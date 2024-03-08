API Security (TW)

惡意行為者正在使用產生式 AI 增強網路釣魚攻擊的說服力。瞭解 Cloudflare 的電子郵件安全系統如何能夠使用進階機器學習模型看透欺騙的伎倆 ...

從識別網路釣魚行為到保護應用程式和 API，Cloudflare 使用 AI 來提高安全解決方案的有效性，從而對抗更複雜的全新攻擊 ...

安全考量應該是軟體設計不可或缺的一個部分，而不是事後添加。探討 Cloudflare 如何遵循 CISA 的 Secure by Design 原則進行產業轉型 ...

今天，我們發布了《2024 年 API 安全性與管理報告》。本部落格介紹《2024 年 API 安全性與管理報告》並對其進行補充，其中詳細介紹了我們如何保護客戶，以及這對 API 安全性的未來意味著什麼 ...

今天我們要宣佈的是，Cloudflare 現在能夠為所有 API Gateway 客戶自動探索所有 API 端點並學習 API 結構描述了 ...