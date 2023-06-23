将域转移到 Cloudflare 的分步指南

将域名转移到一家新注册商不是一项日常事务，此流程中的任何一个步骤出错，都可能导致停机和服务中断。因此我们为此次 Speed Week 准备了一份域名转移检查清单。希望任何人都有能力快速将域名转移到 Cloudflare Registrar，而不必担心遗漏任何步骤，或遗留任何问题无人解答。
**确认您想使用 Cloudflare 的域名服务器：**我们构建了域名注册商，专门面向正在使用其他 Cloudflare 产品的客户。这意味着，在 Cloudflare 注册的域名只能使用我们的域名服务器。如果您的域名需要使用非 Cloudflare 的域名服务器，那么我们不适合作为您的注册商。
**确认 Cloudflare 支持域名的顶级域名：**您可在此查看我们目前支持的全部顶级域名列表。备注：我们计划在 2023 年 7 月中旬前支持 .dev 和 .app。
**确认您的域名不是优质域名或国际化域名 (IDN)：**Cloudflare 目前不支持优质域名或国际化域名 (Unicode)。
**确认域名在过去 60 天内没有被注册或转移：**互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 规定，过去 60 天内已注册或转移过的域名禁止转移。
**确认 WHOIS 注册商的联系信息在过去 60 天内没有更新：**根据 ICANN 的规定，如果 WHOIS 注册商的联系信息在过去 60 天内有修改，则域名禁止转移。
**收集当前注册商的凭证：**确保拥有当前注册商的凭证。您可能已经多年没有登录了，您可能需要重新设置密码。
**记录您当前的 DNS 设置：**转移域名时，Cloudflare 会自动扫描您的 DNS 记录，但您自己也需要捕获当前设置，以防出现任何问题。
**删除 WHOIS 隐私（如有必要）：**在大多数情况下，即使启用了 WHOIS 隐私服务，也可以转移域名。但是，如果启用了 WHOIS 隐私服务，有些注册商可能会禁止转移。
**禁用 DNSSEC：**您可以禁用 DNSSEC，方法是删除您当前 DNS 主机上的 DS 记录，并在 Cloudflare 仪表板上禁用 DNSSEC。.
**如果您的域名将在未来 15 天内到期，请续期：**如果您的域名即将到期，您需要在启动转移之前先行续期。
**解锁域名：**注册商提供了一套轻量级保护措施（通常称为注册商或域名锁），以防未经授权的用户启动域名转移。域名锁可以防止任何其他注册商试图启动转移。只有注册人可以启用或禁用域名锁（通常通过注册商的管理界面来完成）。
**注册 Cloudflare：**如果您还没有 Cloudflare 账户，您可以在此注册。
**将域名添加到 Cloudflare：**您可以按照以下说明，向您的 Cloudflare 账户添加新域名。
**向您的 Cloudflare 账户添加一张有效信用卡：**如果您还没有在 Cloudflare 仪表板的计费配置文件中添加支付方式，则在您添加域名时，会提醒您添加支付方式。
**检查 Cloudflare 的 DNS 记录：**添加域名后，请检查 Cloudflare 根据您在当前注册商的记录信息自动配置的 DNS 记录，确保没有遗漏任何内容。
**将您的 DNS 域名服务器改为 Cloudflare：**要转移域名，您的域名服务器必须设置为 Cloudflare。
**（可选）配置 Cloudflare Email Routing：**如果您正在使用电子邮件转发，请确保按照本指南迁移到 Cloudflare Email Routing。
等待 DNS 变更信息的传送：注册商最长可能需要 24 小时的时间来处理域名服务器更新。当 Cloudflare 确认变更完毕，您将收到一封电子邮件。在此之前，您不能继续域名转移流程。
**请求授权码：**Cloudflare 需要与您的旧注册商确认该转移流已获得授权。为此，您的旧注册商将向您提供一个授权码——通常称为授权码、授权代码、授权信息代码或转移代码。您将需要输入该代码才能完成向 Cloudflare 的转移。我们将以此确认转移属实。
**启动向 Cloudflare 转移：**访问 Cloudflare 仪表板的 Transfer Domains（转移域名）部分。您可在此看到全部可转移的域名。如果没有看到您的域名，请确保您已完成了所有步骤。如果确实已完成，请检查此页的列表，看是否有适用于您的域名的任何情况。
**查看转移价格：**转移域名时，ICANN 要求您付费将注册到期时间延长一年。不会在这一步向您收费。Cloudflare 只会在您完成转移请求并输入授权码和确认联系信息时，给您的银行卡记账。
**输入授权码：**在下一页，输入您要转移的每个域名的授权码。
**确认或输入您的联系信息：**在转移流程的最后阶段，输入您的注册联系信息。Cloudflare Registrar 会默认编辑此信息，但需要收集此注册的真实联系信息
**向 Cloudflare 批准转移：**请求转移后，Cloudflare 将开始处理，并向注册人发送授权表 (FOA) 电子邮件（如果该信息在公共 WHOIS 数据库中可用）。FOA 是授权域名转移的凭证。
**向您以前的注册商批准转移：**在这一步之后，您以前的注册商也会给您发电子邮件，确认您的转移请求。大多数注册商将提供一个确认转移请求的链接。使用该链接可以加速转移操作。如果您未对该电子邮件采取任何操作，注册商可以等待最长五天时间来处理向 Cloudflare 的转移。您也可以在当前注册商的仪表板中批准转移。
**在 Cloudflare 仪表板中关注转移状态：**您的域名转移状态可以在 Account Home（账户主页）> Overview（概述）> Domain Registration（域名注册）下查看。