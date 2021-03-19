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Cloudflare 与 WordPress.com 合作，帮助构建更好的互联网

2021-03-19

1 分钟阅读时间
这篇博文也有 English 版本。

Cloudflare 的使命是帮助建立一个更好的互联网。自 2009 年以来，我们一直致力于这一领域，并正在取得进展——我们的平台保护并加速了大约 2500 万互联网财产的安全。

当我们看到其他公司，这些公司不仅具有影响互联网的规模，而且还承担着类似的使命，那么就很难忽视 Automattic，无处不在的开源 WordPress 软件的维护者和网络最大的 WordPress 托管公司的所有者。 WordPress.com 平台，每月有多达 4.09亿人阅读 200 亿页。

隐私至上的网络分析

当我们开始对如何结合我们的影响集思广益时，一个共同的价值脱颖而出: 隐私。我们都对更加私密的互联网有共同的愿景。今天，我们很兴奋地宣布一系列举措，首先是将 Cloudflare 的隐私至上网络分析集成到 WordPress.com。这种整合让 WordPress.com 的发布者可以选择如何收集用户使用数据，并得出关于用户的见解。

Figure 1) Cloudflare Web Analytics tracking code integrated in the WordPress.com dashboard

图1)Cloudflare Web分析跟踪代码集成到WordPress.com仪表盘

Figure 2) An example of Cloudflare Web Analytics in the Cloudflare dashboard.

图2)Cloudflare仪表板中的Cloudflare Web分析示例

自动化平台优化 WordPress

这不是我们第一次推出以 Wordpress 为核心的产品。10 月份，我们为 WordPress 站点引入了自动平台优化，我们的测试表明，这项服务的 TTFB 提高了 72% ! 这一功能在我们共享的用户群中非常受欢迎，所以我们继续寻找将两个平台联系得更紧密的方法。

Automatic Platform Optimization for WordPress

如何开始

从今天开始，Cloudflare Web 分析设置将显示在 WordPress.com 仪表板的营销区域下，这意味着用户可以简单地粘贴分析代码片段，WordPress.com 会在运行时将代码注入到他们的网站中。用户还将在仪表板上看到指向 Cloudflare APO 和Cloudflare 的 CDN 的链接，他们可以在 Cloudflare 仪表板中启用这些链接。

Figure 3) Additional links to Cloudflare performance and security features in the WordPress.com dashboard

Figure 3) Additional links to Cloudflare performance and security features in the WordPress.com dashboard

更好的在一起

WordPress.com + Cloudflare 一直以来都是最好的合作伙伴，一方面结合了安全性和性能，另一方面是世界领先的内容管理和发布平台。将隐私至上的网络分析与WordPress.com 平台的本地支持整合在一起，只是迈向更好的互联网的最新一步。

要了解更多并开始学习，请访问我们的登陆页面

1https://wordpress.com/activity/

我们保护整个企业网络，帮助客户高效构建互联网规模的应用程序，加速任何网站或互联网应用程序抵御 DDoS 攻击，防止黑客入侵，并能协助您实现 Zero Trust 的过程

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