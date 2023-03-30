Cryptography (CN)

深入了解 Geo Key Manager v2：重构分布式系统的访问控制
2023/01/27
以 Geo Key Manager v2 的故事为例，使用公钥密码学的变体——基于属性的加密，重构分布式系统的访问控制...继续阅读 »
2023/01/27
以 Geo Key Manager v2 的故事为例，使用公钥密码学的变体——基于属性的加密，重构分布式系统的访问控制...继续阅读 »
2019/06/21
Cloudflare一直是先驱者，致力于对不安全互联网协议部署其安全版本并使任何人都可以免费使用。2014年，我们推出了世界上第一个免费、安全地HTTPS服务（Universal SSL），用来配合我们现有的免费HTTP计划。...
2019/06/18
公众对互联网的信任是以公钥基础设施（PKI）为基础的。PKI通过签发数字证书，授予服务器安全服务网站的能力，为加密和真实的通信提供了基础。...
2019/06/17
在2019年加密周（Crypto Week 2019）开幕之际，我们非常激动能够宣布一个新的解决方案，用以解决密码学中一个长期存在的问题。要更好地理解此问题背后的技术，请参阅下一篇文章以获得更深入的了解。...
2018/09/24
今天，我们发布了加密SNI支持，这是TLS 1.3协议的扩展，它通过防止路径上的观察者（包括互联网服务提供商，咖啡店所有者和防火墙）拦截TLS服务器名称指示（SNI）扩展，并使用它来确定用户正在访问哪些网站，从而提高互联网用户的隐私。...
2018年9月20日 12:00
两年前的这个星期，Cloudflare引入了机会性加密技术，该功能为那些还没有转变为HTTPS的网站提供了额外的安全和性能优势。事实上，在过去，一些网站只使用HTTP ---是不是很奇怪？这里的“机会性”意味着服务器通过HTTP Alternative Service请求头宣告了对HTTP / 2的支持，希望任何识别该协议的浏览器都可以在后续的域请求中利用这些优势。...