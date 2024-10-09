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Cloudflare s'associe à des fournisseurs d'accès Internet et des fournisseurs d'équipements réseau pour proposer une expérience de navigation plus sûre à des millions de foyers

2024-09-24

Semaine anniversaire1.1.1.1ConfidentialitéDNSSécuritéPartenairesServices réseau

Cloudflare étend l'utilisation de son résolveur DNS public en s'associant à des FAI et des opérateurs réseau afin de proposer une expérience de navigation plus sécurisée aux familles. Rejoignez-nous dans notre engagement à protéger chaque internaute contre les contenus dangereux d'un simple clic, grâce à 1.1.1.1 for Families....

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