2023 年第四季度 DDoS 威胁趋势报告
2024/01/09
欢迎阅读 Cloudflare 的第十六版 DDoS 威胁趋势报告。本版涵盖了 2023 年第四季度及全年的 DDoS 趋势和关键发现，包括对全年主要趋势的回顾...继续阅读 »
2024/01/09
欢迎阅读 Cloudflare 的第十六版 DDoS 威胁趋势报告。本版涵盖了 2023 年第四季度及全年的 DDoS 趋势和关键发现，包括对全年主要趋势的回顾...继续阅读 »
2023/10/26
在上一季度，DDoS 攻击激增了 65%。游戏和赌博公司受到的攻击最多，Cloudflare 缓解了数千次超体积 DDoS 攻击。最大的一次峰值达到 2.01 亿 rps。在上一季度，由于 Cloudflare 缓解了数千次针对 HTTP/2 Rapid Reset 漏洞的超容量耗尽攻击，DDoS 攻击激增了 65%。阅读我们的报告，了解各地区和各行业最新的 DDoS 攻击趋势...
2023/10/10
“HTTP/2 Rapid Reset”攻击利用 HTTP/2 协议中的弱点来生成巨大的超容量 DDoS 攻击。近几个月来，Cloudflare 缓解了一系列此类攻击，其中包括一起比我们之前观察到的任何攻击规模大三倍的攻击...
2023/10/10
这篇文章深入探讨了 HTTP/2 协议的详细信息、攻击者利用来实施这些大规模攻击的功能，以及我们为确保所有客户受到保护而采取的缓解策略...
2023/08/21
我们再次发布应用程序安全报告的季度更新。请继续阅读，了解从 Cloudflare 全球网络中得出的新攻击趋势和见解...
2023年8月21日 13:00
2023 年，网络安全的重要性愈发突显，如果不加以重视，很容易受到网络攻击，带来难以处理的后果。下面的阅读清单可供您了解攻击的方方面面，包括今年的趋势、有关攻击的必要知识，以及使用 Cloudflare 实施保护的指南...
2023年7月18日 13:00
2023 年第二季度，DDoS 攻击的复杂程度发生前所未有的升级。亲俄黑客组织 REvil、Killnet 和 Anonymous Sudan 联合起来攻击西方网站。Mitel 漏洞利用攻击激增了 532%，针对加密货币的攻击也飙升了 600%...
2023年4月11日 13:00
2023 年伊始，威胁行为者就发动了一系列重大攻击。年初出现了一系列针对西方目标的黑客活动，以及破纪录的超大容量攻击...
2023年2月13日 18:37
上周末发生的 DDoS 攻击已破纪录。上周末，Cloudflare 检测到并缓解了几十起超大体量的 DDoS 攻击。大多数攻击的峰值范围为 5000-7000 万个请求/秒 (rps)，最大的一次攻击超过 7100 万个 rps...
2023年2月02日 06:02
在过去的几天里，Cloudflare 以及其他消息来源观察到，一个自称 Killnet 的亲俄黑客组织对医疗保健行业组织发动了攻击...
2023年1月10日 13:00
在第四季度，Cloudflare 缓解了数百万次 DDoS 攻击。攻击持续时间增加，大规模攻击激增，勒索 DDoS 攻击持续存在。旅游和会展行业受到最多攻击，到中国互联网资产的流量中 90% 为 L3/4 DDoS 攻击。欢迎阅读最新报告以了解详情...
2022年10月12日 13:00
在第三季度，DDoS 攻击增加了 111%，而且多 Tb 级规模的 DDoS 攻击日益频繁，Cloudflare 自动缓解了针对 Minecraft 服务器的一次 2.5 Tbps 攻击。欢迎阅读我们的 2022 年第三季度 DDoS 报告以了解更多...
2022年9月27日 14:15
Forrester 在 2022 年第三季度 Forrester Wave™：Web 应用程序防火墙报告中将 Cloudflare 评为“领导者”。该报告按照当前产品、策略和市场存在类别的 24 项标准对 12 家 Web 应用程序防火墙（WAF）提供商进行了评估...
2022年9月06日 16:15
Gartner 在 2022 年度 “Gartner® Web 应用程序和 API 保护 (WAAP) 魔力象限™” 报告中评估了 11 家供应商的 “执行能力” 和 “愿景完整性”，并将 Cloudflare 评为“领导者”...
2022年8月11日 13:00
2022 年，网络安全的重要性空前突显，如果不加以重视，很容易受到网络攻击，带来难以处理的后果。随着欧洲（乌克兰）战事延续，网络战也有增无减，毕竟现在网民达到空前的规模，2022 年初为 49.5 亿人，占世界总人口的 62.5%（据估计，该数字在 2021 年增长了大约 4%，在 2020 年增长了 7.3%）。 今年以来，Cloudflare 一直在宣布推出新的产品、解决方案和计划，由此可见，我们多年来一直在防止和缓解网络攻击并不断从中学习，而我们遇到的大大小小的网络攻击不下几千次。目前，我们平均每天要阻止 1240 亿次网络威胁。我们处理攻击的次...