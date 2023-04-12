2023 年第一季度互联网中断概述

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Cloudflare 在 100 多个国家/地区的 285 多个城市运营，与超过 11500 个网络提供商互连，为数百万客户提供广泛的服务。我们网络和客户群体的广度为我们提供了一个有关互联网韧性的独特视角，使我们能够观察到互联网中断的影响。

进入 2023 年，互联网中断的原因五花八门，包括几次政府指导的互联网关闭、旋风、大地震、停电、电缆切断、网络攻击、技术问题和军事行动。正如我们过去所指出的，这篇文章旨在作为观察到的干扰情况的总结性概述，而不是本季度所发生问题的详尽或完整清单。

政府指令

伊朗

在过去的六个多月里，在伊朗，政府指导的互联网关闭主要是为了回应对 Mahsa Amini 在被警方拘留期间死亡的抗议。虽然这些关闭仍在以有限的方式发生，但 1 月份观察到的一次明显的关闭是为了防止学术考试作弊。其他一些国家也出现过类似目的的互联网关闭，伊朗过去也曾出现过。对 AS44244 (Irancell) 和 AS197207 (MCCI) 的访问受到限制：当地时间 1 月 19 日 8:00 至 11:30（UTC 时间 4:30 至 8:00），厄尔布尔士省、法尔斯省、胡齐斯坦省和霍拉桑省的流量水平较低。

毛里塔尼亚

3 月 6 日，毛里塔尼亚三大移动网络供应商的互联网流量中断，原因是寻找四名从监狱逃出的圣战分子囚犯。从当地时间 10:00（UTC 时间 10:00）左右开始，我们观察到流量下降出现在 AS37541 (Chinguitel)、AS29544 (Mauritel)、AS37508 (Mattel) 这几家运营商，国家层面也出现了这种情况。此次互联网中断持续了多日，于当地时间 3 月 12 日 13:45（UTC 时间 13:45）左右流量开始恢复，在这之前，毛里塔尼亚当局报告称其中三名越狱者已被击毙，第四名在枪战后被拘留。

印度旁遮普省

3 月 19 日，移动互联网连接关闭的现象出现在印度旁遮普省（印度），这是因为当地政府担心发生与抗议相关的暴力事件，于是下令关闭移动互联网连接。尽管政府的最初命令是在当地时间 3 月 18 日 12:00 至 3 月 19 日 12:00 之间关闭互联网连接，但关闭时段被多次延长，最终持续了 3 天。AS38266 (Vodafone India)、AS45271 (Idea Cellular Limited)、AS45609 (Bharti Mobility) 和 AS55836 (Reliance Jio Infocomm) 的流量从当地时间 3 月 18 日 12:30（UTC 时间 07:00）左右开始下降，并于当地时间 3 月 21 日 12:30（UTC 时间 07:00）左右开始恢复。然而，根据后续报道，一些地区的网络连接仍然持续关闭，一直持续到 3 月 23 或 24 日。

电缆切断

玻利维亚

玻利维亚 ISP Cometco (AS27839) 1 月 12 日报道称国际光纤链接的问题导致互联网服务降级。网络流量从当地时间 16:00（UTC 时间 20:00）左右开始下降约 80%，大约 8 小时后恢复正常。目前还不清楚所提到的国际光纤链路是与邻国的陆地连接，还是上游多跳网络的海底电缆问题。作为一个内陆国家，玻利维亚没有直接连接到任何海底电缆。

安圭拉

2 月 18 日，安圭拉政府在 Facebook 上发布的一个帖子指出，发生了_“影响到两个服务供应商 — FLOW 和 DIGICEL — 的电信中断”。_附图显示，该故障由“海底光纤断裂”所致。虽然没有得到证实，但断裂可能发生在东加勒比光纤系统 (ECFS)，因为这是安圭拉连接的唯一海底电缆系统。下方的数字显示，当地时间 9:00（UTC 时间 13:00）左右，安圭拉的网络流量出现大幅下降，AS2740（Caribbean Cable Communications，已被 Digicel 收购）的流量也出现大幅下降，而 AS11139（Cable & Wireless，Flow Anguilla 的母公司）也出现较小幅度的下降。中断持续了两天多，当地时间 2 月 20 日 15:00（UTC 时间 19:00）左右，流量恢复到正常水平，安圭拉政府在 Facebook 上发布的后续帖子也证实了这一点。

