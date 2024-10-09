Brian Batraski

Cloudflare 분산형 웹 게이트웨이 비공개 베타 발표: 모두를 위해 개발된 Web3 메타버스 및 분산형 금융 기술

2021-10-01

지난 5년 동안 인터넷 환경에 엄청난 변화가 있었다는 것은 진부한 표현입니다. 분산원장, NFT 및 크로스플랫폼 메타버스와 같은 새로운 기술이 대세가 되었습니다. 홍콩, 샌프란시스코, 런던의 Web3 커뮤니티와 이 ...