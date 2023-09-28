免费开始使用|联系销售团队|

Cloudflare 博客

订阅以接收新文章的通知：

D1：现已开放公测

2023-09-28

7 分钟阅读时间
这篇博文也有 English日本語한국어繁體中文版本。

D1 现在处于公测阶段，主旋律是“规模”：每数据库的存储限制更高，_并且_能够创建更多数据库，我们正在解锁开发人员在 D1 上构建生产规模应用程序的能力。任何拥有现有付费 Workers 计划的开发人员都不必动一根手指就能从中受益：我们已将此功能追溯应用到所有现有的 D1 数据库。

D1: open beta is here

如果您错过了 Developer Week 期间的上一次 D1 更新变更日志中的大量更新），或者您是第一次接触 D1：请继续阅读。

提醒我一下：D1 是数据库吗？

D1 是我们的原生无服务器数据库，我们于去年 11 月推出了该数据库的内测：它是 Workers KVDurable ObjectsR2 的可查询数据库补充。

当我们开始构建 D1 时，我们确立了一些要点：它必须快速、必须非常容易创建数据库、必须基于 SQL。

最后一点至关重要：它使得开发人员可以：a) 避免学习另一种自定义查询语言；b) 让现有的查询结构、ORM（对象关系映射器）库和其他工具更容易连接到 D1，而且所需的工作很少。从这里，我们看到大量的项目构建了对D1的支持：从 Drizzle ORMKyselyT4 应用（使用 D1 作为数据库的全栈工具包）。

我们还知道，D1 不能成为从 Workers 查询数据库的唯一方法：对于拥有现有数据库和成千上万行 SQL 或现有 ORM 代码的团队来说，迁移到 D1 并不是一个下午就能完成的事情。对于这些团队，我们构建了 Hyperdrive，让您可以连接到现有数据库，并使其具有全局感。我们认为这给了团队灵活性：将 D1 和Workers 组合用于全球分布式应用程序，使用 Hyperdrive 查询遗留云中的数据库，而这些数据库是无法一下子摆脱的。

数据库更大，数量更多

这也是整个内测中成千上万的 D1 用户提出的最大要求：不仅要有更多的数据库，还要有_更大的_数据库。

Workers 付费计划的开发人员现在可以将每个数据库的容量提高到 2GB，并可以创建 50,000 个数据库（原来分别为 500MB 和 10 个）。是的，您没有看错：每个帐户 50,000 个数据库。这解锁了一大堆按用户的数据库用例，并实现了客户之间的真正隔离，而传统的关系数据库部署无法做到这一点。

在接下来的几周和几个月的时间里，我们将继续努力解锁更大的数据库：使用 D1 公测版本的开发人员将在 D1 的公共变更日志中看到这些限制的自动增大。

大小达到两位数 GB 的数据库的最大障碍之一是性能：我们要确保数据库能够_真正_快速加载并准备就绪，冷启动时间长达数秒（或更长）是不可接受的。如果一个 10GB 或 20GB 的数据库需要 15 秒才能回答查询，那么使用起来会非常令人沮丧。

Workers 免费计划的用户将永久保留 10 个 500MB 的数据库（变更日志）：我们希望让更多开发人员在使用 D1 和 Workers 之前有更多的试验空间。

时间旅行来了

时间旅行允许您将数据库回滚到特定时间点：具体来说，是过去 30 天内的任何一分钟。每个 D1 数据库都默认启用了该功能，不会增加任何成本，也不会计入存储限制。

对于那些一直关注时间旅行的用户：我们最初宣布在今年早些时候发布了“时间旅行”，并在七月份向所有 D1 用户开放。它的核心功能非常简单：时间旅行在 D1 中引入了“书签”的概念。书签代表了数据库在某个特定时间点的状态，并且实际上是一个只能追加的日志。时间旅行可以获取时间戳并将其转换为书签，或直接转换为书签：让您可以还原到该时间点。更妙的是：还原后不会阻止您继续回溯。

我们认为通过一个例子说明“时间旅行”效果最好，因此让我们对数据库进行修改：数据库中有一个“订单”表，用于存储我们电子商务商店的每个订单：

很好。现在，如果我们想对一组特定订单进行更改：地址更改或货运公司更改，该怎么办？

# To illustrate: we have 89,185 unique addresses in our order database. 
➜  wrangler d1 execute northwind --command "SELECT count(distinct ShipAddress) FROM [Order]" 
┌──────────┐
│ count(*) │
├──────────┤
│ 89185    │
└──────────┘

我们犯了一个很多人都犯过的错误：我们忘记了 UPDATE 查询中的 WHERE 子句。我们没有更新特定的订单 ID，而是更新了表中每个订单的 ShipAddress。

# I think we might be forgetting something here...
➜  wrangler d1 execute northwind --command "UPDATE [Order] SET ShipAddress = 'Av. Veracruz 38, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX, Mexico'