孟加拉国

观察发现，孟加拉国供应商 Grameenphone 于 2 月 23 日当地时间 11:45-14:00（UTC 时间 5:45-08:00）之间出现短暂的连接中断现象。根据 Grameenphone 在 Facebook 上发布的帖子，中断的原因是道路维修造成光纤被切断。

委内瑞拉

委内瑞拉，更具体地说，AS8048 (CANTV)，对互联网中断现象并不陌生，在 2022 年期间出现了几次（第一季度、第二季度），还有其他中断现象发生在前几年。在 2 月份的最后几天时间，在委内瑞拉的几个州，CANTV 的网络出现了几次短暂的中断。然而，2 月 28 日发生了更严重的故障，网络近乎完全中断，从当地时间午夜左右（UTC 时间 4:00）开始，持续将近一天时间；当地时间 17:30（UTC 时间 21:30），流量恢复。2 月 28 日上午，CANTV 发布了一条推文称他们的光纤网络出现中断，这可能就是原因。

停电

巴基斯坦

1 月 23 日，一次全国范围的断电影响了巴基斯坦境内超过 2.2 亿人，同时导致该国被观察到发生了互联网流量大幅下降的情况。断电于当地时间 07:34（UTC 时间 02:34）开始，互联网流量几乎同时开始下降。下图显示，流量比正常水平下降了 50%；当地时间 1 月 24 日 4:15 左右（UTC 时间 1 月 23 日 23:15），流量恢复。据报道，这次停电是由于“输电系统频率突然下降”，导致了“大范围故障”。此外，巴基斯坦也曾在 2021 年 1 月、2018 年 5 月和 2015 年 1 月分别发生过全国范围的断电。

百慕大

BELCO 是为百慕大群岛供电的电力公司，该公司在推特上发布了有关 2 月 3 日大规模停电（此次停电对百慕大群岛有所影响）的推文，并链接到他们的停电地图，以便客户可以跟踪修复工作。BELCO 的推文于当地时间 16:10（UTC 时间 20:10）发布，在百慕大的互联网流量被观察到明显下降后约一个小时。停电以及随后的互联网中断持续了五个多小时，BELCO 后来发布推文称“截至晚上 9 点 45 分 [UTC 时间 2 月 4 日 00:45]，所有电路都均已恢复”。

阿根廷

3 月 1 日，阿根廷境内气温飙升导致全国大规模停电，从而导致互联网中断数个小时。在中断持续期间，即当地时间 16:30 至 19:30（UTC 时间 19:30 至 22:30），互联网流量下降了约三分之一。在停电期间，互联网流量受到明显影响的城市包括布宜诺斯艾利斯、科尔多瓦、门多萨和图库曼。

肯尼亚

仅仅几天后，也就是 3 月 4 日，肯尼亚电力公司在当地时间 18:25（UTC 时间 15:25）发布了一条关于全国范围内停电的客户提示，称其_“由于系统故障，失去了对国内各地的大容量电力供应。”。_该提示是在该国互联网流量出现大幅下降约一个小时后发布的。当地时间午夜（UTC 时间 21:00），一条后续推文称“全国所有地区的电力供应已经恢复”；下图显示，此后不久，流量就恢复到了正常水平。

地震

土耳其

2 月 5 日，土耳其努尔达伊以东 23 公里处发生 7.8 级地震，造成数千人死亡和受伤。这次地震发生在当地时间 04:17（UTC 时间 01:17），据信是自 1939 年以来土耳其发生的最强地震。大范围的破坏和损毁情况导致该国多个地区的互联网连接受到严重干扰，如下图所示。尽管由于是在清晨，互联网流量相对较低，但图表显示，在地震发生时或前后，互联网流量甚至进一步下降。大概半天后，选定地点的流量比前一周的同一时间降低了 63-94%。一个月后，经过几次余震后，流量已基本恢复，不过还有一些地区仍在奋力恢复。

