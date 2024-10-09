Premiers pas avec l'offre gratuite|Contacter le service commercial|

Le blog Cloudflare

Abonnez-vous pour recevoir des notifications sur les nouveaux articles :

Recherche

État des lieux de l'Internet post-quantique en 2025

2025-10-28

À l'heure actuelle, plus de la moitié du trafic d'origine humaine transitant par le réseau Cloudflare est protégé contre les attaques de type « collecter maintenant/déchiffrer plus tard » à l'aide d'algorithmes de chiffrement post-quantique. Ce qui était autrefois un projet scientifique cool s'impose désormais comme la nouvelle base de référence en termes de sécurité d'Internet. Nous ne sommes toutefois pas encore au bout du chemin. Dans cet article de blog, nous nous intéresserons à la situation dans laquelle nous nous trouvons, à ce que nous pouvons attendre dans les années à venir et à ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui....

Continuer à lire »
État des lieux de l'Internet post-quantique en 2025

La cryptographie conventionnelle est en danger. Passez à la cryptographie post-quantique grâce à Cloudflare Zero Trust.

2025-03-17

Security WeekLe post-quantiqueZero TrustCloudflare GatewayCloudflare AccessSans clientCloudflare TunnelCryptographieRecherche

Bonne nouvelle ! Les entreprises peuvent désormais protéger le trafic sensible de leur réseau contre les menaces quantiques avec la tunnellisation grâce à la plateforme Zero Trust de Cloudflare....