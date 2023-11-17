JavaScript (CN)

从今天开始，使用 Cloudflare 的客户端安全解决方案 Page Shield，您可以确保用户的浏览器只执行经过审查和安全的 JavaScript。使用 Page Shield 策略，阻止不需要的 JavaScript 并确保最终用户数据的安全 ...

Cloudflare 很高兴能参与推出 Web 互操作性运行时社区小组，这是一项新的工作，它聚集了来自 Cloudflare Workers、Deno 和 Node.js 的贡献者，就共同的网络平台 API 标准开展合作 ...