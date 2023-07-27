2023 年第 2 季度互联网中断事件概要

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Cloudflare 在 100 多个国家/地区的 300 多个城市运营，与超过 12000 个网络提供商互连，为数百万客户提供广泛的服务。我们网络和客户群体的广度为我们提供了一个有关互联网韧性的独特视角，使我们能够观察到互联网中断的影响。

2023 年第二季度的互联网中断事件频发，尤其是政府主导的互联网关闭事件。在本季度，我们观测到大量短时中断事件，但也有不少长期中断事件。除了政府主导的互联网关闭事件以外，我们还观测到由于恶劣天气r、线缆损坏、停电、一般性或未知技术问题、网络攻击、军事行动以及基础设施维护导致的部分或完全中断。

正如我们过去所指出的，这篇文章旨在作为观察到的干扰情况的总结性概述，而不是本季度所发生问题的详尽或完整清单。

政府指令

Government directed

在一些中东和非洲国家，春末往往标志着所谓的“考试季”的开始，学生们要参加一系列中学考试。为了防止考试作弊，这些国家的政府会在考试前和考试期间大范围关闭互联网。我们过去曾报道过这些关闭事件，包括 2021 年的苏丹和叙利亚。2022 年的叙利亚、苏丹和阿尔及利亚。今年，伊拉克、阿尔及利亚和叙利亚政府也采取了此类行动。

伊拉克

据报道，在今年开始关闭互联网之前的几周，伊拉克通信部宣布拒绝教育部提出的在考试期间关闭互联网以防止作弊的请求。遗憾的是，这种拒绝未能持续，最终在两周后，政府开始关闭互联网。

我们在伊拉克观测两组关闭事件：一组影响了除库尔德斯坦地区以外的全国网络，另一组影响了库尔德斯坦地区内的网络。前一组关闭与九年级和十二年级考试有关，计划于当地时间 6 月 1 日至 7 月 15 日 04:00 至 08:00（协调世界时 01:00 至 05:00）期间实施。下图显示，在 6 月份，6 月 1 日、4 日、6 日、8 日、11 日、13 日、15 日、17 日、21 日、22 日、24 日、25 日和 26 日分别发生了关闭事件，导致互联网连接大面积中断。这些关闭事件影响了多家网络提供商，包括 AS203214 (HulumTele)、 AS59588(Zain) 、AS199739 (Earthlink) 、AS203735 (Net Tech)、AS51684 (Asiacell) 和 AS58322 (Halasat)。下图中橙色高亮区域显示各网络提供商的流量在关闭期间降至零。

如上所述，伊拉克库尔德斯坦地区也实施了与考试有关的互联网关闭行动。一份报告援引了库尔德斯坦地区政府教育部长的话：“考试期间将根据需要关闭互联网，但与往年一样，互联网关闭的时间比较短，并不会很长。”因此，我们观测到的关闭事件一般持续约两小时，分别发生在当地时间 6 月 3 日、6 日、10 日、13 日、17 日和 24 日的 06:30 至 08:30（协调世界时 03:30 至 05:30）期间。下图显示了对该地区三家网络提供商的影响：AS21277 (Newroz Telecom)、AS48492 (IQ Online) 以及 AS59625 (KorekTel)。

有关伊拉克两组互联网关闭事件的更多详情，请参阅我们 6 月 13 日的博文：伊拉克和阿尔及利亚两国与考试相关的互联网关闭事件对于网络连接是一大考验。

阿尔及利亚

2023 年是阿尔及利亚为防止考生在全国性考试中作弊而中断互联网连接的第六年。在 2022 年，我们注意到，“阿尔及利亚政府似乎已改为采用基于内容屏蔽的方法，而非大规模关闭互联网。”该国今年似乎也采取了同样的方法，因为我们再次观测到在每个考试日期间流量都有两次明显减少，但流量并未完全损失。我们在移动网络提供商 AS33779 (Ooredoo/Wataniya)、AS327931 (Djezzy/Optimum) 以及 AS327712 (Mobilis/Telecom Algeria) 的网络上观测到了流量变化。第一次中断发生在当地时间 08:00 - 12:00（协调世界时 07:00 - 11:00），第二次中断发生在当地时间 14:00 - 17:00（协调世界时 13:00 - 16:00）。

