API Security (TW)

消除產生式 AI 恐懼：Cloudflare 如何保護收件匣免遭 AI 增強網路釣魚的攻擊
2024/03/04
惡意行為者正在使用產生式 AI 增強網路釣魚攻擊的說服力。瞭解 Cloudflare 的電子郵件安全系統如何能夠使用進階機器學習模型看透欺騙的伎倆...繼續閱讀 »
2024/03/04
惡意行為者正在使用產生式 AI 增強網路釣魚攻擊的說服力。瞭解 Cloudflare 的電子郵件安全系統如何能夠使用進階機器學習模型看透欺騙的伎倆...繼續閱讀 »
2024/03/04
從識別網路釣魚行為到保護應用程式和 API，Cloudflare 使用 AI 來提高安全解決方案的有效性，從而對抗更複雜的全新攻擊...
2024/03/04
安全考量應該是軟體設計不可或缺的一個部分，而不是事後添加。探討 Cloudflare 如何遵循 CISA 的 Secure by Design 原則進行產業轉型...
2024/01/09
今天，我們發布了《2024 年 API 安全性與管理報告》。本部落格介紹《2024 年 API 安全性與管理報告》並對其進行補充，其中詳細介紹了我們如何保護客戶，以及這對 API 安全性的未來意味著什麼...
2023/03/15
今天我們要宣佈的是，Cloudflare 現在能夠為所有 API Gateway 客戶自動探索所有 API 端點並學習 API 結構描述了...
2023年3月15日 下午1:00
今天，我們推出了適用於 API 的 Cloudflare 序列分析。透過序列分析，訂閱 API Gateway 的客戶就能夠檢視對其端點最重要的 API 呼叫序列...
2023年2月21日 下午2:00
實作 Zero Trust 的難度很大，各種努力可能會停滯不前。面對不斷升級的網路攻擊，Zero Trust 安全性變得日益重要，增設 Zero Trust 長 (CZTO) 成為一種迫切的需求...
2022年9月06日 下午4:15
Gartner 在 2022 年《Gartner® Web 應用程式和 API 保護 (WAAP) Magic Quadrant™》報告中將 Cloudflare 評為「領導者」，該報告對 11 個廠商的「執行能力」及「願景完整性」進行了評估...