L'Agents Week 2026 est terminée. Voici un aperçu de toutes les solutions que nous avons annoncées, des services de calcul et de sécurité à la suite d'outils pour agents, aux outils destinés à notre plateforme et au web agentique émergent. Découvrez tout ce que nous avons déployé pour le cloud agentique. ...

La solution Cloudflare AI Security for Apps est désormais en disponibilité générale. La couche de sécurité proposée par cette solution vous permet d'identifier et de protéger vos applications assistées par IA, indépendamment du modèle ou du fournisseur d'hébergement. Nous rendons également le processus d'identification des points de terminaison IA gratuit pour toutes les offres afin d'aider les équipes à trouver et à sécuriser les déploiements d'outils liés à l'IA clandestine. ...

Cloudflare a été lancée il y a 15 ans. Nous aimons fêter l'occasion avec de nouveaux services qui honorent notre dette envers Internet, et nous avons également réfléchi à ce qui a changé sur Internet. ...

Speed Brain uses the Speculation Rules API to prefetch content for the user's likely next navigations. The goal is to download a web page to the browser before a user navigates to it. ...

Par le passé, la maintenance du fournisseur Terraform de Cloudflare devait être assurée manuellement. Avec l'aide de notre pipeline existant de génération de code OpenAPI, nous ...