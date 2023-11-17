JavaScript (CN)

Workers AI 中大型语言模型的流式传输和更长的背景信息
2023/11/14
Workers AI 现在支持使用 server-sent events（服务器发送事件）对我们目录中的 LLM 模型（包括 Llama-2）进行流式文本响应...继续阅读 »
2023/11/14
Workers AI 现在支持使用 server-sent events（服务器发送事件）对我们目录中的 LLM 模型（包括 Llama-2）进行流式文本响应...继续阅读 »
2023/03/13
从今天开始，使用 Cloudflare 的客户端安全解决方案 Page Shield，您可以确保用户的浏览器只执行经过审查和安全的 JavaScript。使用 Page Shield 策略，阻止不需要的 JavaScript 并确保最终用户数据的安全...
2022/11/17
今天，我们宣布推出 Cloudflare Snippets。Snippets 是使用规则集引擎筛选逻辑，对所选 HTTP 请求执行小型 Javascript 片段的简单方式...
2022/07/05
在本文中，我们介绍了对脚本状态、元数据和分类的改进...
2022/05/09
Cloudflare 很高兴能参与推出 Web 互操作性运行时社区小组，这是一项新的工作，它聚集了来自 Cloudflare Workers、Deno 和 Node.js 的贡献者，就共同的网络平台 API 标准开展合作...
2019年9月27日 13:00
网络性能一直是一场与光速的战斗——从伦敦访问一个从西雅图提供服务的网站，意味着每一个资源请求都要经过7000多英里。web性能之争的第一个突破是HTTP/1.1连接保持在线和浏览器打开多个连接。下一个突破是CDN，通过将静态资源缓存到离终端用户更近的数据中心，使它们更靠近终端用户。今天，有了Workers Sites，我们可以很兴奋地宣布下一个重大突破——将整个网站直接分布在互联网的边缘。...
2019年6月02日 09:35
我们很高兴地宣布，从今天开始，Cloudflare Workers®将拥有一个CLI（命令行界面）、新的且改进过的说明文件、适用于所有人的多个脚本、在worker .dev上运行应用程序而无需自带域的功能，以及一个令试验比以往任何时候都更容易的免费层。...
2019年5月21日 13:00
今天，我们很高兴地宣布Workers KV即将普遍可用并为生产使用做好了准备！...
2019年2月19日 16:00
我们正在努力让您在没有Cloudflare域的情况下部署Worker。您很快就可以将Cloudflare Workers部署到subdomain-of-your-choice.workers.dev （subdomain-of-your-choice为自定义子域），您现在可以在workers.dev上申请！...