入，您可能需要考慮 Workers 企業方案。除了每月為您的帳戶免費提供 200,000 次 Zaraz 載入外，它還根據您的 Zaraz 載入使用情況提供額外的批量折扣，同時提供 Cloudflare 的專業服務。

企業方案

Workers 企業方案包括每個帳戶每個月免費使用前 200,000 次 Zaraz 載入。根據您的使用量，Cloudflare 的銷售代表可以提供極具吸引力的折扣。請在此處與我們聯絡。Workers 企業方案客戶可享有所有付費企業方案功能。

我已經使用 Zaraz，該怎麼做？

如果您正在使用 Zaraz 的免費測試版，您有兩個月的時間來調整並決定如何因應此變更。****2023 年 9 月 20 日之前，一切都不會發生變化。****2023 年 11 月 10 日更新此定價並未生效。請查看本文頂部的說明。

與此同時，我們建議您：

  1. 更清楚地瞭解您的 Zaraz 載入使用情況。造訪監控以檢查您在過去幾個月產生了多少次 Zaraz 載入。如果您擔心每月產生的 Zaraz 載入次數超過 100,000，您可能需要考慮透過方案頁面升級到 Workers 付費方案，以避免服務中斷。如果您產生大量 Zaraz 載入，您可能需要聯繫您的銷售代表並獲得批量折扣。您可以在此處留下您的詳細資料，我們會盡快回覆您。

  2. 檢查您是否正在使用方案頁面中列出的付費功能之一。如果是，那麼您需要透過方案頁面購買 Workers 付費訂閱，起價為每月 5 美元。9 月 20 日起，如果您不升級，這些功能將停止工作。

    * 請注意，截至目前，免費方案使用者將無法使用任何付費功能。但是，如果您已經在使用付費功能但沒有 Workers 付費訂閱，則在 9 月 20 日之前可以繼續無風險使用該功能。在此日期之後，您將需要升級才能繼續使用任何付費功能。

我們在這裡為您服務

在我們進行這一重要轉變時，我們要向所有提供寶貴回饋並幫助我們塑造 Zaraz 的測試版使用者致以誠摯的謝意。我們很高興看到 Zaraz 圓滿結束測試階段，期待繼續滿足您的需求並幫助您構建更好、更快、更安全的 Web 體驗。我們知道這種變化伴隨著調整，我們致力於使這一過渡盡可能順利。在接下來的幾天內，您會收到我們傳送的電子郵件，其中包含明確的後續步驟以及在需要時獲取建議的方法。您始終可以在 Discord社群論壇上直接與 Cloudflare Zaraz 團隊聯繫。

感謝您加入我們的這段旅程，並感謝您對 Cloudflare Zaraz 的持續支援和信賴。讓我們繼續攜手建設 Web 的未來！

我們保護整個企業網路，協助客戶有效地建置網際網路規模的應用程式，加速任何網站或網際網路應用程式抵禦 DDoS 攻擊，阻止駭客入侵，並且可以協助您實現 Zero Trust

從任何裝置造訪 1.1.1.1，即可開始使用我們的免費應用程式，讓您的網際網路更快速、更安全。

若要進一步瞭解我們協助打造更好的網際網路的使命，請從這裡開始。如果您正在尋找新的職業方向，請查看我們的職缺
Zaraz正式推出Cloudflare Workers開發人員開發人員平台

在 X 上進行關注

Yair Dovrat|@YDovrat
Cloudflare|@cloudflare

相關貼文

2026年4月22日

Making Rust Workers reliable: panic and abort recovery in wasm‑bindgen

Panics in Rust Workers were historically fatal, poisoning the entire instance. By collaborating upstream on the wasm‑bindgen project, Rust Workers now support resilient critical error recovery, including panic unwinding using WebAssembly Exception Handling....

Cloudflare Workers, Rust, Rust Workers, WebAssembly, WASM, 可靠性, 工程設計, 開源資源, 開發人員平台, 開發人員 

2026年4月20日

The AI engineering stack we built internally — on the platform we ship

We built our internal AI engineering stack on the same products we ship. That means 20 million requests routed through AI Gateway, 241 billion tokens processed, and inference running on Workers AI, serving more than 3,683 internal users. Here's how we did it. ...

Agents Week, 代理程式, AI, Cloudflare Workers, SASE, MCP, 開發人員平台, 開發人員, Cloudflare Gateway, 產品新聞, Workers AI 

2026年4月20日

建置智慧體雲端：我們在 2026 年 Agents Week 期間推出的所有內容

2026 年 Agents Week 圓滿結束。我們來看看我們發布的所有內容，從運算和網路安全到智慧體工具箱、平台工具和新興的智慧體網路。我們針對智慧體雲端發布的所有內容。 ...

Agents Week, 代理程式, AI, Durable Objects, Cloudflare Workers, SDK, Browser Run, Cloudflare Access, Browser Rendering, MCP, 開發人員平台, 開發人員, 沙箱, LLM, Cloudflare Gateway, Workers AI, 產品新聞, API 