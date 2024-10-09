启动 Cloudflare 分布式 Web 网关封测：为所有人解锁 Web3 元宇宙和去中心化金融
2021-10-01
互联网在最近五年发生了巨大变化，这已是老生常谈。分布式分类账、NFT 和跨平台元宇宙等新技术已风行一时。除非您经常与香港、旧金山和伦敦的 Web3 社区交流，这些技术对于一般开发人员而言门槛比较高...继续阅读 »
2021-10-01
互联网在最近五年发生了巨大变化，这已是老生常谈。分布式分类账、NFT 和跨平台元宇宙等新技术已风行一时。除非您经常与香港、旧金山和伦敦的 Web3 社区交流，这些技术对于一般开发人员而言门槛比较高...继续阅读 »
2018-09-17
今天，我们很高兴能够介绍Cloudflare的IPFS网关，这是一种从InterPlanetary文件系统（IPFS）访问内容的简便方法，不需要在您的计算机上安装和运行任何特殊软件就可以访问内容。我们希望我们在cloudflare-ipfs.com上托管的网关能够为许多新的可靠性和安全性高的Web应用程序服务。IPFS网关是第一个作为我们分布式Web网关项目的一部分而发布的产品，它是我们为新的分布式Web技术所作出的所有努力的成果。...