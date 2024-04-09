Turnstile (CN)

Browser Rendering API GA，推出 Cloudflare Snippets 、SWR，并向所有用户提供 Workers for Platforms
2024/04/05
Browser Rendering API 现已向所有付费 Workers 客户提供，并改进了会话管理功能...继续阅读 »
2024/04/05
Browser Rendering API 现已向所有付费 Workers 客户提供，并改进了会话管理功能...继续阅读 »
2023/12/18
通过编辑或创建启用“Pre-Clearance”的新 Turnstile 小部件，Cloudflare 客户现在可以使用 Turnstile 在页面 HTML 加载时发出质询，并强制所有有效响应都具有有效的 Turnstile 令牌...
2023/09/29
既然我们已经在 Cloudflare 中消除了 CAPTCHA，我们想让 CAPTCHA 加速在互联网上消亡。我们隆重宣布 Turnstile 正式发布，且 Turnstile 的“托管”模式现在对所有人完全免费开放，没有使用限制...
2022/09/28
无论是否在 Cloudflare 网络上，任何网站都可以使用简单的 API 将 CAPTCHA 替换为我们看不见的替代方案...