叙利亚

继 2022 年四次因考试原因关闭互联网之后，今年只关闭了两次，分别是在当地时间 6 月 25 日和 26 日的 05:00 - 08:30（协调世界时 02:00 - 05:30）。叙利亚国有电信公司 Syrian Telecom (AS29256) 在 Facebook上发帖通知用户，称将应教育部的要求关闭互联网。

塞内加尔

在塞内加尔， 因反对党领袖 Ousmane Sonko 被判入狱而引发的暴力抗议导致政府限制访问 WhatsApp、Facebook、Twitter、Instagram、TikTok、Telegram、Signal 和 YouTube 等平台。6 月 4 日，塞内加尔通信部发表声明，暂时中止移动互联网的访问，之后再 6 月 6 日再度发表声明恢复访问。这些移动互联网访问中断事件影响了该国的两家网络提供商：AS37196 (Sudatel Senegal) 和 AS37649 (Tigo/Free)。

如下图所示，Sudatel Senegal 的网络于当地时间 6 月 3 日 15:00 至 6 月 5 日 01:00 期间关闭，然后于当地时间 6 月 5 日 13:00 至 6 月 6 日 01:00 再度关闭。Tigo/Free 网络的三次关闭时间分别发生在当地时间 6 月 3 日 15:30 至 19:00、6 月 4 日 13:45 至 6 月 5 日 02:05，以及6 月 5 日 13:05 至 6 月 6 日 01:00。（塞内加尔的时区为 UTC+0，因此当地时间与协调世界时 (UTC) 相同。）

毛里塔尼亚

在毛里塔尼亚，当局关闭了移动互联网服务，原因是一名年轻人在被警方拘留期间死亡，由此引发了抗议。该国网络从当地时间 5 月 30 日 23:00 开始关闭，共持续 6 天，于当地时间 6 月 6 日 23:00 恢复。（毛里塔尼亚的时区为 UTC+0，因此当地时间与协调世界时 (UTC) 相同。）下图显示，在此期间，毛里塔尼亚国内两家移动网络提供商 AS37541 (Chinguitel) 和 AS37508 (Mattel)的互联网流量几乎完全损失。

巴基斯坦

5 月 9 日，巴基斯坦前总理伊姆兰·汗因腐败指控被逮捕，由此引发了多个城市的暴力抗议活动，导致巴基斯坦政府下令关闭移动互联网服务，并封锁多个社交媒体平台。下图显示了政府命令关闭对该国四家移动网络提供商流量的影响：AS24499 (Telenor Pakistan)、AS59257 (中国移动巴基斯坦公司)、AS45669 (Mobilink/Jazz) 和 AS56167 (Ufone/PTML)。政府命令关闭导致这些网络的互联网流量完全损失，Telenor 和中国移动巴基斯坦公司的流量损失开始于当地时间 5 月 9 日 22:00（协调世界时 17:00），Mobilink/Jazz 的流量损失开始于当地时间 5 月 9 日 18:00（协调世界时 13:00），Ufone/PTML 的流量损失开始于当地时间 5 月 10 日 01:00（协调世界时 5 月 9 日 20:00）。当地时间 5 月 12 日 22:00（协调世界时 17:00），该国的互联网流量开始恢复。

通过查看 Cloudflare Radar 最近发布的巴基斯坦“互联网质量”页面，我们发现在移动网络关闭后，巴基斯坦境内的延迟中值略有下降，如下图所示。在网络关闭之前，延迟中值（根据 Cloudflare 和其他一些提供商的观测）在 90-100ms 之间，而在网络关闭之后，延迟中值更接近 75ms，这可能因为用户纷纷转向低延迟固定宽带连接，该国的几家固网宽带提供商的网络在移动网络不可用时均出现了流量增加。

有关移动网络关闭、内容屏蔽以及行政单位和城市层面影响的更多详情，请参阅我们于 5 月 12 日发布的博文“Cloudflare 对巴基斯坦互联网中断事件的分析”。

