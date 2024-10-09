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Programming

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2018年11月23日

你的计算机内存每7.8微秒会有一个小停顿

最近，在访问山景城的计算机历史博物馆的时，我深深地被过去的一些磁芯内存所吸引。我发现我完全不知道这些东西曾经是如何运作的。我想知道环是否旋转（它们没有），以及为什么每个环都有三根电线穿过（我仍然不明白它们是如何工作的）。更重要的是，我意识到我对现代计算机内存——动态RAM的工作方式知之甚少！...

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2018年1月15日

在野外处理SYN数据包

在Cloudflare，我们有很多在“野外”互联网上操作服务器的经验。但我们一直在提高我们对这种“妖术”的掌握。在这篇博客中，我们触及了互联网协议的多个黑暗角落：比如理解FIN-WAIT-2或接收缓冲区调优。...

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