将 Zero Trust 信号添加到 Sumo Logic，获得更优质的安全洞察

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一张图片胜过千言万语，当以现成的安全仪表板的形式获得可视化、趋势和数据时同样如此。

今天，我们隆重宣布对适用于 Sumo Logic 云 SIEM 的 Logpush 扩大对 Zero Trust 日志的自动标准化和关联支持。作为 Cloudflare 技术伙伴，Sumo Logic 是连续智能领域的先驱，这是一种新的软件类别，使各种规模的组织能够应对数字转型、现代应用程序和云计算带来的数据挑战和机遇。

Sumo Logic 云 SIEM 中的更新内容通过将安全和网络数据融合为高保真的见解，可以帮助 Cloudflare 的共同客户减少与 Zero Trust 日志相关的警报疲劳，加快安全分析师的分类过程。这项新功能补充了现有的 Cloudflare App for Sumo Logic，后者旨在帮助 IT 和安全团队获得洞察，了解异常活动，并随着时间推移更好地驱动安全和网络性能数据。

更深入集成以交付 Zero Trust 洞察

使用 Cloudflare Zero Trust 有助于保护用户、设备和数据，在此过程中可能会创建大量日志。这些日志很有用，也很重要，因为它们提供了整个组织内部发生的活动的人员、内容、时间和地点。它们包含的信息包括：访问了什么网站，谁登录了应用程序，或者从 SaaS 服务中共享了什么数据。

到目前为止，我们与 Sumo Logic 的集成允许自动关联的 Cloudflare 安全信号只包括核心服务。虽然确保在整个组织中收集 WAF 和机器人检测事件非常关键，但随着分布式办公的激增以及混合和多云基础设施架构的采用，将可见性扩展到 Zero Trust 组件现已变得比以往任何时候都更加重要。

扩展 Zero Trust 日志现已在 Sumo Logic Cloud SIEM 中可用，得益于 Cloudflare 产品生成的广泛网络和安全日志，客户现在可以就安全洞察获得更深入的上下文：

“作为 Cloudflare 的长期合作伙伴，我们一直共同努力，帮助共同客户分析其网站和应用程序中的事件和趋势，以提供端到端可见性，并改善数字体验。我们很高兴能够扩大这一合作关系，在 Sumo Logic 的云 SIEM 中为共同客户的 Zero Trust 安全态势提供实时洞察。”John Coyle - 业务发展副总裁，Sumo Logic

如何开始

要使用 Sumo Logic 的集成套件和通过 Logpush 提供的 Cloudflare 日志，首先启用 Logpush to Sumo Logic，它将直接将日志发送到 Sumo Logic 的云原生平台。然后，安装 Cloudflare App 并(对于云 SIEM 客户)设置将这些日志转发到云 SIEM，以实现安全洞察的自动标准化和关联。

请注意，Cloudflare 的 Logpush 服务仅适用于 Enterprise 客户。如果有意升级，请在这里联系我们。

下一步

随着越来越多的组织转向 Zero Trust 安全模型，掌握对网络每一个方面的可见性变得越来越重要，而日志在这方面发挥着至关重要的作用。

如果您的组织刚刚起步，还没有使用像 Sumo Logic 这样的工具，那么 Cloudflare R2 日志存储值得考虑。Cloudflare R2为日志存储提供了可扩展的、经济有效的解决方案。

我们很高兴继续与技术合作伙伴密切合作，扩展现有集成和创建新的集成，帮助推动客户的 Zero Trust 之旅。