印度

不幸的是，互联网关闭事件在印度频频发生，根据数字权利组织 Access Now 的报告，2022 年印度国内至少发生了 84 起关闭事件。这些关闭行动通常在地方一级实施，而且往往持续很长时间。在民族冲突升级后，印度东北部的曼尼普尔邦从 5 月 3 日开始实施了一次这样的关闭行动，据报道，这次关闭网络的目的是“_通过阻止虚假信息和不实谣言的传播......挫败反国家和反社会分子的意图和活动”以及_网络可能会“严重扰乱整个社区的和平共处和公共秩序”。该邦最初宣布移动数据服务暂停五天，之后每隔五天就再度发布命令，不断延长暂停时间。

下图显示了政府命令关闭对曼尼普尔邦两家主要网络提供商流量的影响。AS45609 (Airtel) 和 AS9829 (BSNL) 的流量于当地时间 5 月 4 日 18:00 左右（协调世界时 12:30）开始大幅下降。Airtel 的网络流量一直保持很低的水平，并在 6 月底继续进一步下降。BSNL 的流量从 6 月初开始略有回升，但仍然极低。

截至本文撰写之时（7 月下旬），关闭令仍未撤销。

Severe weather

恶劣天气

关岛

5 月 24 日，超强台风“玛娃”对美国领地关岛造成了严重破坏，台风登陆后造成了巨大的损失，吹倒了全岛的大量树木、建筑物、电线和通信基础设施。如下图所示，这些破坏导致互联网连接严重中断。灾后恢复工作几乎立即启动，关岛电力局、Docomo Pacific 以及 GTA Teleguam 都在其网站和/或社交媒体帐户上定期发布最新动态。

Cable damage

在这两家互联网提供商中，GTA Teleguam (AS9246) 在 6 月份基本恢复服务，如下图所示，流量在 6 月 17 日前后恢复到风暴前的水平。事实上，在 6 月 20 日的 Facebook 帖子中，该公司就指出：“截至今日，我们的大部分无线网络基站都已投入使用。”不过， Docomo Pacific (AS3605) 的恢复进展就要慢很多。下图显示，截至 6 月底，该公司的网络流量仍远低于风暴前的水平。

电缆损坏

玻利维亚

6 月 19 日，玻利维亚电信公司 COTAS 在其 Facebook 页面上发布了动态 ，提醒用户庞戈镇 (Pongo) 的一条光缆被切断。从下图中可以看出，光缆被切断后，COTAS 与该国另外两家网络提供商 AS25620 (COTAS), AS27839 (Comteco), 和 AS52495 (Cotel) 的互联网连接在当地时间 13:00 - 18:00 （协调世界时 17:00 - 22:00）期间受到严重干扰。

冈比亚

冈比亚国有电信公司 Gamtel 于 6 月 7 日通过 Twitter 发帖，通知用户有部分光缆被切断，随后于 6 月 8 日又发现有光缆被切断。当地时间 6 月 7 日 14:00 至 6 月 9 日 00:00 期间，这两起事件中断了 AS25250 (Gamtel) 的互联网连接，流量与前一段相比下降高达 80%。(冈比亚的时区为 UTC+0，因此当地时间与协调世界时 (UTC) 相同。）

Power outages

菲律宾

当地时间 6 月 5 日 18:43（协调世界时 10:43），菲律宾电信运营商 PLDT 在 Twitter 上发布公告称：“我们的一个海底光缆合作伙伴确认其部分互联网带宽容量出现损失，因此互联网浏览速度将会减慢。我们正与合作伙伴合作提供备用容量，以便在接下来的几个小时内恢复浏览体验。”下面的流量图显示，从当地时间 14:00 左右（协调世界时 06:00 左右）开始，AS9299 (PLDT) 的互联网流量出现轻微中断，PLDT 所指的“互联网浏览速度变慢”在下面的互联网质量图中表现得很明显，在同一时间，延迟增加，带宽减小。PLDT 在随后发布的推文中称，截至当地时间 6 月 6 日 06:22 （协调世界时 6 月 5 日 22:22），"我们的海底电缆合作伙伴确认另外增加了容量，浏览体验线衣恢复。”

