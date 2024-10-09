Cloudflare의 2024년 API 보안 및 관리 보고서 소개
2024-01-09
오늘, 2024 API 보안 및 관리 보고서를 발표합니다. 이 블로그에서는 2024년 API 보안 및 관리 보고서를 소개하며, 이 보고서의 보완 자료로 Dropbox가 고객을 보호하는 방법과 API 보안의 미래에 대한 의미를 자세히 설명합니다...계속 읽기 »
2024-01-09
오늘, 2024 API 보안 및 관리 보고서를 발표합니다. 이 블로그에서는 2024년 API 보안 및 관리 보고서를 소개하며, 이 보고서의 보완 자료로 Dropbox가 고객을 보호하는 방법과 API 보안의 미래에 대한 의미를 자세히 설명합니다...계속 읽기 »
2023-03-15
오늘, API용 Cloudflare Sequence Analytics를 발표합니다. API Gateway 구독 고객은 Sequence Analytics를 사용하여 엔드포인트로 들어오는 요청 중에서 가장 중요한 API 요청 시퀀스를 확인할 수 있습니다...
2023-03-15
오늘, Cloudflare에서 모든 API Gateway 고객의 모든 API 엔드포인트를 자동으로 감지하고 API 스키마를 학습할 수 있게 되었음을 발표합니다...
2020-10-01
Cloudflare의 네트워크를 통과하는 요청은 초당 1800만 개 정도이고 그중 50%는 바로 API로 향하며 이 요청 중 대부분은 악의적인 요청으로 판단되어 차단됩니다. 이러한 위협에 대응하기 위해 Cloudflare는 강력한 클라이언트 인증서 기반의 ID와 스키마 기반의 유효성 검사를 통해 API의 보안을 간소화하고 있습니다...