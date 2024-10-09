Premiers pas avec l'offre gratuite|Contacter le service commercial|

Le blog Cloudflare

Abonnez-vous pour recevoir des notifications sur les nouveaux articles :

Services pour applications

La solution AI Security for Apps est désormais en disponibilité générale

2026-03-11

La solution Cloudflare AI Security for Apps est désormais en disponibilité générale. La couche de sécurité proposée par cette solution vous permet d'identifier et de protéger vos applications assistées par IA, indépendamment du modèle ou du fournisseur d'hébergement. Nous rendons également le processus d'identification des points de terminaison IA gratuit pour toutes les offres afin d'aider les équipes à trouver et à sécuriser les déploiements d'outils liés à l'IA clandestine....

Continuer à lire »
La solution AI Security for Apps est désormais en disponibilité générale

15 années d'aide à la construction d'un Internet meilleur : retour sur la semaine anniversaire 2025

2025-09-29

Semaine anniversairePartenairesPlateforme pour développeursWorkers LaunchpadPerformancesSécuritéCacheRapiditéDéveloppeursIA1.1.1.1Sécurité des applicationsServices pour applicationsBotsCDN (FR)Cloudflare for StartupsCloudflare OneCloudflare Zero TrustCloudflare Workers

Systèmes centraux propulsés par Rust, mises à jour post-quantiques, accès développeur pour étudiants, intégration PlanetScale, partenariats open source, programme de stages plus ambitieux que jamais....

Disponibilité générale de l'API Browser Rendering, déploiement de Cloudflare Snippets et mise à disposition de Workers for Platforms pour l'ensemble des utilisateurs

2024-04-05

Developer WeekDéveloppeursPlateforme pour développeursServices pour applicationsNouveautés produitsDisponibilité généraleCloudflare WorkersBrowser Run

L'API Browser Rendering est désormais accessible à tous les clients d'une offre Workers payante avec gestion améliorée des sessions...

Simplifier la manière dont les entreprises se connectent au réseau Cloudflare grâce à Express Cloudflare Network Interconnect

2024-03-06

Security WeekNetwork Interconnect (FR)Nouveautés produitsMagic TransitMagic WANServices pour applications

La solution Express Cloudflare Network Interconnect accélère et facilite la connexion de votre réseau à Cloudflare. Les clients peuvent désormais commander des instances Express CNI directement depuis le tableau de bord Cloudflare : elles seront prêtes à utiliser en 3 minutes...

AUTRES PUBLICATIONS