Remote Browser Isolation (CN)

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2020年1月07日 14:00

Cloudflare + 远程浏览器隔离

Cloudflare今天宣布，它已经收购了S2系统公司，这是一家位于西雅图地区的初创公司，它建立了一种创新的远程浏览器隔离解决方案，与目前市场上的任何其他解决方案都不同。大多数终端危害都涉及Web浏览器——通过在用户设备和Web代码执行位置之间留出空间，浏览器隔离可以使终端安全得多。在这篇博客文章中，我将讨论什么是浏览器隔离，为什么它如此重要，S2 Systems云浏览器如何工作，以及它如何与Cloudflare帮助构建更好的互联网的使命相契合。 ...