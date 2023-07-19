Cloudflare Zaraz 升級：全面上市和新定價

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Cloudflare Zaraz 已完成測試階段，現在普遍可供所有客戶使用。它包含在 Cloudflare 開發人員平台的免費方案、付費方案和企業方案中。請存取我們的文件，瞭解有關不同方案的更多資訊。

2023 年 11 月 10 日更新：根據客戶回饋意見，我們正在重新評估 Zaraz 的定價，以便為廣泛的使用案例提供最佳服務。客戶可以繼續使用 Zaraz 而無需付費，直至另行通知。與之前一樣，一小部分 Zaraz 功能需要付費的（5 美元/月）Workers 訂閱。

Zaraz 是 Cloudflare 開發人員平台的一部分

Cloudflare Zaraz 是開發人員和行銷人員用來載入 Google Analytics 4、Facebook CAPI、TikTok 等第三方工具的解決方案。藉助 Zaraz，Cloudflare 客戶只需點擊幾下即可輕鬆轉移到伺服器端資料收集，無需設定和維護自己的雲端環境，或對其網站進行額外變更以進行安裝。在 Zaraz 的協助下，伺服器端資料收集可簡化來自伺服器的分析報告，而不必在使用者的瀏覽器上載入大量 JavaScript 檔案。由於瀏覽器在使用第三方解決方案和 Cookie 方面的限制，這是一個快速增長的趨勢。這會使網站速度顯著加快，並增強 Web 安全性和隱私性。

Zaraz 推出測試版已經一年半了。在此期間，我們一直致力於與盡可能多的客戶會面，收集意見反應，並在解決使用者的需求之前深入瞭解他們的需求。我們一直在以很高的速度交付功能，現在我們的產品已經達到了強大、靈活且具有競爭力的階段。由於構建在 Cloudflare 的全球網路上，我們還能提供其他廠商所沒有的獨特功能，例如 Zaraz 的 Worker Variables。我們培養了一個強大且充滿活力的 Discord 社群，並且我們擁有經過認證的 Zaraz 開發人員，已準備好幫助任何人進行實施和設定。

如今，有超過 25,000 個網站在執行 Zaraz，涵蓋個人網站到一些全球最大公司的網站。我們認為，現在是時候結束測試版並推出我們的新定價系統了。我們相信，這個定價不僅對我們客戶而言優惠實在，同時還具有競爭力和可持續性。這是對我們的客戶兌現持續承諾的下一個合乎邏輯的步驟，我們正在為他們構建未來。

如果您正在建置 Web 應用程式，那麼您很可能至少花費了一些時間來實作用於分析、行銷績效、轉化最佳化、A/B 測試、客戶體驗等的第三方工具。事實上，根據 Web Almanac 報告，截至 2022 年，94% 的行動版網頁至少使用了一種第三方解決方案，第三方請求佔網站發出的所有請求的 45%。顯然，第三方解決方案無處不在。它們已經成為 Web 發展過程中不可或缺的一部分。第三方工具將繼續存在，它們需要有效的開發人員解決方案。我們正在構建 Zaraz 來幫助開發人員正確管理其網站的第三方。

從今天開始，所有人都可以在其儀表板中免費使用 Cloudflare Zaraz，Zaraz 付費版本則包含在 Workers 付費方案中。免費方案旨在滿足大多數想要將 Zaraz 用於個人用例的開發人員的需求。Workers 付費方案的客戶價格從每月 5 美元起，可以享有使 Zaraz 變得強大的廣泛功能，在其專業專案中部署 Zaraz，以及利用隨用隨付系統。這些都在 Workers 付費方案中所包含功能之外額外提供。另一方面，企業方案滿足了想要充分利用我們平台潛力的大型企業的需求。

Zaraz 如何定價

Zaraz 的定價基於兩個部分：Zaraz 載入和功能集。每次網頁載入其中的 Zaraz 指令碼，和/或啟用 Pageview 觸發器時，都會對 Zaraz 載入進行計數。對於單一頁面應用程式，每個 URL 導覽都算作一次新的 Zaraz 載入。在 Zaraz 監控儀表板下有一份報告，顯示您的網站在特定時間段內產生了多少次 Zaraz 載入。Zaraz 載入和功能計入我們的賬單中，如下所示：

