Il y a huit ans, nous avons lancé 1.1.1.1, avec l’objectif de bâtir un Internet plus rapide et plus privé. Aujourd’hui, nous vous présentons les résultats de notre dernier examen indépendant. Conclusion : le fonctionnement de nos mesures de protection de la confidentialité est exactement conforme à nos promesses. ...

Cloudflare étend l'utilisation de son résolveur DNS public en s'associant à des FAI et des opérateurs réseau afin de proposer une expérience de navigation plus sécurisée aux familles. Rejoignez-nous dans notre engagement à protéger chaque internaute contre les contenus dangereux d'un simple clic, grâce à 1.1.1.1 for Families. ...

Nous lançons Foundation DNS, notre nouvelle offre de DNS de référence dédiée aux entreprises. ...

Nous sommes heureux de lancer notre système Advanced DNS Protection, un robuste mécanisme de défense conçu pour protéger les entreprises contre les attaques DDoS basées sur le DNS les plus sophistiquées ...

Bienvenue dans la seizième édition du rapport Cloudflare sur les menaces DDoS. Cette édition aborde les tendances et les conclusions essentielles en matière d'attaques DDoS pour le quatrième et dernier trimestre de l'année 2023, en plus de passer en revue les tendances principales ...