Turnstile (CN)

将 Turnstile 与 Cloudflare WAF 集成以质询 fetch 请求

2023/12/18

通过编辑或创建启用“Pre-Clearance”的新 Turnstile 小部件，Cloudflare 客户现在可以使用 Turnstile 在页面 HTML 加载时发出质询，并强制所有有效响应都具有有效的 Turnstile 令牌 ...