Developer Week 2024 总结
2024/04/08
Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨...继续阅读 »
2024/04/08
Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨...继续阅读 »
2024/04/01
全栈应用的核心部分是存储和保留数据！我们希望宣布一系列产品更新来拉开本届 Developer Week 的序幕，这些更新旨在帮助开发人员在 Cloudflare 上构建有状态的应用程序，包括正式发布 D1 和 Hyperdrive，前者是 Cloudflare 的 SQL 数据库，后者是 Cloudflare 的数据加速服务...
2024/04/01
D1——Cloudflare 的 SQL 数据库——现已正式发布。增加对 10 GB 数据库、数据导出和增强查询调试的支持，使开发人员能够利用 D1 构建生产就绪的应用程序，以满足其对关系型 SQL 数据库的全部需求...
2023/09/28
D1 现在处于公测阶段，主旋律是“规模”：每数据库的存储限制更高，并且能够创建更多数据库，我们正在解锁开发人员在 D1 上构建生产规模应用程序的能力...
2023年2月08日 19:00
今天，我们宣布推出 Wildebeest，这是一个易于部署的开源服务器，与 ActivityPub 和 Mastodon 兼容，完全构建在 Cloudflare 的 Supercloud 之上...
2022年11月18日 21:13
本周我们发布了 30 多个公告，您可查看此处的快速汇总，以防错漏...
2022年11月16日 14:00
在这篇博客文章中，我将向您讲述如何使用 D1 向静态博客网站添加评论。为此，我们将构建一个新的 D1 数据库，并建立一个允许创建和检索评论的简单 JSON API...
2022年5月11日 21:17
我们在 2017 年推出了 Cloudflare Workers，让开发人员能够在我们的网络上进行计算。我们对这一产品解锁的可能性感到兴奋，但我们很快意识到——大多数现实世界的应用程序都是有状态的。从那时起，我们交付了 KV、Durable Objects 和 R2，让开发人员可以访问各种类型的存储...