天气

新西兰

旋风加布里埃尔被称为新西兰“全国一个世纪以来最大的天气事件”，对新西兰北部造成了严重破坏，包括基础设施损坏和停电，影响到数万个家庭。因此，从当地时间 2 月 14 日 00:00（UTC 时间 2 月 13 日 11:00）开始，包括吉斯伯恩和霍克斯湾在内的地区经历了数天的互联网中断。下图显示，在这两个地区，高峰流量约在 2 月 19 日前后恢复到了飓风前的水平。

瓦努阿图

2 月下旬，旋风朱迪袭击了南太平洋国家瓦努阿图，这个南太平洋国家由大约 80 个岛屿组成，绵延 1300 公里。这场 4 级旋风损坏了房屋，并造成停电，导致该国的互联网流量大幅下降。2 月 28 日，瓦努阿图的流量因旋风袭击而下降了近 80%；如下图所示，流量在近两周后才恢复到 2 月初的水平。

马拉维

气旋弗雷迪据说是自有记录以来持续时间最长、威力最大的气旋，该气旋在 3 月 11-12 日周末和 3 月 13 日星期一袭击了马拉维。由此造成的破坏中断了这个东非国家的互联网连接，当地时间 3 月 13 日 11:00（UTC 时间 9:00）左右流量下降。中断持续了两天多，当地时间 3 月 15 日 21:00（UTC 时间 19:00）左右，流量水平开始恢复。

技术问题

南非

当地时间 2 月 1 日 7:00（UTC 时间 5:00）前不久，南非服务提供商 RSAWEB 一开始发布的推文称有一个问题影响了他们的云和 VOIP 平台。然而，在随后的几条推文中，他们指出该问题也影响到内部系统以及光纤和移动连接。下图显示 RSAWEB 的流量在当地时间 6:30（UTC 时间 4:30）下降，而在平时，流量在这个时间点会开始增加。当地时间 16:00（UTC 时间 14:00）前不久，RSAWEB 发布推文称_“......工程师正在积极实施重大事故抢修以恢复服务。经历连接中断的客户可能会看到一些服务正在恢复。”_下图显示了当时的流量急剧增加，并在晚上逐渐增长。然而，根据 2 月 8 日的一篇推文，RSAWEB 所有受影响平台的服务需要整整一周才能完全恢复。

意大利语

2 月 5 日，影响意大利电信公司的一个不明的“国际互联问题”导致意大利出现几个小时的互联网中断，对整个意大利产生了很大影响。在国家层面上，从当地时间 11:45（UTC 时间 10:45）左右开始，流量出现了小幅下降；从这个时间点到当地时间 17:15（UTC 时间 16:15）之间，可以看到低部流量出现了一些较为明显的波动。然而，连接问题的影响在 AS3269 和 AS16232 的流量图中更加明显，两者都属于意大利电信公司。这两张图都显示了在五个多小时的中断期间，出现了更大的流量损失和波动。

缅甸

2 月 7 日，MPT（缅甸邮电公司）的一个交换局发生火灾，导致这家缅甸服务供应商的客户出现互联网连接中断。MPT 在 Facebook 上发布帖子通知客户：_“我们的 MPT 服务目前发生了网络中断，包括 MPT 的呼叫中心、光纤互联网、移动互联网以及移动和电话通信”。_下图显示了此次中断对 MPT 下属的 AS9988 和 AS45558 的影响；流量在当地时间 10:00（UTC 时间 3:30）大幅下降。当地时间 22:00（UTC 时间 15:30），流量开始明显恢复。

刚果电信 3 月 15 日在推特上发布了一则“公报”，提醒用户由于发生了“网络事件”，因此服务将中断。此次中断对国家层面的连接产生了明显的影响，当地时间 00:45（UTC 时间 3 月 14 日 23:45）流量急剧下降，流量急剧下降是由 MTN Congo 和刚果电信的网络服务完全中断所致，如下表所示。MTN Congo 的流量在当地时间 8:00（UTC 时间 7:00）左右开始恢复，而刚果电信流量的恢复时间更长，当地时间 17:00（UTC 时间 16:00）左右才开始上涨。刚果电信 3 月 16 日发布推文称，全国范围内的互联网中断问题已经解决。MTN Congo 没有在社交媒体上承认这一中断，而两家公司都没有提供关于所报道的“网络事件”更具体的信息。

