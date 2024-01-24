Outage (CN)

2023 年第四季度互联网中断事件概要
2024/01/22
本文中，我们将回顾 Cloudflare 在 2023 年第四季度观察到的部分互联网中断事件，以来自 Cloudflare Radar 及其他 Cloudflare 内部工具的流量图表作为佐证，并按照相关原因或共同地理位置分组...继续阅读 »
2024/01/22
本文中，我们将回顾 Cloudflare 在 2023 年第四季度观察到的部分互联网中断事件，以来自 Cloudflare Radar 及其他 Cloudflare 内部工具的流量图表作为佐证，并按照相关原因或共同地理位置分组...继续阅读 »
2023/12/12
2023 年 Cloudflare Radar 年度回顾是我们根据 Cloudflare 网络的数据，对全年在全球和国家/地区层面观察到的各种流量、连接性和速度指标的互联网趋势和模式进行的第四次年度回顾...
2023/11/04
从协调世界时 2023 年 11 月 2 日（星期四）11:43 开始，Cloudflare 的控制平面和分析服务经历了一次中断。详情如下...
2023/10/25
本文中，我们将回顾 Cloudflare 在 2023 年第三季度观察到的部分互联网中断事件，以来自 Cloudflare Radar 及其他 Cloudflare 内部工具的流量图表作为佐证，并按照相关原因或共同地理位置进行分类...
2023/09/26
Cloudflare Radar 将发布有关国家/地区和自治系统 (AS) 的异常流量事件。这些事件与上面提到的事件相同，它们触发了我们用于验证和确认中断的内部工作流程...
2023年9月26日 13:00
现在，检测到国家/地区和 ASN 流量异常时，Cloudflare Radar 会在 Outage Center 显示出来，并通过 API 发布异常信息。我们还推出了 Radar 通知，使用户能够订阅有关流量异常的通知...
2022年6月21日 12:38
2022 年 6 月 21 日，Cloudflare 发生了一次中断，影响到我们 19 个数据中心的流量...