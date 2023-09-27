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与 Hugging Face 合作，部署 AI 变得空前轻松、实惠🤗

2023-09-27

2 分钟阅读时间
这篇博文也有 EnglishDeutsch日本語한국어EspañolFrançais版本。

今天，我们很高兴地宣布，我们正在与 Hugging Face 合作，让开发人员使用 AI 模型前所未有的容易，并且更加经济实惠。

Partnering with Hugging Face to make deploying AI easier and more affordable than ever 🤗

在接下来的几个月，我们计划向开发人员提供以下三项：

  1. 我们很高兴为 Hugging Face 带来了无服务器 GPU 模型，无需再为基础结构争吵或为未使用的流量付费。只需选择您的模型，然后即可使用；

  2. 将热门的 Hugging Face 优化模型引入 Cloudflare 模型目录；

  3. 推出 Cloudflare 集成作为 Hugging Face 的推断解决方案的一部分。

Hugging Face 托管超过 500,000 个模型，一天服务超过一百万次模型下载，对于想要将 AI 添加到其应用程序的开发人员而言，这是一个首选之地。

同时，在过去六年间，Cloudflare 的目标一直是让开发人员能够利用我们的开发人员平台，尽可能简单地将他们的想法和应用程序转化为现实。

随着 AI 成为每一个应用程序的关键部分，这种合作关系就像是一种自然匹配，将所需的工具交到开发人员的手中，让他们能够轻松、实惠地部署 AI。

“Hugging Face 和 Cloudflare 都致力于让开发人员尽可能轻松、实惠地使用最新 AI 创新。我们很高兴与 Cloudflare 合作提供无服务器 GPU 服务，以帮助开发人员将其 AI 应用从零扩展到全球，无需为基础结构争吵或预测应用程序的未来需求——只需选择您的模型并部署即可。”                                              — Hugging Face 首席执行官，Clem Delangue

我们很乐意与大家分享即将推出的功能，因此，我们想让您提前了解一下我们接下来的产品发布计划。

Hugging Face 模型即将推出

作为开发人员，当您有一个想法时，您会想要尽快将其付诸现实。通过我们的合作，无论您从哪里开始，我们都可为您提供熟悉的模型。

如果您使用 Cloudflare 的开发人员平台来构建应用程序，我们会在过程中自然引入 Hugging Face 模型。您很快将能够直接从 Cloudflare 的仪表板部署经过性能和速度优化的 Hugging Face 模型。

或者，如果您已经习惯于在 Hugging Face 上研究和寻找模型，您很快将能够直接从 Hugging Face UI 部署到 Workers AI。

我们双方的团队都致力于创造最好的开发者体验，我们将会继续努力，消除阻碍开发者创造下一个重大 AI 理念的任何障碍。

为 Hugging Face 用户提供无服务器 GPU 推断

Hugging Face 提供多个推断解决方案，可根据平台上托管的 500,000 个模型进行预测，而无需管理基础结构。这些解决方案包括：免费且速率受限的 Inference API、可进行专用基础结构部署的 Inference Endpoints，以及可进行浏览器内边缘推断的 Transformers.js

我们期待与 Hugging Face 的团队紧密合作，实现由 Cloudflare 提供支持的新体验：从新的无服务器 GPU 推断解决方案，到新的边缘使用案例——敬请期待！

我们很快将会再次相见！

我们迫不及待地想要与开发人员分享我们的合作伙伴关系，并急切地想要在接下来的几个月里让开发人员感受到这些新的体验。

我们保护整个企业网络，帮助客户高效构建互联网规模的应用程序，加速任何网站或互联网应用程序抵御 DDoS 攻击，防止黑客入侵，并能协助您实现 Zero Trust 的过程

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