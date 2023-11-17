Serverless (TW)

Workers AI 中大型語言模型的串流和更長的背景資訊
2023/11/14
Workers AI 現在支援使用 server-sent events（伺服器傳送事件）對我們目錄中的 LLM 模型（包括 Llama-2）進行串流文字回應...繼續閱讀 »
2023/11/14
Workers AI 現在支援使用 server-sent events（伺服器傳送事件）對我們目錄中的 LLM 模型（包括 Llama-2）進行串流文字回應...繼續閱讀 »
2022/11/17
Pages 是一個正式的完整堆疊平台，其中的 Pages Functions 現已正式上市。Pages 利用 Workers 的強大功能和可擴展性，並對其進行專門化以使其與 Pages 開發人員體驗相匹配...
2022/11/16
在本篇部落格文章中，我將介紹如何使用 D1 來為靜態部落格網站新增評論。為此，我們將建構一個新的 D1 資料庫，並建置一個簡單的 JSON API 來建立和擷取評論...
2022/09/30
加入我們的公測版，立即開始收集有關使用 Cloudflare Workers 之任何事物的遙測資料...
2021/09/30
您現在可以使用 Cloudflare 進行無伺服器端對端即時串流。Stream Live 將視訊攝取、編碼、錄影和播放器等功能融匯在一款產品中。...