停电

库拉索

Aqualectra 是库拉索岛的主要公用事业公司，提供供水和供电服务。6 月 8 日，该公司在其 Facebook 页面（1、2、3、4）上发布了一系列停电警报：由于连接 Parera 变电站的一条主要电力电缆出现故障，将导致“所有街区”停电。这次停电影响了岛上的互联网连接，如下图所示，在全国范围内以及几个互联网服务提供商的网络上观测到了严重的流量损失，包括 AS11081 (UTS)、AS52233 (Columbus Communications) 和 AS27660 (Curaçao Telecom)。该公司于当地时间 6 月 9 日 01:25（协调世界时 05:25）在 Facebook 上再度发帖，确认所有居民区已恢复供电。

葡萄牙

据公开报道（1、2），6 月 6 日下午，位于 Prior Velho（里斯本附近）的 Equinix 数据中心发生断电，影响了当地的公用事业、银行服务和法院网络。葡萄牙互联网服务提供商 MEO 也受到停电影响，导致 AS3243 (MEO-RESIDENCIAL) 和 AS15525 (MEO-EMPRESAS)的流量下降，具体如下图所示。停电造成的中断也影响了葡萄牙国内的连接质量，如下面的 Radar 互联网质量图所示；带宽的下降和延迟的增加，表明终端用户在此期间可能遇到了较差的网络性能。

博茨瓦纳

Technical problems

5 月 19 日，博茨瓦纳发生全国性停电事件，造成互联网中断，从当地时间 10:45 至 12:15（协调世界时 08:45 - 10:15），持续约 90 分钟，如下图所示。博茨瓦纳电力公司在推文中公开通报了此次事件，但并未透露造成这起事件的根本原因。

巴巴多斯

4 月 4 日，巴巴多斯电力能源公司在推特上发布了一则"停电通知"，通知称”我们已知晓全岛用户目前都已停电。”。该通知发布于当地时间 11:46（协调世界时 15:46），发布后不久，全国范围内的网络流量就出现了大幅下降，表明停电也影响了全国互联网的连接。在全天发布了几次动态更新后，该公司于当地时间 18:00（协调世界时 22:00）发布的最后一次动态显示，所有受影响的用户都已恢复供电。下图显示，网络流量又经过几个小时才恢复到正常水平。(请注意，图中橙色高亮部分表示中断持续时间，红色阴影部分与内部数据收集问题有关。）

技术问题

纳米比亚

6 月 15 日和 16 日，纳米比亚互联网出现长达 7 小时的中断，原因是纳米比亚电信公司遇到不明的”技术挑战”。根据网络提供商的推文，纳米比亚电信公司周四在其固网和移动数据服务方面遇到了技术挑战，导致互联网连接时断时续。”从下面的全国和网络流量图中可以看出这些挑战的影响。

所罗门群岛

4 月 26 日和 27 日，不明“技术原因”也导致所罗门群岛 Our Telekom 公司客户的移动互联网连接中断。4 月 26 日，Our Telekom 在 Facebook 上发布了一条简短的贴文：“由于技术原因，我们的移动数据网络目前处于瘫痪状态。”下图显示，AS45891（Our Telekom/SBT） 的网络流量在当地时间 4 月 27 日 06:30 （协调世界时 4 月 26 日 19:30）至 4 月 27 日 17:00 （协调世界时 4 月 27 日 06:00）期间大幅下降。Our Telekom 的移动流量损失也影响了整个国家的网络流量；如图所示，所罗门群岛也受到类似中断事件的影响。

SpaceX Starlink

SpaceX Starlink 的服务足迹日益遍布全球，其网络中断对多个国家/地区的用户造成了潜在影响。在协调世界时 4 月 7 日午夜前夕，从 AS14593 (SpaceX-Starlink) 观测到的互联网流量开始大幅下降。此次中断持续时间较短，流量在两小时内就恢复到预期水平。根据 SpaceX 首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）发布的推文，该问题是由“地面基站过期导致”（与一个或多个 Starlink 地面基站相关的数字证书过期，可能阻碍了卫星星座与地面基站之间的通信）。

