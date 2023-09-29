使用 Cloudflare Email Retro Scan 查看 Office 365 中潜伏的威胁

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我们现在宣布，Cloudflare 客户可以扫描其 Office 365 收件箱中的旧邮件以查找威胁。Retro Scan 功能可让您回溯七天（十四天），检查当前电子邮件安全工具所漏检的威胁。

为什么要运行 Retro Scan

在与客户交谈时，我们经常听到他们不了解其组织的邮箱状况。企业拥有电子邮件安全工具或使用 Microsoft 的内置保护措施，但并不了解他们当前的解决方案的有效性。我们发现，这些工具经常会让恶意电子邮件通过其过滤器，从而增加了公司内部受到威胁的风险。

为了帮助构建更好的互联网，我们让 Cloudflare 客户能够免费使用 Retro Scan，利用我们先进的机器学习模型扫描收件箱中的邮件。我们的 Retro Scan 会检测并突出显示我们发现的任何威胁，这样客户就可以通过清理收件箱，在其电子邮件帐户中处理这些威胁。有了这些信息，客户还可以实施额外的控制措施，如使用 Cloudflare 或他们偏好的解决方案，以防止今后邮箱受到类似的威胁。

运行 Retro Scan

客户可以导航到 Cloudflare 仪表板，在 Area 1 选项卡下可以看到 Retro Scan 选项：

为了能够访问要扫描的邮件，Cloudflare 需要获得授权才能扫描邮件。开始此过程时，您需要向 Cloudflare 提供扫描邮件的适当权限。第二个授权将允许 Cloudflare 应用程序访问 Active Directory。这就需要了解哪些用户在组织内，以及他们属于哪些组，这有助于我们的算法更好地评估邮件是否是恶意的。

获得所有授权后，您还有最后一步，即选择我们要扫描的域，并向我们提供保护您收件箱的其他电子邮件安全供应商的信息。

最后，客户可以点击“生成 Retro Scan”，Cloudflare Area 1 Email Security 将开始扫描较旧的邮件。由于此过程需要时间，我们会在扫描完成后向客户发送电子邮件提醒。

分析结果

您将看到的是我们在贵组织的电子邮件收件箱中发现的威胁的简要明细。顶部部分按类型细分了我们的所有检测结果。您可以在这里找到恶意邮件、可疑邮件、欺骗邮件、垃圾邮件和大量邮件的计数。我们还强调了网络钓鱼邮件中最需要关注的内容。在任何时候，您都可以点击“搜索”按钮，获取有关具有这些标签的电子邮件的更多信息。

报告还展示了头号目标员工以及最常见的威胁来源地。所有这些统计数据都是为了让您更好地了解公司收件箱内的情况。

如何注册

Retro Scan 目前处于封闭测试阶段。如果您对在 Office 365 电子邮件域上运行 Retro Scan 感兴趣，请联系 Cloudflare 联系人，我们会将它添加到您的帐户中。

运行 Retro Scan 并查看结果后，您可以选择购买 Cloudflare Area 1 以防止未来的威胁进入您的收件箱，或者选择设置网络钓鱼风险评估，这是 Area 1 产品的 30 天免费试用。Retro Scan 是了解潜在威胁的好工具，而网络钓鱼风险评估可以帮助您更好地了解我们所拥有的让邮箱保持干净的所有工具。

要开始使用，您可以点击 Retro Scan 报告底部的“请求试用”按钮，填写相应的表格，Cloudflare 将派人与您联系，您也可以直接联系 Cloudflare 联系人。