Free plan

免費方案的每個帳戶每月的 Zaraz 載入上限為 100,000 次。這應該能夠讓想要將 Zaraz 用於個人用例（例如個人網站或業餘專案）的所有人免費實現其目的。100,000 次 Zaraz 載入後，Zaraz 將停止運作。

遵循相同的邏輯，免费方案包括將 Zaraz 用於個人用例所需的一切。這包括：自動插入；來自我們 Web API 的 Zaraz Debugger、Zaraz Track 和 Zaraz Set ；同意管理平台 (CMP)；資料層相容性模式，等等。

如果您的網站產生的 Zaraz 總載入次數超過 100,000 次，您將需要升級到 Workers 付費方案以避免服務中斷。如果您需要一些更進階的功能，您可以升級到 Workers 付費方案，每月只需 5 美元即可獲得存取權限。

付費方案

Workers 付費方案包括每個帳戶每個月免費使用前 200,000 次 Zaraz 載入。

如果您超出免費的 Zaraz 載入配置，則每額外 1,000 次 Zaraz 載入需收費 0.50 美元，但該服務將繼續運作。（您可以設定通知，以便在超過 Zaraz 載入次數的特定閾值時接收通知，以追蹤您的使用情況。）

Workers 付費客戶可以使用大多數 Zaraz 現有的強大功能，以及一些其他功能，包括：來自我們 Web API 的 Zaraz E-commerce、自訂端點、Workers Variables、預覽/發佈工作流程、隱私功能等等。

如果您的網站產生數百萬次 Zaraz 載入，您可能需要考慮 Workers 企業方案。除了每月為您的帳戶免費提供 200,000 次 Zaraz 載入外，它還根據您的 Zaraz 載入使用情況提供額外的批量折扣，同時提供 Cloudflare 的專業服務。

企業方案

Workers 企業方案包括每個帳戶每個月免費使用前 200,000 次 Zaraz 載入。根據您的使用量，Cloudflare 的銷售代表可以提供極具吸引力的折扣。請在此處與我們聯絡。Workers 企業方案客戶可享有所有付費企業方案功能。

我已經使用 Zaraz，該怎麼做？

如果您正在使用 Zaraz 的免費測試版，您有兩個月的時間來調整並決定如何因應此變更。****2023 年 9 月 20 日之前，一切都不會發生變化。****2023 年 11 月 10 日更新：此定價並未生效。請查看本文頂部的說明。

與此同時，我們建議您：

更清楚地瞭解您的 Zaraz 載入使用情況。造訪監控以檢查您在過去幾個月產生了多少次 Zaraz 載入。如果您擔心每月產生的 Zaraz 載入次數超過 100,000，您可能需要考慮透過方案頁面升級到 Workers 付費方案，以避免服務中斷。如果您產生大量 Zaraz 載入，您可能需要聯繫您的銷售代表並獲得批量折扣。您可以在此處留下您的詳細資料，我們會盡快回覆您。 檢查您是否正在使用方案頁面中列出的付費功能之一。如果是，那麼您需要透過方案頁面購買 Workers 付費訂閱，起價為每月 5 美元。9 月 20 日起，如果您不升級，這些功能將停止工作。 * 請注意，截至目前，免費方案使用者將無法使用任何付費功能。但是，如果您已經在使用付費功能但沒有 Workers 付費訂閱，則在 9 月 20 日之前可以繼續無風險使用該功能。在此日期之後，您將需要升級才能繼續使用任何付費功能。

我們在這裡為您服務

在我們進行這一重要轉變時，我們要向所有提供寶貴回饋並幫助我們塑造 Zaraz 的測試版使用者致以誠摯的謝意。我們很高興看到 Zaraz 圓滿結束測試階段，期待繼續滿足您的需求並幫助您構建更好、更快、更安全的 Web 體驗。我們知道這種變化伴隨著調整，我們致力於使這一過渡盡可能順利。在接下來的幾天內，您會收到我們傳送的電子郵件，其中包含明確的後續步驟以及在需要時獲取建議的方法。您始終可以在 Discord 或社群論壇上直接與 Cloudflare Zaraz 團隊聯繫。

感謝您加入我們的這段旅程，並感謝您對 Cloudflare Zaraz 的持續支援和信賴。讓我們繼續攜手建設 Web 的未來！