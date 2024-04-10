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D1 (CN)

使用正式发布的 D1 以及 Hyperdrive、Queues 和 Workers Analytics Engine 更新，简化状态管理

2024/04/01

Developer Week (CN)Developers (CN)Developer Platform (CN)D1 (CN)Hyperdrive (CN)Queues (CN)简体中文

全栈应用的核心部分是存储和保留数据！我们希望宣布一系列产品更新来拉开本届 Developer Week 的序幕，这些更新旨在帮助开发人员在 Cloudflare 上构建有状态的应用程序，包括正式发布 D1 和 Hyperdrive，前者是 Cloudflare 的 SQL 数据库，后者是 Cloudflare 的数据加速服务...

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2022年5月11日 21:17

隆重推出 D1：我们的首个 SQL 数据库

我们在 2017 年推出了 Cloudflare Workers，让开发人员能够在我们的网络上进行计算。我们对这一产品解锁的可能性感到兴奋，但我们很快意识到——大多数现实世界的应用程序都是有状态的。从那时起，我们交付了 KV、Durable Objects 和 R2，让开发人员可以访问各种类型的存储...

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