马达加斯加

在马达加斯加，Telma Madagascar 报告称“骨干网络出现问题”，导致在当地时间 4 月 7 日 09:15 - 14:00（协调世界时 06:15 - 11:00）期间出现多达三分之二的互联网流量损失。下图显示，主干网络问题中断了全国范围内以及 AS37054 (Telma Madagascar) 的网络流量。

英国

4 月 4 日，英国互联网提供商 Virgin Media 发生了多次服务中断，影响了该公司宽带用户的互联网连接。第一次中断于当地时间 01:00（协调世界时午夜）前夕开始，持续到当地时间 09:00 左右（协调世界时 08:00）。第二次中断于当地时间 16:00（协调世界时 15:00）左右开始，流量在接下来的几个小时内时高时低，直到当地时间 21:30（协调世界时 20:30）左右才趋于稳定。

Cyberattacks

Virgin Media 的 Twitter 帐户在清晨中断几个小时后承认了这一情况，其推文称“我们意识到有一个问题正在影响 Virgin Media 客户以及我们联络中心的宽带服务。我们的团队目前正在努力尽快查明并解决问题，我们向受影响的客户表示歉意。”服务恢复后，该公司再度发布推文称“我们已经恢复了客户的宽带服务，但我们的工程师仍在继续调查，并密切关注事态发展。我们对所造成的不便深表歉意。”

然而，Virgin Media 的 Twitter 帐户很快又确认了第二次中断，其于协调世界时 16:25 发布的推文称“不幸的是，先前的一个问题又再次出现，导致 Virgin Media 的一些客户的宽带连接出现间歇性问题。我们再次向受到影响的用户表示歉意，我们的团队将继续全力以赴，找到问题的根本原因并加以解决。”

尽管 Virgin Media 没有通过社交媒体分享有关中断或解决方法的更多细节，但该公司的一位客户通过 Twitter 分享了一些信息，，他的推文称“Virgin Media 工程师重新安装了光纤卡并重置了集线器设备，以恢复服务。他们的解决办法是延长 TTL 以保持稳定性，同时实施永久修复。”

有关 Virgin Media 网络中断事件的更多详情，请参阅我们 4 月 4 日的博文：Cloudflare 对英国 Virgin Media 网络中断事件的分析。

网络攻击

Military action

乌克兰

正如我们在过去的博文中的分析，俄乌战争也开辟了非常活跃的网络战场，自 2022 年 2 月冲突开始以来，我们观测到了大量流量转移、网络攻击和流量重路由事件。2022 年 5 月初，我们观测到多家乌克兰网络提供商的流量通过 AS201776 (Miranda Media) 重路由，这是一家位于克里米亚、由俄罗斯控制的网络运营商。（这一重路由事件在另外两篇博文中进行了详细地讨论：“跟踪了解乌克兰赫尔松市互联网连接的变化”和“乌克兰战争爆发一年之际：互联网趋势、攻击和弹性”。）

在一年多以后的 5 月 26 日，我们观测到 Miranda Media 的互联网中断。流量在当地时间 16:30（协调世界时 13:30）左右开始下降，在当地时间 18:15（协调世界时 15:15）左右降至零。这次中断事件造成克里米亚半岛和乌克兰部分俄占区的网络连接中断，一直持续到当地时间 5 月 27 日 06:00 左右（协调世界时 03:00）。该公司发布的报告（1、2）显示，此次中断是由针对 Miranda Media 的网络攻击造成，据说是乌克兰黑客所为。

俄罗斯

俄罗斯卫星服务提供商 Dozor Teleport 的客户包括俄罗斯国防部、北方舰队舰船、俄罗斯能源公司 Gazprom、偏远油田、Bilibino 核电站、联邦安全局 (FSB)、Rosatom 等组织，该公司于 6 月 29 日经历了长达数小时的网络中断。据报道，这次中断发生在协调世界时 01:30 - 17:30 期间，是由网络攻击造成，，至少有两个组织声称对此次网络中断事件负责。

