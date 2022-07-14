Mantis - 迄今最强大的僵尸网络

3 分钟阅读时间

2022 年 6 月，我们报告了我们缓解过的最大 HTTPS DDoS 攻击 — 每秒 2600 万个请求的攻击 - 有记录以来最大的攻击。我们的系统自动检测并缓解了此攻击以及其他许多攻击。自那以来，我们一直在跟踪这个僵尸网络，我们称之为“Mantis”，并且跟踪了它对近千名 Cloudflare 客户发起的攻击。

Cloudflare WAF/CDN 客户可抵御 HTTP DDoS 攻击，包括 Mantis 攻击。请参阅本博客底部，详细了解如何让您的互联网资产最好地抵御 DDoS 攻击。

您见识过 Mantis 吗？

我们将发起每秒 2600 万个请求 DDoS 攻击的僵尸网络命名为“Mantis”，因为它就像螳螂虾那样，个头虽小却很强悍。螳螂虾又称为“拇指切割机”，个体非常小，体长不到 10 厘米，但双钳强而有力，能够从立姿开始以 83 千米/时的速度产生力度高达 1500 牛顿的冲击波。类似地，Mantis 僵尸网络运行大约由 5000 个机器人组成的小群体，但却能利用这些机器人产生巨大的冲击 — 造成了我们所观察到的最大 HTTP DDoS 攻击。

螳螂虾。资料来源：Wikipedia。

Mantis 僵尸网络能够仅使用 5000 个机器人生成每秒 2600 万个 HTTPS 请求。我再说一遍：仅使用 5000 个机器人生成每秒 2600 万个 HTTPS 请求，也就是平均每个机器人生成每秒 5200 个 HTTPS 请求。要生成 2600 万个 HTTP 请求而不造成建立安全连接的额外开销已经很难做到了，但 Mantis 竟然通过 HTTPS 做到了。HTTPS DDoS 攻击需要耗费更多计算资源，因为建立安全的 TLS 加密连接代价更高。这一点突显了该僵尸网络独特的强大能力。

不同于由 DVR、CC 摄像机或烟雾报警器等物联网 (IoT) 设备组成的“传统”僵尸网络，Mantis 利用被劫持的虚拟机和功能强大的服务器。这意味着，每个机器人拥有的计算资源都多得多，因而能够带来这种联合式的“拇指切割”能力。

Mantis 是从 Meris 僵尸网络演化而来的。Meris 僵尸网络依赖于 MikroTik 设备，但 Mantis 进行了扩展，包含各种各样的虚拟机平台，并支持运行各类 HTTP 代理来发起攻击。Mantis 这个名称类似于“Meris”，也是为了体现这一渊源，还因为这一演化带来了猛烈冲击。过去几周以来，Mantis 尤其活跃，将魔爪伸向了近 1000 名 Cloudflare 客户。

Mantis 在攻击谁？

在我们最近的 DDoS 攻击趋势报告中，我们谈到了日益增加的 HTTP DDoS 攻击。上一季度，HTTP DDoS 攻击增加了 72%，而这里面肯定有 Mantis 的“功劳”。上个月，Mantis 针对 Cloudflare 客户发起了 3000 多次 HTTP DDoS 攻击。

考察 Mantis 的目标，我们可以发现，受到最多攻击的行业是互联网和电信行业，占 36% 的攻击比例。排第二位的是新闻、媒体和出版行业，紧随其后的是游戏和金融行业。

考察这些公司所在的位置，我们可以发现，超过 20% 的 DDoS 攻击瞄准美国公司，超过 15% 的 DDoS 攻击瞄准俄罗斯公司，而瞄准土耳其、法国、波兰、乌克兰等国家的 DDoS 攻击不到 5%。

如何防御 Mantis 和其他 DDoS 攻击

Cloudflare 的自动 DDoS 保护系统利用动态指纹来检测并缓解 DDoS 攻击。该系统作为 HTTP DDoS 托管规则集公开给客户。默认情况下，该规则集处于启用状态并会实施缓解措施，因此，如果您不进行任何更改，也就无需执行任何操作，因为您已受到保护。您还可以查看我们的指南最佳实践：DoS 预防措施和响应 DDoS 攻击，了解关于如何优化 Cloudflare 配置的更多小技巧和建议。如果您仅使用了 Magic Transit 或 Spectrum，但同时运行不受 Cloudflare 保护的 HTTP 应用程序，我们建议您将其上线到 Cloudflare 的 WAF/CDN 服务，以从 L7 保护中获益。