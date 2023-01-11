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Remote Browser Isolation (CN)

隆重推出适用于电子邮件链接的浏览器隔离，阻止高级钓鱼威胁

2022/06/20

Zero Trust (CN)Product News (CN)Phishing (CN)Cloud Email Security (CN)Remote Browser Isolation (CN)Email Security (CN)Cloudflare One Week (CN)简体中文

我们正在将 Area 1 集成到我们更广泛的 Zero Trust 套件中，作为这一激动人心的过程的一部分，Cloudflare Gateway 客户很快就能启用针对电子邮件链接的远程浏览器隔离。通过电子邮件链接隔离，获得无与伦比的保护级别，免受基于电子邮件的复杂多渠道攻击...

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2020年1月07日 14:00

Cloudflare + 远程浏览器隔离

Cloudflare今天宣布，它已经收购了S2系统公司，这是一家位于西雅图地区的初创公司，它建立了一种创新的远程浏览器隔离解决方案，与目前市场上的任何其他解决方案都不同。大多数终端危害都涉及Web浏览器——通过在用户设备和Web代码执行位置之间留出空间，浏览器隔离可以使终端安全得多。在这篇博客文章中，我将讨论什么是浏览器隔离，为什么它如此重要，S2 Systems云浏览器如何工作，以及它如何与Cloudflare帮助构建更好的互联网的使命相契合。...

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