Speed (CN)

Cloudflare Fonts：提升网站字体隐私和速度
2023/09/25
推出 Cloudflare Fonts。通过从本地加载字体来增强使用 Google Fonts 网站的隐私和性能。改善用户隐私情况、提升网站性能并精简流程。无需改写编码。只需在仪表板激活 Cloudflare Fonts 即可...继续阅读 »
2023/09/25
推出 Cloudflare Fonts。通过从本地加载字体来增强使用 Google Fonts 网站的隐私和性能。改善用户隐私情况、提升网站性能并精简流程。无需改写编码。只需在仪表板激活 Cloudflare Fonts 即可...继续阅读 »
2023/06/21
在 42% 的测试场景中，Cloudflare 是最快速的安全 Web 网关，是所有此类服务提供商中速度最快的。Cloudflare 比 Zscaler 快 46%，比 Netskope 快 56%，比 Palo Alto for ZTNA 快 10%，并且在 RBI 场景下比 Zscaler 快 64%...
2023/06/20
今天，我们很高兴地推出 Cloudflare Observatory，这是我们新的增强版 Speed Tab。Cloudflare 客户现在可以使用一套强大的工具，简化性能监控并提供增强的产品建议...
2023/04/18
互联网连接的速度更多的是关于减少现实世界的延迟，而不是增加未充分利用的带宽...
2023/03/17
Cloudflare Access 比 Netskope 快 75%，比 Zscaler 快 50%，并且我们的网络性能在最后一公里网络中比其他服务提供商都快 48%...
2023年1月09日 14:00
Cloudflare 的 Zero Trust 体验速度比 Zscaler 快 38-55%。本文介绍为何如此，以及我们如何发现这一点...