Cloudflare 与 WordPress.com 合作，帮助构建更好的互联网

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Cloudflare 的使命是帮助建立一个更好的互联网。自 2009 年以来，我们一直致力于这一领域，并正在取得进展——我们的平台保护并加速了大约 2500 万互联网财产的安全。

当我们看到其他公司，这些公司不仅具有影响互联网的规模，而且还承担着类似的使命，那么就很难忽视 Automattic，无处不在的开源 WordPress 软件的维护者和网络最大的 WordPress 托管公司的所有者。 WordPress.com 平台，每月有多达 4.09亿人阅读 200 亿页。

隐私至上的网络分析

当我们开始对如何结合我们的影响集思广益时，一个共同的价值脱颖而出: 隐私。我们都对更加私密的互联网有共同的愿景。今天，我们很兴奋地宣布一系列举措，首先是将 Cloudflare 的隐私至上网络分析集成到 WordPress.com。这种整合让 WordPress.com 的发布者可以选择如何收集用户使用数据，并得出关于用户的见解。

图1)Cloudflare Web分析跟踪代码集成到WordPress.com仪表盘

图2)Cloudflare仪表板中的Cloudflare Web分析示例

自动化平台优化 WordPress

这不是我们第一次推出以 Wordpress 为核心的产品。10 月份，我们为 WordPress 站点引入了自动平台优化，我们的测试表明，这项服务的 TTFB 提高了 72% ! 这一功能在我们共享的用户群中非常受欢迎，所以我们继续寻找将两个平台联系得更紧密的方法。

如何开始

从今天开始，Cloudflare Web 分析设置将显示在 WordPress.com 仪表板的营销区域下，这意味着用户可以简单地粘贴分析代码片段，WordPress.com 会在运行时将代码注入到他们的网站中。用户还将在仪表板上看到指向 Cloudflare APO 和Cloudflare 的 CDN 的链接，他们可以在 Cloudflare 仪表板中启用这些链接。

Figure 3) Additional links to Cloudflare performance and security features in the WordPress.com dashboard

更好的在一起

WordPress.com + Cloudflare 一直以来都是最好的合作伙伴，一方面结合了安全性和性能，另一方面是世界领先的内容管理和发布平台。将隐私至上的网络分析与WordPress.com 平台的本地支持整合在一起，只是迈向更好的互联网的最新一步。

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1https://wordpress.com/activity/