黎巴嫩

3 月末，网络中断影响了 AS39010 (Terranet) 和 AS42334 (Mobi)（黎巴嫩）两家供应商的网络供应服务，这次中断可能与两家公司共同的上游供应商 Ogero Telecom 的罢工有关。一份公布的报告引用了 Ogero 主席对罢工的评论：_“如果不与政府达成协议，我们将走向一场灾难：由于我们的发电机将逐渐耗尽燃料，网络将完全停止工作。黎巴嫩的带宽完全依赖 Ogero，没有人能够免于停电。”_Terranet 和 Mobi 的流量在当地时间 3 月 29 日5:00（UTC 时间 3:00）左右下降，中断持续了大约 4.5 小时，流量在当地时间 9:30（UTC 时间 7:30）恢复。

网络攻击

韩国

1 月 29 日，韩国互联网供应商 LG Uplus 遭受了两次短暂的互联网中断，中断据说可能由 DDoS 攻击引起。第一次中断发生在当地时间 03:00（UTC 时间 1 月 28 日 18:00），第二次发生在当地时间 18:15（UTC 时间 09:15）。这两次中断影响了 LG 下属 AS17858 和 AS3786 这两家运营商的流量。据报道，该公司在 2 月 4 日遭到第二波（两次）DDoS 攻击。

关岛

3 月 17 日，Docomo Pacific 在当地时间 11:30（UTC 时间 01:30）发布的一条推文称发生了网络中断并导致多项服务受影响，并在随后的一条推文中表示：“今天凌晨发生了一起网络安全事件，导致我们的部分服务器受到攻击”。下图显示，从当地时间 10:00（UTC 时间 00:00）左右开始，关岛的流量大幅下降，表示出现了全国层面的中断。然而，在下方的 AS3605 (ERX-KUENTOS/Guam Cablevision/Docomo Pacific) 图表中，上述的中断导致该地从当地时间 5:00（UTC 时间 3 月 16 日 19:00）开始几乎完全没有流量。直到当地时间 3 月 18 日 18:00（UTC 时间 8:00），流量才恢复到正常水平。

2 月，乌克兰冲突进入第二个年头；在过去的一年中，我们跟踪了冲突对互联网的影响，重点关注流量转移、攻击、路由变更和连接中断。在 2022 年第四季度，一部分中断发生的原因是电力基础设施遭到攻击，这种现象一直持续到 2023 年第一季度。

1 月 27 日，在俄罗斯空袭当地能源基础设施的新闻传出之际，敖德萨发生了此类中断时间。如下图所示，敖德萨的互联网流量通常在当地时间 8:00（UTC 时间 6:00）前不久开始攀升，但在敖德萨附近的几个能源基础设施被击中并损坏后，当天上午的流量未能达到平时的水平。在之后的大约 18 小时内，流量仍然低于前一周的水平。

由俄罗斯对能源生产和分配设施的攻击所致的停电（时间是 3 月 9 日）导致乌克兰周边多个地方发生互联网连接中断。3 月 9 日，下图显示，当地时间 3 月 9 日 02:00（UTC 时间 00:00）后，流量下降到正常水平以下。哈尔科夫的流量与前一周相比下降了 50% 以上，而在敖德萨，流量下降了 60% 之多。在敖德萨、尼古拉耶夫和基洛夫格勒州，在当地时间 08:00（UTC 时间 06:00）左右，流量恢复，而在哈尔科夫，中断持续了近两天才恢复到正常水平，具体是当地时间 3 月 10 日星期五 23:45（UTC 时间 21:45）左右。

总结

2023 年第一季度，互联网中断似乎非常频繁，但希望今年后面几个季度不会像第一季度这样。政府主导的关闭尤其如此，在 2022 年发生了非常多次。为此，民间社会组织 Access Now 最近发布了他们的 2022 年互联网关闭情况报告。报告发现在 2022 年，政府和其他行为者至少造成 187 次互联网中断，波及 35 个国家/地区。Cloudflare Radar 大力支持 Access Now 的 #KeepItOn（保持联通）倡议，并将利用我们的数据展示互联网关闭和其他中断的影响。

如要及时跟踪互联网中断情况，请查看 Cloudflare Radar 中断中心 (CROC) 或 Radar API。有关社交媒体，请关注我们的 Twitter 账号 @CloudflareRadar 或 Mastodon 账号 cloudflare.social/@radar。