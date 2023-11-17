Serverless (TW)

使用 Pages Functions 在 Cloudflare Pages 上為您的網站增姿添彩（正式上市）

2022/11/17

Pages 是一個正式的完整堆疊平台，其中的 Pages Functions 現已正式上市。Pages 利用 Workers 的強大功能和可擴展性，並對其進行專門化以使其與 Pages 開發人員體驗相匹配 ...