使用 eBPF Linux 安全模块实时修补 Linux 内核中的安全漏洞
2022-06-29
使用 LSM BPF，开发人员能够在无需配置或加载内核模块的情况下编写精细策略。LSM BPF 程序会在加载时进行验证，然后在调用路径中到达 LSM hook 时执行...继续阅读 »
2022-06-29
使用 LSM BPF，开发人员能够在无需配置或加载内核模块的情况下编写精细策略。LSM BPF 程序会在加载时进行验证，然后在调用路径中到达 LSM hook 时执行...继续阅读 »
2019-05-21
今天，我们很高兴地宣布Workers KV即将普遍可用并为生产使用做好了准备！...
2019-05-18
最近，在布拉格Linux网络会议Netdev 0x13上，我做了一个简短的演讲，题目是“Cloudflare上的Linux”。演讲最后主要是关于BPF（柏克莱封包过滤器）的。似乎，不管问题是什么——BPF都是答案。...
2019-02-19
我们正在努力让您在没有Cloudflare域的情况下部署Worker。您很快就可以将Cloudflare Workers部署到subdomain-of-your-choice.workers.dev （subdomain-of-your-choice为自定义子域），您现在可以在workers.dev上申请！...
2018-12-24
站点的第一个字节的时间（TTFB）是从用户开始导航到他们请求的页面的HTML开始到达的时间。在我运行WebPageTest的十多年里，缓慢的TTFB一直是我的痛苦之源。...
2018年11月23日
最近，在访问山景城的计算机历史博物馆的时，我深深地被过去的一些磁芯内存所吸引。我发现我完全不知道这些东西曾经是如何运作的。我想知道环是否旋转（它们没有），以及为什么每个环都有三根电线穿过（我仍然不明白它们是如何工作的）。更重要的是，我意识到我对现代计算机内存——动态RAM的工作方式知之甚少！...
2018年11月09日
Cloudflare有一个名为Workers的云计算平台。与我所知的其他所有云计算平台不同，它不使用容器或虚拟机。我们认为这是无服务器和云计算的未来，接下来我会告诉你为什么。...
2018年7月31日
目前已经有1000万个网站，应用程序和API使用Cloudflare加快其用户的上网速度。我们曾经最多通过151个数据中心每秒上传一千多万个请求。多年来，随着请求的增加，我们对我们的NGINX版本进行了许多修改。这篇文章讲述了其中一项修改内容。...
2018年1月31日
除其他有趣的功能外，Rust还具有强大的宏系统。不幸的是，即使在阅读了《The Book》和各种教程之后，当涉及到尝试实现一个涉及处理不同元素的复杂列表的宏时，我仍然很难理解应该如何做，并且在花了一些时间后，我才突然灵光一闪，开始对所有内容使用宏 :） (好吧，...
2018年1月15日
在Cloudflare，我们有很多在“野外”互联网上操作服务器的经验。但我们一直在提高我们对这种“妖术”的掌握。在这篇博客中，我们触及了互联网协议的多个黑暗角落：比如理解FIN-WAIT-2或接收缓冲区调优。...