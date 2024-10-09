La solution AI Security for Apps est désormais en disponibilité générale

2026-03-11

La solution Cloudflare AI Security for Apps est désormais en disponibilité générale. La couche de sécurité proposée par cette solution vous permet d'identifier et de protéger vos applications assistées par IA, indépendamment du modèle ou du fournisseur d'hébergement. Nous rendons également le processus d'identification des points de terminaison IA gratuit pour toutes les offres afin d'aider les équipes à trouver et à sécuriser les déploiements d'outils liés à l'IA clandestine. ...