Log Explorer：在没有第三方存储的情况下监视安全事件
2024/03/08
借助 Security Analytics + Log Explorer 的综合功能，安全团队可以在 Cloudflare 中本地分析、调查和监控安全攻击，无需将日志转发给第三方 SIEM，从而缩短解决时间并降低客户的总体拥有成本...继续阅读 »
2024/03/08
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2023/08/03
今天，我们隆重宣布 Cloudflare Zero Trust 与 Datadog 的集成普遍可用...
2023/03/14
宣布在 Sumo Logic 的 Cloud SIEM 中，扩展对 Logpush Zero Trust 日志的自动规范化和相关性支持...
2022/11/18
Workers Trace Events Logpush 对 Workers 调用、console.log 消息和错误提供了新层次的可见度，现在可供 Workers 付费和 Enterprise 方案的所有客户使用...
2022/11/18
了解 Cloudflare 如何使用我们自己的 Workers Analytics Engine 产品捕获有关我们自身产品的分析...
2022年3月14日 12:59
在 New Relic One 中关联堆栈中的 Cloudflare 日志，对监控和排除故障以保持服务安全、可靠非常有用。我们很高兴能与 New Relic 合作创造一个直接集成来提供这种可见性...
2022年3月14日 12:59
我们很高兴能宣布，Cloudflare 客户现能将其日志直接推送到 IBM Security QRadar SIEM。这一直接集成为 Cloudflare 和 QRadar SIEM 客户节省了成本，加快了日志交付速度，因为不需要中间云存储...
2021年12月07日 12:16
好消息！客户很快就能将 Cloudflare 日志存储在 Cloudflare R2 上了。通过将您的日志存储在 Cloudflare 上，CIO 和安全团队将能整合基础设施，并简化工作、节省成本和提高安全性。...