恐慌开始了。我们记得在做这件事之前做备份吗？它是多久前的事了？我们是否打开了时间点恢复？当时它似乎很贵…

# Every order is now going to a wine bar in Mexico City. 
➜  wrangler d1 execute northwind --command "SELECT count(distinct ShipAddress) FROM [Order]" 
┌──────────┐
│ count(*) │
├──────────┤
│ 1        │
└──────────┘

没关系。我们使用的是 D1。我们可以使用时间旅行功能。它是默认打开的：让我们解决这个问题，回到几分钟前。

我们来看看是否奏效：

# Let's go back in time.
➜  wrangler d1 time-travel restore northwind --timestamp="2023-09-23T14:20:00Z"

🚧 Restoring database northwind from bookmark 0000000b-00000002-00004ca7-9f3dba64bda132e1c1706a4b9d44c3c9
✔ OK to proceed (y/N) … yes

⚡️ Time travel in progress...
✅ Database dash-db restored back to bookmark 00000000-00000004-00004ca7-97a8857d35583887de16219c766c0785
↩️ To undo this operation, you can restore to the previous bookmark: 00000013-ffffffff-00004ca7-90b029f26ab5bd88843c55c87b26f497

我们认为，当您有许多较小的数据库时，时间旅行也会变得更加强大：任何还原操作的弊端都会进一步减少，并且仅限于单个用户或租户。

# Phew. We're good. 
➜  wrangler d1 execute northwind --command "SELECT count(distinct ShipAddress) FROM [Order]" 
┌──────────┐
│ count(*) │
├──────────┤
│ 89185    │
└──────────┘

这也只是时间旅行的开始：我们不仅支持还原数据库，还支持从现有数据库派生数据库和覆盖现有数据库。如果您可以用一条命令派生数据库和/或根据实际数据测试迁移和模式更改，那么您就可以降低使用数据库所带来的许多传统挑战的风险。

按行定价

在 5 月，我们公布了 D1 的定价，得到了很多关于我们在免费和付费计划中包含多少量的积极反馈。在 8 月，我们发布了基于行的新模型，取代了之前的字节单位模型，使预测和量化使用量变得更加容易。具体来说，我们改用行模式是因为它更易于推理：如果您正在写一行，那么它是 1KB 还是 1MB 都无关紧要。如果您的读取查询使用索引列进行过滤，那么您不但可以获得性能上的优势，而且还能节省成本。

以下是 D1 的定价——几乎所有内容都保持不变，但增加了按行收费的优点：

D1 的定价——您可以在 D1 的公开文档中找到更多详细信息。

和以前一样，D1 不对“数据库时间”、数据库数量或时间点恢复（时间旅行）收费，只需查询 D1 并支付读取、写入和存储费用，仅此而已。

我们相信，这不仅使D1的成本效益大大提高，而且使管理多个数据库更容易，以隔离客户数据或生产与暂存数据：我们不在乎您查询的是_哪个_数据库。您可以按照自己的喜好管理数据，分离客户数据，避免陷入“基于计费的架构”陷阱，即只围绕收费方式进行构建，即使这对您的团队来说并不直观或合理。

为了便于查看给定查询的费用_以及_何时使用索引优化查询，D1 还会返回查询读取和/或写入的行数，以便您了解查询的成本和速度。

例如，以下查询根据日期过滤订单：

上述未编制索引的查询扫描了 16,800 行。即使我们不对它进行优化，D1 每月也会免费提供 250 亿次查询，这意味着我们可以在一整个月内进行 140 万次查询，而不必担心额外的费用。

SELECT * FROM [Order] WHERE ShippedDate > '2016-01-22'" 

[
  {
    "results": [],
    "success": true,
    "meta": {
      "duration": 5.032,
      "size_after": 33067008,
      "rows_read": 16818,
      "rows_written": 0
    }
  }
]

但是，我们可以利用索引做得更好：

创建索引后，让我们看看现在查询需要读取多少行：

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_orders_date ON [Order](ShippedDate)

在 ShippedDate 列上使用索引的相同查询只读取了 417 行：不仅速度更快（持续时间以毫秒为单位！），而且成本更低：我们每月可以运行该查询 5900 万次，而所需支付的费用不会超过 5 美元的 Workers 计划。

SELECT * FROM [Order] WHERE ShippedDate > '2016-01-22'" 

[
  {
    "results": [],
    "success": true,
    "meta": {
      "duration": 3.793,
             "size_after": 33067008,
      "rows_read": 417,
      "rows_written": 0
    }
  }
]

D1 还可以通过 Cloudflare 仪表板和我们的 GraphQL 分析 API 公开行计数：因此，您不但可以在调整性能时查看每查询的行计数，而且可以分析跨所有数据库的查询模式。

D1 for Platforms

在 D1 的整个内测阶段，我们得知一些团队对 D1 的横向扩展能力感到兴奋，也与他们一起工作过：这种能力能够为每个客户（或用户！）部署一个数据库，以便让数据更接近团队访问数据的位置，_并且_将数据与其他用户隔离开来的力度更大。

Workers for Platforms（可将其视为“功能即服务”）上构建下一个重大项目的团队可以使用 D1 为每个用户部署一个数据库，使客户数据彼此强力分离。

