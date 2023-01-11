Remote Browser Isolation (CN)

Email Link Isolation —— 防御最新网络钓鱼攻击的安全网
2023/01/12
对于偶然最终进入收件箱并可能被点击的链接而言，Email Link Isolation(电子邮件隔离)是一张安全网。这一额外保护使 Cloudflare Area 1 成为防止网络钓鱼攻击领域最全面的电子邮件解决方案...继续阅读 »
2023/01/12
对于偶然最终进入收件箱并可能被点击的链接而言，Email Link Isolation(电子邮件隔离)是一张安全网。这一额外保护使 Cloudflare Area 1 成为防止网络钓鱼攻击领域最全面的电子邮件解决方案...继续阅读 »
2022/06/20
我们正在将 Area 1 集成到我们更广泛的 Zero Trust 套件中，作为这一激动人心的过程的一部分，Cloudflare Gateway 客户很快就能启用针对电子邮件链接的远程浏览器隔离。通过电子邮件链接隔离，获得无与伦比的保护级别，免受基于电子邮件的复杂多渠道攻击...
2022/03/29
CVE-2022-1096 是另一个影响 Web 浏览器的零日漏洞。Cloudflare Zero Trust 缓解了浏览器中的零日攻击风险，已安装补丁...
2021/12/08
今天，我们隆重宣布推出 Cloudflare 的无客户端 web 隔离测试版。这是一款用于浏览器隔离的新入口，原生集成了 Zero Trust Network Access (ZTNA)...
2021/12/07
您的团队现在可以使用 Cloudflare 的浏览器隔离服务在 Web 浏览器中防御网络钓鱼攻击和凭证盗窃。用户可以浏览更多互联网内容，而不会带来风险。管理员可以定义 Zero Trust 策略...
2021年3月25日 13:01
今天，我们欣然宣布 Page Shield，这是一个客户端安全产品，供客户用于检测最终用户浏览器中的攻击。...
2020年10月15日 15:00
今天，我们为保持网络浏览安全推出了第三种方法的测试版，即 Cloudflare 浏览器隔离...
2020年1月07日 14:00
Cloudflare今天宣布，它已经收购了S2系统公司，这是一家位于西雅图地区的初创公司，它建立了一种创新的远程浏览器隔离解决方案，与目前市场上的任何其他解决方案都不同。大多数终端危害都涉及Web浏览器——通过在用户设备和Web代码执行位置之间留出空间，浏览器隔离可以使终端安全得多。在这篇博客文章中，我将讨论什么是浏览器隔离，为什么它如此重要，S2 Systems云浏览器如何工作，以及它如何与Cloudflare帮助构建更好的互联网的使命相契合。...