军事行动

Maintenance

乍得

4 月 23 日和 24 日，乍得发生了多起互联网中断事件，影响了多家互联网提供商，最终全国都受到了影响。如下图所示，中断发生在当地时间 4 月 23 日 04:30 - 06:00（协调世界时 03:30 - 05:00）、15:00 - 20:00（协调世界时 14:00 - 19:00），以及当地时间 4 月 24 日 04:00 - 08:30（协调世界时 03:00 - 07:30）。受影响的乍得网络提供商包括 AS327802 (Millicom Chad)、AS327756 (Airtel Chad)、AS328594 (Sudat Chad) 和 AS327975 (ILNET-TELECOM)。据报道，中断的原因是连接乍得与邻国喀麦隆和苏丹的光纤基础设施遭到破坏，其中苏丹也因为苏丹武装部队（SAF）与快速支援部队（RSF）的冲突而发生了互联网服务中断事件。

苏丹

如上所述，4 月份发生在苏丹境内的军事行动中断了乍得的互联网连接。从 4 月中旬开始，苏丹的主要互联网提供商经历了多次互联网中断，下图显示了其中的三次。该国的内战导致燃料短缺和断电，最终造成了互联网连接中断。

AS15706 (Sudatel) 的互联网服务在当地时间 4 月 23 日 03:00 至 4 月 24 日 17:00（协调世界时 4 月 23 日 01:00 至 4 月 24 日 15:00）以及 4 月 25 日 03:00 至 4 月 28 日 01:00（协调世界时 4 月 25 日 01:00 至 4 月 27 日 23:00）期间全面中断。AS36972 (MTN) 的互联网连接在当地时间 4 月 16 日 03:00 至 12:00（协调世界时 01:00 - 10:00）期间中断，在当地时间 4 月 27 日 20:00 至 4 月 29 日 02:00（协调世界时 4 月 27 日 18:00 至 4 月 29 日 00:00）期间再次中断。在经过数天名义上的恢复后，5 月 5 日开始近乎彻底长期中断，持续了数周。与 MTN 类似，AS33788 (Kanar Telecommunication) 的网络也多次长时间中断。在当地时间 4 月 19 日中午流量大幅下降之后，4 月 21 日 12:00 至 4 月 29 日 01:00（协调世界时 4 月 21 日 10:00 至 4 月 28 日 23:00）期间了近乎完全中断，4 月 24 日晚间出现了非常短暂的小幅恢复。之后在当地时间 5 月 11 日 00:00（协调世界时 5 月 10 日 22:00）左右开始长时间中断，也持续了数周。

有关苏丹互联网中断事件的更多详情，请参阅我们 5 月 2 日的博文：苏丹国内的冲突对互联网模式的影响。

维护

西非电缆系统 (WACS)海底电缆的维修工作导致多哥、刚果（布）和布基纳法索等多个国家在 4 月 6 日出现互联网连接中断。根据 Canalbox Cong 发布的 Facebook 贴文的 Google 翻译结果，此次维修工作可能会导致“非常严重的互联网连接中断问题，并有全面中断的风险”。（Canalbox (GVA) 是非洲的一家电信运营商，在非洲多个国家提供服务。）

下图显示有三个于 AS36924 (GVA-Canalbox) 有关的重叠中断注释，每个注释都与在受影响国家之一的自治系统（网络）上观测到的中断事件有关。在刚果（布），当地时间 16:15 - 23:15（协调世界时 15:15 - 22:15）期间出现了严重的流量中断。在布基纳法索，流量中断发生的时间较早，严重程度较轻，发生在当地时间 09:15 - 18:00（协调世界时 09:15 - 18:00）期间，多哥也受到类似影响，流量中断时间为当地时间 11:00 - 23:15（协调世界时 11:00 - 23:15）。

总结

由于互联网与世界各地的商业、金融服务和日常生活紧密相连，因此互联网连接的中断最终都会带来经济影响。受电缆中断或恶劣天气等意外或不可避免事件造成的网络中断影响的提供商通常会尽量缩小中断范围并缩短中断时间，从而限制中断造成的经济影响。然而，对于政府主导的互联网关闭事件，对经济的损害由政府自身造成。国际互联网协会 (Internet Society) 的净损失计算器现在提供了一种量化这种损害的方法，使公众、倡导团体和政府本身能够从国内生产总值 (GDP)、外商直接投资 (FDI) 和失业率的角度了解关闭互联网的潜在成本。

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