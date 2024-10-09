使用 LSM BPF，开发人员能够在无需配置或加载内核模块的情况下编写精细策略。LSM BPF 程序会在加载时进行验证，然后在调用路径中到达 LSM hook 时执行 ...

最近，在布拉格Linux网络会议Netdev 0x13上，我做了一个简短的演讲，题目是“Cloudflare上的Linux”。演讲最后主要是关于BPF（柏克莱封包过滤器）的。似乎，不管问题是什么——BPF都是答案。 ...

我们正在努力让您在没有Cloudflare域的情况下部署Worker。您很快就可以将Cloudflare Workers部署到subdomain-of-your-choice.workers.dev （subdomain-of-your-choice为自定义子域），您现在可以在workers.dev上申请！ ...

站点的第一个字节的时间（TTFB）是从用户开始导航到他们请求的页面的HTML开始到达的时间。在我运行WebPageTest的十多年里，缓慢的TTFB一直是我的痛苦之源。 ...