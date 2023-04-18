Cloudflare Zaraz로 쉽고 명확해진 동의 관리

3분 읽기

거주 지역에 따라, 웹 사이트를 처음 방문하면 쿠키 사용에 동의하라는 메시지를 확인하실 수 있습니다. 승인하지 않고 다른 항목을 클릭해 보셨다면 쿠키 사용을 허용하거나 허용하지 않을 서비스를 선택하는 목록이 아주, 아주 길다는 점을 알고 계실 겁니다. 웹 사이트에는 일반적으로 추적, A/B 테스트, 리타겟팅 등을 목적으로 수많은 타사 도구가 통합되어 있는데, 각 도구마다 사용자의 동의가 필요하기 때문입니다.

웹 사이트 소유자 측에서는 어떤 타사 도구가 사용되는지, 최종 사용자에게 모든 도구에 대해 물어봤는지 여부를 계속 확인하기가 정말 어렵습니다. 웹 사이트에 타사 스크립트를 로드하는 데 유용한 도구가 있고, 관리하면서 동의를 수집하는 데 유용한 도구가 있습니다. 동의 관리 도구에서 선택된 사항을 스크립트 로드용 도구에 적용하는 과정은 번거로울 때가 많습니다.

타사 도구에 안전과 신속함을 더하고, 동의 수집 및 관리에도 유용한 솔루션인 Cloudflare Zaraz를 사용하면 상황이 달라집니다. Zaraz 동의 관리자를 사용하면 동의 모달을 이용하여 웹 사이트에서 사용자의 동의 설정을 쉽게 수집할 수 있고, Cloudflare Zaraz를 통해 로드하는 타사 도구에 동의 정책을 적용할 수 있습니다. 동의 모달은 처리하는 모든 도구를 옵트인으로 처리하고 클릭 한 번으로 사용자가 모든 도구를 수락하거나 거부할 수 있게 해줍니다.

개인정보 보호가 미래입니다

분석 쿠키, 리타겟팅 쿠키, 유사한 추적 기술을 둘러싼 개인정보 보호 환경은 빠르게 변화하고 있습니다. 예를 들어, 작년에 유럽의 프랑스 데이터 규제 기관은 사용자가 모든 쿠키를 거부하기 어렵게 만들었다는 이유로 Google과 Facebook에 수백만 유로의 벌금을 부과했습니다. 한편, 캘리포니아에서는 리타게팅 쿠키 단속이 수행되었고 캘리포니아를 비롯한 몇몇 주에서는 2023년부터 리타게팅에 관한 새로운 법률이 시행될 예정입니다. 그 결과, 웹 사이트의 타사 스크립트가 추가 쿠키를 사용하여 수행하는 데이터 처리 활동에 따르는 잠재적 책임에 주의하는 회사가 늘어나고 있습니다.

법적 요건은 관할권에 따라 다르므로 상품과 서비스를 홍보하려는 회사는 규정 준수로 인해 골치를 앓을 수도 있지만, 트래커 및 쿠키 규제가 강화되는 상황에서 분명한 것은 최종 사용자에게 트래커에 대해 고지하여 동의할 기회를 주어야 한다는 점입니다.

유럽에서는 타사 스크립트를 로드하여 실행하기 전에 동의를 받아야 합니다. 안타깝게도, 항상 그렇게 되지는 않습니다. 동의 배너를 생성하는 데 사용되는 플랫폼이 동의를 받을 때까지 해당 스크립트를 차단하는 방식으로 설정하기 어렵게 되어 있다는 점이 이유일 때도 있습니다. 규정을 준수하는 과정에서 이러한 어려움을 겪는 소규모 웹 사이트 소유자가 많습니다.

일부 동의 모달은 설계 시 기만적인 방식인 다크 패턴을 사용해 동의 거부 과정을 동의 과정보다 훨씬 더 어렵고 시간이 많이 걸리게 만듭니다. 그러면 최종 사용자가 불만을 느끼는 것은 물론, 이를 막으려는 규제 당국의 강제 조치가 적용되기도 합니다.

웹 사이트의 쿠키 배너. 쿠키에 동의하지 않는 것은 동의하는 것보다 더 어렵고 시간이 오래 걸리기 때문에, 사용자가 불만을 느끼는 것은 물론 최악의 경우에는 여러 관할권의 규제 기관으로부터 강제 조치를 당할 수 있습니다.

간편한 동의 처리

Cloudflare Zaraz는 대부분의 타사 스크립트 작업을 Cloudlare Workers에 넘길 수 있는 도구로, 성능을 크게 개선하고 사이트가 완전히 상호 작용하는 데 걸리는 시간을 줄여줍니다. 사용자가 이 도구를 사용하려면 대시보드에서 타사 스크립트를 구성하면 됩니다. 즉, Cloudflare Zaraz에는 로드할 스크립트 정보 및 특정 조건에서 스크립트를 실행하지 않을 권한이 이미 있습니다. 그래서 Cloudflare 팀은 이미 대시보드에 설정된 도구와 통합해 아주 간단하게 구성할 수 있는 동의 모달을 개발했습니다.

동의 기능으로 작업을 시작하려면 웹 사이트 관리자 기본 정보(이름, 주소, 이메일 주소)를 입력하고 동의 모달에서 처리할 각 도구마다 목적을 지정하기만 하면 됩니다. 그러면 동의 모달이 모든 웹 사이트 사용자에게 자동으로 표시됩니다. 브랜드 아이덴티티, 기타 스타일 가이드라인에 맞게 모달의 CSS 스타일을 쉽게 사용자 정의할 수 있습니다.

유럽의 개인정보보호지침 및 일반개인정보보호규정(GDPR)에 따라 모든 동의를 옵트인 방식으로 설정합니다. 즉, 꼭 필요하지 않은 트래커나 쿠키는 기본적으로 비활성화되어 있으며 활성화한 후에만 실행됩니다. 사용자는 모달을 이용해 클릭 한 번으로 모든 목적에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 모든 목적에 쉽게 동의하거나 특정 목적에만 동의하도록 선택할 수 있습니다.

동의에 옵트인 특성이 적용되었으므로, 당연하게도 동의 모달에서 처리하는 도구로 첫 번째 사용자를 즉시 추적할 수는 없습니다. 기존의 동의 관리 플랫폼을 사용하면 중요한 페이지뷰 이벤트를 잃을 수 있습니다. Cloudflare Zaraz는 웹 사이트에 있는 모든 타사 도구의 로딩 처리 및 데이터 처리와 긴밀하게 통합되어 있으므로 데이터 손실이 자동으로 방지됩니다. 첫 번째 사용자가 타사 스크립트와 연결된 목적에 동의하고 나면 Zaraz가 해당 스크립트로만 페이지뷰 이벤트를 다시 전송합니다.

향후 제공될 동의 기능에는 일부 목적을 옵트아웃할 수 있는 옵션, 국제화, 사용자가 모달과 상호 작용하는 방식 분석 등 더 많은 기능을 추가할 예정입니다.

Zaraz Consent를 사용하여 동의 관리를 간편하게 설정하고, 사용자의 동의가 없는 스크립트는 차단하며, 데이터에 대한 최종 사용자의 선택권을 존중하는 경험을 직접 확인해 보세요.