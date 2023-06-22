使用 Digital Experience Monitoring，了解最终用户的连接和性能状况。目前处于 Beta 版测试阶段。

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使用云解决方案替换其企业网络和安全性设备的组织坚信该提供商可满足其员工的每日工作需求。Cloudflare One 是我们的一款全方面安全访问服务边缘 (SASE) 产品，帮助了超过 10,000 个组织部署更快于行业竞争对手的远程访问与互联网安全性解决方案。从今天开始，管理者可以自己衡量这种体验，并要求我们对该标准负责。

Cloudflare 的 Digital Experience Monitoring (DEX) 产品为任何规模的团队提供相同的工具包，我们使用该工具包来衡量我们自己的全球网络，该网络每天为将近全球四分之一的互联网提供支持。Cloudflare One 的客户现在可以衡量他们的团队成员连接至互联网的体验，无论他们是需要该数据进行故障排除、评估运营商和 ISP 性能，还是仅仅想要了解他们员工的工作情况。

今天，我们很高兴地宣布，DEX 现在已针对所有 Cloudflare One 客户进行公测。管理员可以在使用 Cloudflare One 代理注册的任何设备上开始运行测试和评估网络性能。今天的公告意味着这些工具已向所有客户开放，但我们才刚刚开始——我们希望获得您的反馈，以帮助我们继续改善体验，在 Cloudflare 的 SASE 解决方案中构建更多的可观察性。

使用 Synthetic Application Monitoring，监控公开或私有应用程序的性能和可用性

想象一下这样一副画面：您负责一个多元化的团队，使用 Google Mail 作为大家的主要沟通中心。当所有人都在同一办公室工作时，可以相对直接地发现 Google Mail 或其提供商出现了速度减慢问题。但在如今的远程环境中，确保此类关键资源的一致性能就好比在迷宫中找到出路。

Synthetic Application Monitoring 在这个迷宫中照亮了一束光。其能够安排以指定的间隔对 Gmail 进行 HTTP GET 测试，这样，您不仅能够监控性能，还能保障团队对关键通信线路的访问，而不论其位于全球中的什么位置。

Synthetic Application Monitoring 的与众不同之处不仅在于其易于使用的设置，还有从 Cloudflare 广泛的网络中获得的强大见解。我们的网络覆盖全球，您可以跟踪不同位置的平均响应时间，描绘出全球用户体验到的应用程序性能的真实情况。

测试结果会显示出资源提取时间，展现出 Cloudflare 广泛网络的独特优势。HTTP GET 测试利用网络中最近数据中心的速度和可靠性，提供对用户体验的准确反映。此图表将原始数据转化为易于阅读的时间线，帮助您识别趋势、发现异常，并使用收集的洞察优化应用程序性能。

利用 DEX，您可以获得有关服务器和 DNS 全球响应时间的可靠且准确的视图。这种时间序列格式让您能够发现趋势、识别峰值时段，并轻松找出潜在问题。这不仅仅是数据，还是可以据此采取措施的情报，可帮助您优化服务器配置、DNS 设置，并最终提升用户的数字体验。从本质上来说，这些图表不仅仅是视觉辅助工具；它们还是策略工具，利用 Cloudflare 的网络增强应用程序的性能管理。

描述 HTTP 状态代码的时间序列图表是 DEX 库中的另一个强大工具。这些图表根据我们全球分布式网络中的大量数据绘制而成，可让您快速了解每个状态代码随时间出现的频率。这种精细的视角让您能够检测并调查异常，例如客户端突然激增或服务器错误。通过提供易于理解的 HTTP 状态代码，让您能够快速识别并解决可能影响用户体验的潜在问题。

Synthetic Application Monitoring 不只是一个产品，它还是一个战略辅助工具，利用 Cloudflare 网络的强大力量，确保您的应用程序提供用户期望且应得的可靠、高质量体验。

利用 Fleet Status，了解 WARP 注册设备的状态

Zero Trust 解决方案使用假定所有连接尝试均可疑的模式取代了原有的私人网络。Zero Trust 网络默认拒绝访问尝试，并强制每个连接或请求证明应为其授予访问权限。

证据的一个重要组成部分就是最终用户的身份，但设备本身也会提供有关访问权的信号。设备是由企业管理、状况良好且已安装补丁，还是已分配给指定用户，这可以决定其在 Cloudflare One 中的权限。对于那些依靠 Cloudflare One 为用户提供通往互联网其他部分的安全路径的客户来说，该设备也成为那些通过 Cloudflare 连接的团队成员的入口。

我们不断收到客户的反馈，他们希望使用 Cloudflare 收集的数据更好地了解他们的设备群。

今天，我们推出了 Fleet Status。Fleet Status 提供对所有客户设备连接状态、模式和位置的实时洞察，包括整体情况和每个设备的情况。这通过 Cloudflare WARP 实现。Cloudflare WARP 是一个客户端，允许公司安全且私密地从企业设备向 Cloudflare 的全球网络发送流量，其中 Cloudflare Gateway 可以应用高级 Web 过滤，从而保护这些设备。WARP 客户端还可以应用高级 Zero Trust 政策，在连接至企业应用程序前检查设备的健康情况。

Fleet Status，加上其数据可视化、详细的单个设备视图和时间序列图表，改变了管理员了解其部署的方式。假设一个网络管理员监管一组分散全球的 WARP 注册设备，每个设备都对企业的运营起着重要作用。突然，出现了一个问题。某个地点的一组设备意外断开连接或更改了连接方式。

利用传统方法，识别问题本身可能就已经十分耗时了。然而，Fleet Status 让管理员可以瞬间获得实时洞察，快速提供设备的全球快照，并突出显示遇到异常的设备。

单个设备的视图让管理员可以对这些具体的设备进行进一步调查，并提供设备位置、客户平台、版本、客户端连接状态和连接方法等详细资料。同时，时间序列图表随时间绘制数据，帮助确认断开连接或更改是单次异常还是重复发生。

利用这些洞察，管理员可以主动处理，以确保解决连接问题，尽可能减少中断并提高生产力。Fleet Status 不仅仅是呈现数据，它还为管理员提供最需要的可操作洞察。

下一步

我们的旅程不会止步于此。在我们继续构建 DEX 的过程中，我们将努力增加更多可见性，并优化测试定制。这些增强将为您提供资源，以主动解决问题和了解 Zero Trust 部署。

您可以轻松开始使用 DEX。如果您目前是 Cloudflare One 用户，仅需登录仪表板并导航至 DEX beta 部分即可，无需任何启动操作。我们很期待看到您构建测试并立即开始使用 DEX 的洞察！

如果您尚未使用 Cloudflare One，我们也为您提供了使用机会。注册我们的 Free 计划，该计划免费为最多 50 个用户提供 DEX。对于我们的 Enterprise 计划用户，您的套餐中包含十次综合应用程序测试。如果您使用其他任何计划，则可建立最多五个测试。

我们也需要您的反馈。想要告诉我们您对于后续产品的期待？请填写此表单或在此社区论坛中发帖，让我们知晓。