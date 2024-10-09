AUTRES PUBLICATIONS
14 décembre 2023
Utilisation de DNS pour estimer l'état mondial de l'adoption d'IPv6
Au cours de la dernière décennie, l'adoption d'IPv6 côté client a progressé d'un taux de moins de 1 % pour atteindre un taux compris entre 30 % et 40 %, selon les auteurs des rapports. Cependant, il existe également l'autre côté de l'équation : le côté serveur....
05 décembre 2023
La nouvelle décision en matière de droit d'auteur en Allemagne rejette le blocage par le biais des résolveurs DNS mondiaux
Une récente décision rendue par la Haute Cour régionale de Cologne, en Allemagne, représente un progrès important pour Cloudflare et l'Internet dans la lutte contre les tentatives malavisées d'utiliser le système DNS pour remédier aux violations de droits d'auteur en ligne ...
04 septembre 2023
Fusion de connexions avec les extensions ORIGIN Frame : moins de requêtes DNS, moins de connexions
Identifier les possibilités de fusion de connexions avec les extensions HTTP ORIGIN Frame...
23 juin 2023
Comment nous avons assuré l'évolutivité et la protection du vote de l'Eurovision 2023 avec Pages et Turnstile
Plus de 162 millions de fans ont suivi l'édition 2023 du concours Eurovision de la chanson – la première édition lors de laquelle les citoyens de pays non participants pouvaient participer au vote...
28 février 2023
Comment le résolveur 1.1.1.1 de Cloudflare repose sur Rust et Wasm
Introduction à la nouvelle plateforme DNS sur laquelle reposent 1.1.1.1 et différents autres produits...
30 septembre 2022
Au revoir, Alexa. Bonjour, Cloudflare Radar Domain Rankings
Nous lançons aujourd'hui un nouvel ensemble de données appelé Radar Rankings, dans lequel nous identifions les domaines les plus populaires, reflétant la manière dont les utilisateurs se servent d'Internet, dans le monde et par pays...
08 décembre 2021
Annonce de Foundation DNS, la nouvelle offre DNS haut de gamme de Cloudflare
Nous annonçons aujourd'hui Foundation DNS, la nouvelle offre haut de gamme de Cloudflare en matière de DNS....
13 novembre 2021
Cloudflare bloque une attaque DDoS multi-vectorielle de près de 2 Tb/s
Plus tôt cette semaine, Cloudflare a détecté et atténué de manière automatique une attaque DDoS culminant à tout juste un peu moins de 2 Tb/s, soit la plus vaste que nous ayons enregistrée à ce jour...
04 octobre 2021
Comprendre comment Facebook a disparu d'Internet
Aujourd'hui, à 15 h 51 UTC, nous avons ouvert un dossier d'incident interne intitulé « Facebook DNS lookup returning SERVFAIL » (Les recherches DNS pour Facebook renvoient une réponse SERVFAIL), car nous nous inquiétions d'un éventuel problème au niveau de notre résolveur DNS 1.1...
08 décembre 2020
Vers une nouvelle génération de protocoles plus respectueux de la confidentialité
Aujourd'hui, nous annonçons plusieurs nouveautés conçues pour améliorer les protocoles Internet dans ce qu'il y a de plus important pour nos clients et les utilisateurs d'Internet du monde entier : la confidentialité...
08 décembre 2020
Améliorer la confidentialité du DNS grâce au protocole Oblivious DoH 1.1.1.1
Le protocole Oblivious DoH (ODoH) transforme également les requêtes DNS sécurisées sur HTTPS (DoH) en requêtes privées. Il s'agit d'une nouvelle proposition de norme séparant les adresses IP des requêtes, de sorte qu'aucune entité ne puisse voir les deux en même temps....
08 décembre 2020
Au revoir ESNI, bonjour ECH !
Une étude approfondie de l’extension Encrypted Client Hello, une norme de chiffrement des paramètres sensibles à la confidentialité envoyés par le client dans le cadre de la négociation TLS....
02 avril 2020
L’erreur qui a conduit 1.1.1.3 à bloquer les sites LGBTQIA+ aujourd’hui
Aujourd’hui, nous avons commis une erreur. Du fait de cette erreur, un certain nombre de sites LGBTQIA+ ont été bloqués par inadvertance par le nouveau service 1.1.1.1 for Families. ...
01 avril 2020
Lancement de la version bêta de WARP pour macOS et Windows
Le 1er avril dernier, nous avons lancé WARP, une option de l’application 1.1.1.1 sur iOS et Android permettant de sécuriser et d’accélérer les connexions Internet. Aujourd’hui, WARP sécurise les connexions de millions d’utilisateurs mobiles....
01 avril 2020
Lancement de 1.1.1.1 for Families
Il y a deux ans à cette date, nous annoncions le lancement de 1.1.1.1, un résolveur DNS sûr, rapide, respectueux de la vie privée et gratuit pour tous. ...