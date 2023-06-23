将域转移到 Cloudflare 的分步指南

将域名转移到一家新注册商不是一项日常事务，此流程中的任何一个步骤出错，都可能导致停机和服务中断。因此我们为此次 Speed Week 准备了一份域名转移检查清单。希望任何人都有能力快速将域名转移到 Cloudflare Registrar，而不必担心遗漏任何步骤，或遗留任何问题无人解答。

**确认 WHOIS 注册商的联系信息在过去 60 天内没有更新：**根据 ICANN 的规定，如果 WHOIS 注册商的联系信息在过去 60 天内有修改，则域名禁止转移。

**确认域名在过去 60 天内没有被注册或转移：**互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 规定，过去 60 天内已注册或转移过的域名禁止转移。

**确认您的域名不是优质域名或国际化域名 (IDN)：**Cloudflare 目前不支持优质域名或国际化域名 (Unicode)。

**确认 Cloudflare 支持域名的顶级域名：**您可在此查看 我们目前支持的全部顶级域名列表 。 备注：我们计划在 2023 年 7 月中旬前支持 .dev 和 .app。

**确认您想使用 Cloudflare 的域名服务器：**我们 构建了域名注册商，专门面向 正在使用其他 Cloudflare 产品的客户。这意味着，在 Cloudflare 注册的域名只能使用我们的域名服务器。 如果您的域名需要使用非 Cloudflare 的域名服务器，那么我们不适合作为您的注册商。

**收集当前注册商的凭证：**确保拥有当前注册商的凭证。您可能已经多年没有登录了，您可能需要重新设置密码。

**记录您当前的 DNS 设置：**转移域名时，Cloudflare 会自动扫描您的 DNS 记录，但您自己也需要捕获当前设置，以防出现任何问题。

**删除 WHOIS 隐私（如有必要）：**在大多数情况下，即使启用了 WHOIS 隐私服务，也可以转移域名。但是，如果启用了 WHOIS 隐私服务，有些注册商可能会禁止转移。

**如果您的域名将在未来 15 天内到期，请续期：**如果您的域名即将到期，您需要在启动转移之前先行续期。

**解锁域名：**注册商提供了一套轻量级保护措施（通常称为注册商或域名锁），以防未经授权的用户启动域名转移。域名锁可以防止任何其他注册商试图启动转移。只有注册人可以启用或禁用域名锁（通常通过注册商的管理界面来完成）。

**注册 Cloudflare：**如果您还没有 Cloudflare 账户，您可以在此注册。

**将域名添加到 Cloudflare：**您可以按照以下说明，向您的 Cloudflare 账户添加新域名。

**向您的 Cloudflare 账户添加一张有效信用卡：**如果您还没有在 Cloudflare 仪表板的计费配置文件中添加支付方式，则在您添加域名时，会提醒您添加支付方式。

**检查 Cloudflare 的 DNS 记录：**添加域名后，请检查 Cloudflare 根据您在当前注册商的记录信息自动配置的 DNS 记录，确保没有遗漏任何内容。

**将您的 DNS 域名服务器改为 Cloudflare：**要转移域名，您的域名服务器必须设置为 Cloudflare。