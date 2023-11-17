JavaScript (CN)

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2019年9月27日 13:00

Workers Sites：直接在我们的网络上部署您的网站

网络性能一直是一场与光速的战斗——从伦敦访问一个从西雅图提供服务的网站，意味着每一个资源请求都要经过7000多英里。web性能之争的第一个突破是HTTP/1.1连接保持在线和浏览器打开多个连接。下一个突破是CDN，通过将静态资源缓存到离终端用户更近的数据中心，使它们更靠近终端用户。今天，有了Workers Sites，我们可以很兴奋地宣布下一个重大突破——将整个网站直接分布在互联网的边缘。...

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2019年6月02日 09:35

尽情编写代码吧：改善开发人员使用Cloudflare Workers的体验

我们很高兴地宣布，从今天开始，Cloudflare Workers®将拥有一个CLI（命令行界面）、新的且改进过的说明文件、适用于所有人的多个脚本、在worker .dev上运行应用程序而无需自带域的功能，以及一个令试验比以往任何时候都更容易的免费层。...

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