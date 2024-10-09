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Nouveautés produits

La solution AI Security for Apps est désormais en disponibilité générale

2026-03-11

Nouveautés produitsIAPare-feu WAFSécuritéSécurité des applicationsServices pour applications

La solution Cloudflare AI Security for Apps est désormais en disponibilité générale. La couche de sécurité proposée par cette solution vous permet d'identifier et de protéger vos applications assistées par IA, indépendamment du modèle ou du fournisseur d'hébergement. Nous rendons également le processus d'identification des points de terminaison IA gratuit pour toutes les offres afin d'aider les équipes à trouver et à sécuriser les déploiements d'outils liés à l'IA clandestine....

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R2 ajoute les notifications d'événements, la prise en charge des migrations depuis Google Cloud Storage et un niveau de stockage pour accès occasionnel

Nous nous réjouissons d'annonce trois nouvelles fonctionnalités pour Cloudflare R2 : les notifications d'événements, la prise en charge des migrations depuis Google Cloud Storage et un niveau de stockage pour accès occasionnel...

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06 mars 2024

Simplifier la manière dont les entreprises se connectent au réseau Cloudflare grâce à Express Cloudflare Network Interconnect

La solution Express Cloudflare Network Interconnect accélère et facilite la connexion de votre réseau à Cloudflare. Les clients peuvent désormais commander des instances Express CNI directement depuis le tableau de bord Cloudflare : elles seront prêtes à utiliser en 3 minutes...

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18 décembre 2023

Intégration de Turnstile au pare-feu WAF de Cloudflare afin de vérifier les requêtes fetch

Lorsqu'ils modifient ou en créent un nouveau widget Turnstile en activant l'option « Pre-Clearance », les clients de Cloudflare peuvent désormais utiliser Turnstile pour imposer une vérification lors du chargement du code HTML d'une page et s'assurer que toutes les réponses......

Sécurité
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Nouveautés produits

18 octobre 2023

Le service de surveillance des flux réseau est accessible en disponibilité générale, offrant une visibilité exhaustive du trafic

Les ingénieurs réseau ont souvent besoin d'une meilleure visibilité du trafic de leur réseau lors de l'analyse d'attaques DDoS ou de la résolution d'autres incidents liés au trafic. Pour répondre à cette demande, Cloudflare propose un produit de surveillance des flux réseau...

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