例如，作为 D1 的早期采用者之一，RONIN 正在构建一个边缘优先的内容和数据平台，该平台由每个客户专用的 D1 数据库提供支持，使客户能够将数据放置在更靠近用户的位置，并使每个客户与其他客户的查询隔离开来。

RONIN 使用 D1 for Platforms 在边缘提供自动无限可扩展性，而不是启动和管理无数的传统数据库实例。这使得 RONIN 能够专注于为您的内容提供直观的编辑体验。

说到启用“D1 for Platforms”，我们从一开始就从几个方面考虑了这个问题：

  • 在 D1 已经实现的每个帐户 50,000 个数据库的基础上，对于 Workers for Platforms 用户还支持 100,000 多个数据库（没有限制，但如果我们说“无限”，您可能不会相信）。

  • D1 的定价——不按数据库付费，也不需为“闲置的数据库”付费。如果您的用户范围很广，从数千 QPS 到每 10 分钟 1-2 个查询不等，您就不必为流量较少的数据库支付更多的“数据库时间”，也不必为整个用户群的尖峰工作负载制定计划。

  • 可通过 D1 的 HTTP API 以编程方式配置更多数据库，并将数据库附加到 Worker，而无需重新部署。也不存在“配置”延迟：您创建数据库后，它就能立即供您或您的用户查询。

  • 详细的逐数据库分析，因此您可以通过 D1 的 GraphQL 分析 API 了解正在使用哪些数据库以及如何查询这些数据库。

如果您打算在 Workers 的基础上构建下一个大型平台，并希望大规模使用 D1，无论您是否参与了 Workers Launchpad 计划，都请联系我们。

D1 的下一步是什么？

**我们设定了一个明确的目标：我们希望在明年初（2024 年第一季度）“正式发布”(GA) D1 以用于生产用例。**虽然您可能已经在没有等待名单或审批流程的情况下使用 D1，但我们知道，GA 标签对许多人来说是数据库的一个重要标签（对于我们也是如此）。

从现在到 GA 期间，我们将致力于实现 D1 愿景的一些关键部分，并继续关注可靠性和性能。

这一愿景中剩下的最大部分之一是全局读取复制，我们今年早些时候曾谈到过这一点。重要的是，复制将是免费的，不会使您的存储消耗成倍增加，而且仍然可以实现会话一致性（读己之所写）。D1 的部分任务是让数据更接近用户所在的位置，我们很高兴能实现这一使命。

我们还在努力扩展 D1 的内置时间点恢复功能时间旅行，这样您就可以从特定时间点动态派生和/或克隆数据库。

在今年余下的时间里，我们还将逐步开放对每个数据库存储空间的限制，为每个帐户解锁更多存储空间，以及您可以创建的数据库数量，因此请随时关注 D1 变更日志（或您的收件箱）。

同时，如果您还没有使用过 D1，可以立即开始使用，访问 D1 的开发人员文档来激发一些想法，或者在我们的开发人员 Discord 上加入 #d1-beta 频道，与其他 D1 开发人员以及我们的产品工程团队交流。

我们保护整个企业网络，帮助客户高效构建互联网规模的应用程序，加速任何网站或互联网应用程序抵御 DDoS 攻击，防止黑客入侵，并能协助您实现 Zero Trust 的过程

从任何设备访问 1.1.1.1，以开始使用我们的免费应用程序，帮助您更快、更安全地访问互联网。要进一步了解我们帮助构建更美好互联网的使命，请从这里开始。如果您正在寻找新的职业方向，请查看我们的空缺职位
生日周开发人员平台DatabaseD1

在 X 上关注

Matt Silverlock|@elithrar
Ben Yule|@bjyule
Cloudflare|@cloudflare

相关帖子

2026年4月22日

Making Rust Workers reliable: panic and abort recovery in wasm‑bindgen

Panics in Rust Workers were historically fatal, poisoning the entire instance. By collaborating upstream on the wasm‑bindgen project, Rust Workers now support resilient critical error recovery, including panic unwinding using WebAssembly Exception Handling....

Cloudflare Workers, Rust, Rust Workers, WebAssembly, WASM, 可靠性, 工程, 开源, 开发人员平台, 开发人员 

2026年4月20日

The AI engineering stack we built internally — on the platform we ship

We built our internal AI engineering stack on the same products we ship. That means 20 million requests routed through AI Gateway, 241 billion tokens processed, and inference running on Workers AI, serving more than 3,683 internal users. Here's how we did it. ...

Agents Week, 智能体, AI, Cloudflare Workers, SASE, MCP, 开发人员平台, 开发人员, Cloudflare Gateway, 产品新闻, Workers AI 

2026年4月20日

构建智能体云：我们在 Agents Week 2026 期间发布的所有产品与功能

Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...

Agents Week, 智能体, AI, Durable Objects, Cloudflare Workers, SDK, Browser Run, Cloudflare Access, Browser Rendering, MCP, 开发人员平台, 开发人员, 沙盒, LLM, Cloudflare Gateway, Workers AI, 产品新闻, API 