État des lieux de l'Internet post-quantique en 2025

2025-10-28

À l'heure actuelle, plus de la moitié du trafic d'origine humaine transitant par le réseau Cloudflare est protégé contre les attaques de type « collecter maintenant/déchiffrer plus tard » à l'aide d'algorithmes de chiffrement post-quantique. Ce qui était autrefois un projet scientifique cool s'impose désormais comme la nouvelle base de référence en termes de sécurité d'Internet. Nous ne sommes toutefois pas encore au bout du chemin. Dans cet article de blog, nous nous intéresserons à la situation dans laquelle nous nous trouvons, à ce que nous pouvons attendre dans les années à venir et à ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. ...