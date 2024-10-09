Brian Batraski

사설 IP와 Cloudflare Tunnel로 부하 분산 강화: 효율적인 트래픽 분산을 위한 안전한 경로
2023-09-08
부하 분산 솔루션에 새로 추가된 Local Traffic Management(LTM)가 Zero Trust 와 긴밀하게 통합된 것을 발표하게 되어 정말 기쁩니다!...
Principal Product Manager
2023-09-08
부하 분산 솔루션에 새로 추가된 Local Traffic Management(LTM)가 Zero Trust 와 긴밀하게 통합된 것을 발표하게 되어 정말 기쁩니다!...
2021-10-01
지난 5년 동안 인터넷 환경에 엄청난 변화가 있었다는 것은 진부한 표현입니다. 분산원장, NFT 및 크로스플랫폼 메타버스와 같은 새로운 기술이 대세가 되었습니다. 홍콩, 샌프란시스코, 런던의 Web3 커뮤니티와 이...
2021-01-22
오늘 Cloudflare 대기실에 대해 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다! 이는 COVID-19 백신 접종에 대한 압도적인 수요로 예약 신청 웹 사이트가 중단되는 것을 막는 것을 목표로 하는 Project Fair Shot이...